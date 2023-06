Evakuierungen in Moskau: Wagner-Putsch sorgt für Chaos in Russland

Von: Felix Busjaeger

Die russische Polizei sperrt Straßen in der Region Moskau und kontrolliert die Dokumente von Fahrzeugen, die sie passieren möchten. © IMAGO/Kirill Kallinikov

Die Wagner-Gruppe probt den Putsch in Russland. In Moskau ist derweil Chaos ausgebrochen. Mehrere Gebäude wurden bereits evakuiert.

Moskau – Russland versinkt im Chaos. Nachdem die Wagner-Gruppe in der Nacht zum 24. Juni einen Angriff gegen die russische Militärführung gestartet hat, überschlagen sich die Ereignisse. Mehreren Berichten zufolge würden sich die Kämpfer von Prigoschin immer weiter auf Moskau zubewegen. In Panik versuchen zahlreiche Russen, die Hauptstadt zu verlassen. Nun soll es zu mehreren Evakuierungen gekommen sein. Möglicherweise sind Bombendrohungen verantwortlich.

Putsch von Wagner-Gruppe sorgt für Chaos: Evakuierungen in Moskau

Wie die BBC unter Berufung auf lokale Quellen berichtet, sind mehrere Evakuierungen von den Behörden veranlasst worden. Unter anderem wurden das Puschkin-Museum, die Tretjakow-Galerie und das GES-2-Museum geräumt. Auch mehrere Einkaufszentren sollen betroffen sein. Während Russland mit dem internen Konflikt zu kämpfen hat, nimmt auch der Ukraine-Krieg wieder an Fahrt auf.

Die Gebäude sollen sich größtenteils in der Nähe des Kremls befinden, heißt es weiter. Die Region Moskau hat zudem alle Massenveranstaltungen im Freien bis zum 1. Juli ausgesetzt, gaben die örtlichen Behörden bekannt. Daraufhin fordert der Bürgermeister alle auf, nicht durch die Stadt zu reisen.

Putsch gegen Putin: Evakuierungen in Moskau – „Situation ist schwierig“

Im Verlauf des Vormittags verlief das Leben in Russlands Hauptstadt weitestgehend normal. Die mögliche Eskalation zwischen Putin und Prigoschin schien weit weg, nur eine erhöhte Sicherheitspräsenz und Kontrollen auf den Straßen deuteten auf den gegenwärtigen Putsch durch die Wagner-Söldner hin. „Die Situation ist schwierig“, sagte Moskaus Bürgermeister Sobjanin in seiner auf Telegram veröffentlichten Erklärung. Er fügte hinzu, dass es möglich sei, dass einige Straßen oder Stadtteile in der Stadt für den Verkehr gesperrt würden. (Felix Busjaeger)