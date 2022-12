Keiner da, der sie fährt: Kaili bleibt im Knast – Streik verhindert Verhandlung

Von: Jens Kiffmeier

Sitzt wegen der EU-Korruptionsaffäre weiterhin in Haft: Europapolitikerin Eva Kaili. © Jean-Francois Badias/dpa

Einfach irre: In der EU-Korruptionsaffäre sollte über die Freilassung von Eva Kaili verhandelt werden. Doch ein Streik funkt dazwischen. Die Griechin bleibt in Haft.

Brüssel – Aufgeschoben statt aufgehoben: Über die weitere Untersuchungshaft für die unter Korruptionsverdacht stehende Europapolitikerin Eva Kaili ist noch keine Entscheidung gefallen. Die für Mittwoch (14. Dezember 2022) geplante Verhandlung wurde auf kommende Woche verschoben. Grund dafür ist ein Streik in dem Gefängnis, in dem Kaili einsitzt, wie ihr Anwalt André Risopoulos der belgischen Zeitung L‘Echo sagte. Deshalb habe sie nicht zum Brüsseler Justizpalast gebracht werden können. Die Mutter einer Tochter bleibt somit in Haft.

Vizepräsidentin des Europaparlaments: Eva Kaili Alter: 44 Jahre Lebensgefährte/Partner Francesco Giorgi Kinder: eine Tochter

EU-Korruptionsaffäre: Eva Kaili und ihr Lebensgefährte bleiben nach der EU-Razzia in Haft – Streik verhindert Verhandlung

Die 44 Jahre alte Griechin Kaili ist eine von sechs Verdächtigen, die in dem Korruptionsskandal um das Europaparlament seit Freitag in Belgien „in flagranti“ erwischt und verhaftet wurde. Gegen sie und drei andere erließ die belgische Justiz am Sonntag Haftbefehl. Sie werden der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, der Geldwäsche und der Korruption beschuldigt.

Im Raum steht, dass das Golfemirat Katar, das derzeit die Fußball-Weltmeisterschaft ausrichtet, mit Geld- und Sachgeschenken versucht hat, Einfluss auf politische Entscheidungen im Europaparlament zu nehmen. Zu den Inhaftierten gehört auch ihr Lebensgefährte Francesco Giorgi.

Eva Kaili und die Geldsäcke: Abgesetzte EU-Vizeparlamentspräsidentin bestreitet Bestechung aus Katar

Kaili wurde mittlerweile als Vizepräsidentin des Europaparlaments abgesetzt. Über ihren Anwalt beteuerte Kaili bislang ihre Unschuld. „Ihre Position ist, dass sie unschuldig ist. Sie hat nichts mit Geldflüssen aus Katar zu tun, überhaupt nichts“, hatte Michalis Dimitrakopoulos am Vortag im griechischen Fernsehsender Open klargestellt. Angeblich hatten die Ermittler bei den Durchsuchungen mehrere Geldsäcke sichergestellt. (jkf/dpa)