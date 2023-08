EU-Länder beraten über Ukraine-Hilfen – Pistorius lässt sich vertreten

Treffen in Toledo

+ © Andrea Bienert/Bundeswehr/dpa Ein Kampfjet Tornado IDS ASSTA 3.0, bestückt mit dem Lenkflugkörper Taurus. © Andrea Bienert/Bundeswehr/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Christian Stör schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die EU-Verteidigungsminister beraten heute in Toledo über die weitere Unterstützung der Ukraine. Auch ein Vertreter Kiews ist vor Ort.

Toledo – Die EU berät heute über weitere Hilfen für die Ukraine. Dafür haben sich die Verteidigungsminister und -ministerinnen der Europäischen Union einen symbolischen Ort ausgesucht. Eine frühere Waffenschmiede in der spanischen Stadt Toledo südlich von Madrid beherbergt das zweitägige Treffen. Tagungsort ist die „Fábrica de Armas“. Dort ließen die spanischen Könige seit dem 18. Jahrhundert Schwerter schmieden. Heute gehören die Gebäude am Fluss Tajo zur Universität der Welterbe-Stadt.

Auf Einladung des spanischen Ratsvorsitzes nimmt der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow an den Gesprächen teil. Vertreter von Nato und Uno stehen ebenfalls auf der Gästeliste. Resnikow äußerte sich optimistisch, westliche F-16-Kampfjets bereits ab dem kommenden Frühjahr in der Ukraine einsetzen zu können. Von den EU-Staaten wollen Dänemark und die Niederlande solche Kampfflugzeuge an Kiew abgeben. Daneben verhandelt die Ukraine mit der Bundesregierung über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Das letzte Wort ist in dieser Frage aber noch nicht gesprochen.

EU-Verteidigungsminister beraten über Unterstützung für Ukraine

Grundlage der Gespräche in Toledo sind Vorschläge des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. Er hatte angeregt, das militärische Ausbildungsprogramm für die ukrainischen Streitkräfte deutlich auszuweiten. Wenn die Umstände es zuließen, könnte das Training schrittweise in die Ukraine verlagert werden. Zudem empfiehlt Borrell, aus Mitteln der Mitgliedsländer bis zu 20 Milliarden Euro zusätzlich für die kommenden vier Jahre zur Lieferung von Kampfjets und Raketen bereitzustellen.

Bereits im Frühjahr hatte die EU Kiew eine Million Artilleriegeschosse zugesagt, die bei der Offensive gegen Russland im Ukraine-Krieg zum Einsatz kommen sollten. Doch die Lieferung verläuft schleppend: Nach Angaben eines Borrell-Sprechers vom August ist gerade mal ein Viertel der anvisierten Panzergeschütze oder Mörsergranaten in der Ukraine eingetroffen.

Pistorius nimmt nicht am EU-Treffen in Toledo teil

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) reist wegen der Kabinettsklausur in Meseberg allerdings nicht nach Toledo. Er lässt sich durch Staatssekretärin Siemtje Möller (SPD) vertreten. Formelle Beschlüsse können allerdings ohnehin nicht getroffen werden, da es sich nur um ein informelles Treffen im Rahmen der derzeitigen spanischen EU-Ratspräsidentschaft handelt. Im Anschluss an die Beratungen der Verteidigungsminister kommen am Mittwochabend und am Donnerstag auch die Außenminister der EU-Staaten zu Gesprächen in Toledo zusammen. Sie werden aus außenpolitischer Sicht über die Unterstützung der Ukraine und die Lage im Niger beraten. (dpa/afp/cs)