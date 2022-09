Inflationsprämie: Ampel will 1500 Euro springen lassen – aber nicht für jeden

Von: Jens Kiffmeier

Neue Idee für das 3. Entlastungspaket: Angeblich soll die Ampel über eine Inflationsprämie nachdenken. 1500 Euro könnten drin sein. Aber für wen?

Berlin – Die Debatte um das 3. Entlastungspaket ist um eine Idee reicher: Angeblich prüft die Bundesregierung die Auszahlung einer Inflationsprämie. Demnach soll für einige Bürgerinnen und Bürger eine Einmalzahlung von 800 bis 1500 Euro drin. Das berichtet der Nachrichtensender ntv unter Berufung von Regierungskreisen. Eine Bestätigung der Ampel-Koalition gib es nicht. Zwar versprach Finanzminister Christian Lindner (FDP) im Anschluss an eine zweitägige Kabinettsklausur ein „wuchtiges Entlastungspaket“. Über die genauen Inhalte wollten die Regierungspartner aber offiziell noch keine Angaben machen.

3. Entlastungspaket: Ampel plant Auszahlung einer Inflationsprämie – Scholz kündigt wuchtiges Hilfspaket an

Das Regierungstreffen war in den vergangenen Tagen mit Spannung erwartet worden. Nach mehrfachen Ankündigungen eines 3. Entlastungspaketes in der Gaskrise, hofften viele Deutsche auf eine konkrete Ansage für neue Finanzhilfen. Doch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vertröstete die Bürgerinnen und Bürger nach Abschluss der Klausurtagung auf Schloss Meseberg und bat noch um etwas Geduld. Ziel sei „ein sehr präzises, ein sehr maßgeschneidertes Entlastungspaket“. Die Beratungen dazu werde man „bald“ abschließen. Vielleicht inklusive einer Inflationsprämie?

Eine Inflationsprämie von einmalig 800 bis 1500 Euro könnte im Zuge des 3. Entlastungspakets an bestimmte Bürgerinnen und Bürger ausgezahlt werden. © Kay Nietfeld/dpa/Marius Schwarz/imago/Montage

In den vergangenen Tagen waren zwischen SPD, Grünen und FDP mehrfach Differenzen zur genauen Ausgestaltung des dritten Entlastungspaketes laut geworden. Doch nun schälen sich immer mehr die Eckpunkte heraus: Vor allem Geringverdiener und Haushalte mit einem mittleren Einkommen sollen von einem erneuten Hilfspaket profitieren. Für sie soll dabei die Inflationsprämie gedacht sein.

Inflationsprämie: Für wen? Ampel denkt über Auszahlung von 1500 Euro an Geringverdiener nach

Bei der Inflationsprämie handelt es sich um eine Einmalzahlung in Höhe von 800 bis 1500 Euro, die steuerfrei an die Betroffenen ausgezahlt werden könnte und welche die hohen Energiepreise ausgleichen soll. Doch für wen genau, die Direkthilfe infrage kommt, blieb zunächst unklar. Konkrete Einkommensgrenzen blieben unbekannt.

Inwieweit der Vorschlag aber wirklich ins 3. Entlastungspaket aufgenommen wird, bleibt abzuwarten. Bislang bestätigten die Koalitionäre lediglich, dass man über weitere Direktzahlungen nachdenke. Bereits im zweiten Entlastungspaket war die Auszahlung einer Energiepauschale von 300 Euro an Arbeitnehmer vereinbart worden. Nun soll der Empfängerkreis auf Rentnerinnen und Rentner erweitert werden. Ebenso werden auch immer wieder Einmalzahlungen an Hartz-IV-Empfänger diskutiert sowie eine Ausweitung des Wohngeldes, inklusive eines Heizkostenzuschusses. Auch eine Verlängerung des beliebten 9-Euro-Tickets steht immer wieder im Raum.

Drittes Entlastungspaket: Finanzminister Christian Lindner (FDP) sieht Spielraum im Haushalt

Ob mit oder ohne Inflationsprämie – der finanzielle Spielraum für ein neues Entlastungspaket scheint da zu sein. Laut Angaben von Lindner kann man im Jahr 2022 noch einen einstelligen Milliardenbetrag einplanen. Ab 2023 steht im Haushalt noch einmal eine zweistellige Milliardensumme zur Verfügung. Wie genau das Geld nun eingesetzt wird, soll bis spätestens Anfang der kommenden Woche geklärt werden.



Doch ob die Koalition bis dahin in aller Vertrautheit verhandeln kann? Eigentlich hat die Regierung Stillschweigen vereinbart. In der Tat drang bislang wenig nach außen – zur Freude von Scholz. „Dass sie so wenig mitbekommen haben, macht mich persönlich professionell stolz“, sagte der Kanzler in Meseberg. Doof nur, dass eine Stunde später die Inflationsprämie durchsickerte.