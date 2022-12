„Hintergangen vom Partner“: Eva Kaili bleibt über Weihnachten in Haft

Von: Jens Kiffmeier

Gefängnis statt Familie: Wegen des EU-Korruptionsskandals bleibt die Politikerin über Weihnachten in Haft. Von ihrem Partner fühlt sie sich betrogen.

Brüssel – Freigang unter Auflagen abgelehnt: Im EU-Korruptionsskandal muss Eva Kaili weiter um ihre Freiheit und um ihre Reputation kämpfen. Bei der Anhörung der inhaftierten früheren Vizepräsidentin im EU-Parlament ließen die Richter vorerst keine Milde walten und lehnten einen Antrag auf Entlassung aus der Untersuchungshaft ab. Damit muss die 44-Jährige einen weiteren Monat im Gefängnis verbringen und kann auch an den Feiertagen nicht zu ihrer Tochter und Familie. Gegen die Entscheidung kann noch Berufung eingelegt werden. Über einen Anwalt beteuerte die Politikerin erneut ihre Unschuld – und griff ihren Partner Francesco Giorgi an.

EU-Korruptionsskandal: Eva Kaili bleibt über Weihnachten in Untersuchungshaft

Die griechische EU-Politikerin Eva Kaili steht mit im Zentrum eines Korruptionsskandals. Seit Monaten ermittelt die belgische Staatsanwaltschaft im Umfeld des EU-Parlamentes. Die Fahnder werfen Kaili und fünf weiteren Beschuldigten Bestechung und Geldwäsche vor. Über ein Netzwerk soll versucht worden sein, politische Entscheidungen zugunsten von Katar und Marokko zu beeinflussen.

Razzia im EU-Parlament: Katar und Marokko sollen Eva Kaili und ihren Lebensgefährten bestochen haben

Beide Länder bestreiten dies, doch bei einer groß angelegten Razzia stellten die Ermittler insgesamt 1,5 Millionen Euro und viele andere Beweismittel sicher. Fünf Personen wurden verhaftet, vier sitzen seit dem 11. Dezember in Untersuchungshaft. Darunter befinden sich auch Kaili und ihr Lebensgefährte Francesco Giorgi, die zusammen eine zweijährige Tochter haben. Als Kopf des vermeintlich korrupten Netzwerks gilt der frühere Europaabgeordnete Pier Antonio Panzeri, der laut Medienberichten bereits einige der Vorwürfe gestanden und seine Komplizen verraten haben soll. Auch Kailis Partner zeigte sich den Ermittlern gegenüber teilweise kooperativ.

Eva Kaili: Ehemalige Vizepräsidentin beteuert ihre Unschuld und fühlt sich von Vater ihrer Tochter hintergangen

Kaili selber hatte in einer früheren Anhörung auch bereits Angaben gemacht. „Es ist wahr. Ich wusste von Herrn Panzeris Aktivitäten“, soll sie gesagt haben. Dabei habe sie auch davon Kenntnis gehabt, dass in ihrer Wohnung Koffer mit Bargeld gewesen seien. Über die Existenz könne aber nur ihr Lebensgefährte Auskunft geben, teilte ihr Anwalt in Interviews mit. Kaili selber soll ihren Vater angewiesen haben, das Geld aus der Wohnung zu schaffen.

Als Schuldeingeständnis will Kailis Anwalt die Aussagen aber nicht werten. Nachdem er bereits vor einigen Tagen den Korruptionsvorwurf zurückgewiesen hatte, beteuerte er auch nach der Anhörung die Unschuld seiner Mandantin. „Eva Kaili ist unschuldig“, bekräftigte Michalis Dimitrakopoulos vor dem Brüsseler Gericht. Am Vortag hatte er vor griechischen Journalisten gesagt, dass die ehemalige TV-Moderatorin sich in schlechter psychischer Verfassung befinde. Sie fühle sich von ihrem Lebenspartner betrogen, sagte Dimitrakopoulos, nachdem er im Gefängnis mehrere Stunden mit Kaili gesprochen hatte. „Sie hat ihm vertraut, er hat sie hintergangen.“

Schlechte News für Kaili: In Griechenland wird das auf Instagram gepostete Luxusleben durchleuchtet

Inwieweit die Angaben stimmen, bleibt abzuwarten. Die Ermittlungen laufen in Justiz und Politik weiter auf Hochtouren, auch gegen Kaili. In Griechenland wurde ebenfalls ein Verfahren eröffnet. Unter anderem wird nun das einstige Luxusleben, das Kaili auf Instagram postete, durchleuchtet. Ein Grundstück für ein Haus soll in der Heimat bereits beschlagnahmt worden sein. Insofern reißen die schlechten News für die Europapolitikerin nicht ab.



Die Entscheidung des Gerichts für eine Verlängerung der Untersuchungshaft stößt bei den Verteidigern von Kaili aber auf Unverständnis. Sie hatten vor der Anhörung auf eine Freilassung unter bestimmten Auflagen gehofft. Weder bestehe bei der 44-jährigen Griechin, die von ihren politischen Ämtern bereits suspendiert oder enthoben worden ist, eine reale Fluchtgefahr, hieß es, noch könne sie jetzt noch irgendwelche Beweise vernichten. Doch das sahen die Richter offenbar anders. Auch das dritte Argument ließen sie nicht gelten: dass die Tochter zu Weihnachten praktisch Waise ist, weil beide Eltern in Haft sitzen. Doch eine Freilassung mit Fußfessel erschien dem Gericht dennoch als zu heikel. (jkf/dpa)