Europawahlkampf in Deutschland: SPD-Sonderzug startet mit Panne - Merkel fehlt bei Auftakt der Union

Start in den Wahlkampf für CDU und CSU: Bei einer Veranstaltung in Münster stimmten Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder die Union darauf ein.

In einem Monat wird auch in Deutschland ein neues EU-Parlament gewählt. In diesem News-Ticker begleiten wir den Wahlkampf.

Am 26. Mai findet in Deutschland die Wahl zum neuen EU-Parlament statt

Für die Union tritt mit Manfred Weber der Spitzenkandidat der konservativen EVP an. Weber könnte der neue EU-Kommissionspräsident werden.

Die SPD schickt Justizministerin Katarina Barley als Spitzenkandidatin ins Rennen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel will sich aus dem Unions-Wahlkampf fast ganz heraushalten. In der CDU sorgte das für Irritationen.

Europawahlkampf: Angela Merkel fehlt bei Auftaktveranstaltung der Union in Münster

15.50 Uhr: Mit einer Kundgebung in Münster haben die Unionsparteien am Samstag den Europawahlkampf eröffnet. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bezeichnete die Europäische Union als "Friedensprojekt", das es gegen erstarkende autoritäre Vorstellungen in der Welt zu verteidigen gelte. Auch CSU-Chef Markus Söder legte in Münster für seine Partei ein klares Bekenntnis zu Europa ab. Die Christsozialen zögen als "überzeugte Europäer" in die Wahl. Dies sei wichtig in einer Zeit, in der es viele Versuche gebe, "dieses Europa zu spalten und kaputtzumachen".

Die Hauptansprache auf der Kundgebung sollte am Nachmittag der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber (CSU), halten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nahm nicht an der Veranstaltung in Münster teil. Seit ihrem Rückzug von der Parteispitze tritt sie seltener auf Parteiveranstaltungen auf.

SPD-Sonderzug zur Europawahl startet mit Panne

27. April 2019. 15.30 Uhr: Ein Sonderzug der SPD zur Europawahl ist am Samstag von Pannen gebremst worden. Nach der Abfahrt des „Express Rübezahl“ in Berlin-Gesundbrunnen musste bei einem Halt in Lichtenberg einer der beiden Triebwagen wegen eines Schadens abgehängt werden. Die Reisenden mussten in den anderen Wagen zusteigen. Später hielt außerdem eine Schrankenstörung an der Strecke den Zug auf. Die Verspätung sei aber wieder aufgeholt worden, hieß es.

Mit dem Sonderzug durch Deutschland, Polen und Tschechien will die SPD mit Blick auf die Europawahl für mehr grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die europäische Idee werben. Der „Express Rübezahl“ macht bis Sonntag unter anderem Halt in Cottbus, Weißwasser, Jelenia Gora (Polen) und Liberec (Tschechien).

