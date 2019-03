Europawahl 2019: Wahlbeteiligung sinkt - EU will mit Kampagne mobilisieren

Am 26. Mai 2019 wählen die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland das Europäische Parlament.

Kann bei der Europawahl 2019 die Wahlbeteiligung wieder steigen? Nach schwacher Beteiligung in den vergangenen Jahren soll eine neue Kampagne helfen.

Brüssel - Wird es für Europa einen Neustart nach dem Brexit geben oder hat die EU den Rückhalt ihrer Bürger schon verloren? Eine kleine Zahl könnte am Wahlabend darüber Aufschluss geben, wie es um die Europäische Union bestellt ist. Der Prozentwert der Wahlbeteiligung bei Europawahlen ist seit 1979 im Sinkflug. So hoch wie damals, als die Bürger Europas zum ersten Mal ihr Parlament wählen durften, war die Beteiligung nie wieder. Die Aussichten auf eine Besserung der Lage sind vorerst ungewiss.

Es ist schwer vorstellbar, dass die Wahlbeteiligung bei der Europawahl 2019 noch weiter sinkt als bei den vorherigen Wahlen - doch es ist nicht ausgeschlossen. Bei nur noch 42,61 Prozent lag sie zuletzt im EU-Durchschnitt. Selbst in Deutschland, wo die Wahlbeteiligung höher ist als in den meisten anderen EU-Staaten, sieht die Statistik nicht gut aus. Eine Initiative des Europaparlaments will deshalb die Bürger für die Wahl begeistern.

Wahlbeteiligung bei Europawahlen in Deutschland

Der Abwärtstrend ist gestoppt. So lautete eine positive Nachricht am Wahlabend 2014 aus Deutschland. Nachdem die Wahlbeteiligung bei der Europawahl zweimal in Folge bei rund 43 Prozent gelegen hatte, war erstmals ein deutlicher Aufwärtstrend zu verzeichnen. 48,1 Prozent der deutschen Wähler nahmen an der Wahl des Europaparlaments teil. Ein solider Wert im Vergleich zu anderen Ländern der Europäischen Union, und zugleich ein Debakel, wenn man andere Wahlen in Deutschland betrachtet.

Zum Vergleich: Bei der Bundestagswahl 2017 gab es eine Wahlbeteiligung von 76,2 Prozent. Der historische Tiefstwert im Jahr 2009 lag bei 70,8 Prozent. Bei den letzten größeren Wahlen in Deutschland gingen 73,2 Prozent der Wahlberechtigten für die Hessen-Wahl an die Urne, bei der Landtagswahl in Bayern waren es 72,3 Prozent.

Eine so hohe Wahlbeteiligung bei der Europawahl 2019 wäre eine Sensation.

Wahlbeteiligung bei Europawahlen in anderen EU-Staaten

So ernüchternd die Zahlen aus Deutschland auch sind, sie bewegen sich noch immer über dem europäischen Durchschnitt. 42,61 Prozent Wahlbeteiligung gab es bei der letzten Europawahl im Jahr 2014. Neben einigen positiven Ausreißern wie beispielsweise Belgien (89,64 %), Luxemburg (85,55 %) und Malta (74,8 %) fällt in vielen Ländern das extrem niedrige Interesse an der Europawahl auf - besonders unter den Staaten, die zu den jüngsten Neuzugängen in der EU gehören.

Das Schlusslicht war bei der letzten Wahl die Slowakei mit einer Wahlbeteiligung von nur 13,05 Prozent. Nicht viel mehr Interesse gab es in Tschechien, wo 18,2 Prozent der Wahlberechtigten teilnahmen. In Großbritannien, wo zuletzt nur noch die Modalitäten des Brexit zur Diskussion standen, war die Wahlbeteiligung zwar niemals so gering, doch sie lag schon immer unter der 40-Prozent-Marke. Eine große Begeisterung für das Europaparlament war also schon vor dem Brexit nie zu erkennen.

Umfrage: Gehen Sie bei der Europawahl 2019 wählen?

„Diesmal wähle ich“ soll Wahlbeteiligung steigern

Dieses langanhaltende Problem ist auch der Europäischen Union gut bekannt. Mit der Initiative „Diesmal wähle ich“ will das Europaparlament deshalb mehr Wähler für die Europawahl 2019 mobilisieren. Der Grundgedanke: Motivierte Wähler sollen andere für die Europawahl begeistern. Unterstützung gibt es durch die Verbindungsbüros des Europaparlaments in den Mitgliedstaaten, damit sich Interessierte gezielt vernetzen können. Bei den #diesmalwaehleich-Treffen in vielen deutschen Städten haben die Bürger die Gelegenheit, sich aktiv einzubringen und weiter zu informieren.

Wer ein Treffen oder eine Informationsveranstaltung in seiner Nähe sucht, findet eine Terminübersicht für Deutschland auf der offiziellen Website der Kampagne.

Statistik der Wahlbeteiligung vor der Europawahl 2019

Land 1979 1981 1984 1987 1989 1994 1995 1996 1999 2004 2007 2009 2013 2014 EU gesamt 61.99 58.98 58.41 56.67 49.51 45.47 42.97 42.61 Deutschland 65.73 56.76 62.28 60.02 45.19 43 43.27 48.10 Belgien 91.36 92.09 90.73 90.66 91.05 90.81 90.39 89.64 Dänemark 47.82 52.38 46.17 52.92 50.46 47.89 59.54 56.32 Irland 63.61 47.56 68.28 43.98 50.21 58.58 58.64 52.44 Frankreich 60.71 56.72 48.8 52.71 46.76 42.76 40.63 42.43 Italien 85.65 82.47 81.07 73.6 69.76 71.72 65.05 57.22 Luxemburg 88.91 88.79 87.39 88.55 87.27 91.35 90.76 85.55 Niederlande 58.12 50.88 47.48 35.69 30.02 39.26 36.75 37.32 Großbritannien 32.35 32.57 36.37 36.43 24 38.52 34.7 35.60 Griechenland 81.48* 80.59 80.03 73.18 70.25 63.22 52.61 59.97 Spanien 68.52* 54.71 59.14 63.05 45.14 44.87 43.81 Portugal 72.42* 51.1 35.54 39.93 38.6 36.77 33.67 Schweden 41.63* 38.84 37.85 45.53 51.07 Österreich 67.73* 49.4 42.43 45.97 45.39 Finnland 57.6* 30.14 39.43 38.6 39.10 Tschechien 28.3 28.22 18.20 Estland 26.83 43.9 36.52 Zypern 72.5 59.4 43.97 Litauen 48.38 20.98 47.35 Lettland 41.34 53.7 30.24 Ungarn 38.5 36.31 28.97 Malta 82.39 78.79 74.80 Polen 20.87 24.53 23.83 Slowenien 28.35 28.37 24.55 Slowakei 16.97 19.64 13.05 Bulgarien 29.22* 38.99 35.84 Rumänien 29.47* 27.67 32.44 Kroatien 20.84* 25.24

Quelle: Alle Zahlen laut Daten der Europäischen Union.

*Bedingt durch das Beitrittsdatum zur EG/EU fand die erste Wahl der EU-Abgeordneten in mehreren Staaten außerhalb des normalen Rhythmus‘ statt.

Wie die aktuelle Stimmungslage für die einzelnen Parteien aussieht, zeigen die Umfragen und Prognosen zur Europawahl 2019.

rm