Treffen der EU-Verteidigungsminister: Rufe nach mehr Munition für Ukraine

Von: Bedrettin Bölükbasi

Beim Treffen der EU-Verteidigungsminister wird mehr Munition für die ukrainische Armee gefordert. Ungarn spricht sich indes für Friedensgespräche aus.

Toledo – Aus der Europäischen Union kommt Kritik an der schleppenden Munitionslieferung an die Ukraine. Bisher hätten die EU-Länder von der zugesagten Zahl von einer Million Geschosse nur ein Viertel geliefert, rügte der estnische Verteidigungsminister Hanno Pevkur am Mittwoch (31. August) am Rande von EU-Beratungen in einer früheren Waffenschmiede im spanischen Toledo. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bestätigte die Angaben und rief die Mitgliedsländer zu Aufträgen an die Rüstungsindustrie auf.

EU-Treffen in Toledo: Debatte um Munitionsbeschaffung für die Ukraine

Auf Druck Estlands und der Ukraine hatten die EU-Staaten im Frühjahr eine Million Geschosse binnen eines Jahres zugesagt und dafür ein Hilfspaket von insgesamt zwei Milliarden Euro beschlossen. Nach Borrells Angaben sagten die Mitgliedsländer der Ukraine in den ersten sechs Monaten insgesamt 224.000 Schuss Munition sowie 2300 Raketen zu.

„Wir müssen mehr tun, und das schneller“, forderte Borrell. Wenn die Bestände der Mitgliedsländer erschöpft seien, müssten diese der Rüstungsindustrie konkrete Aufträge erteilen. „Die Industrie kann nur liefern, wenn sie neue Bestellungen hat“, betonte der Spanier. Die Bundesregierung sieht dagegen zunächst die Industrie am Zug. Verteidigungs-Staatssekretärin Siemtje Möller verwies in Toledo auf milliardenschwere Rahmenverträge für Artillerie- und Panzermunition, die der Bundestag kürzlich beschlossen hatte. Damit sollen aber nicht nur die ukrainischen Streitkräfte versorgt, sondern auch die Bundeswehr-Lager wieder aufgefüllt werden.

Verteidigungsminister der EU-Staaten treffen sich im spanischen Toledo. Vor allem geht es um Hilfen für die Ukraine. © Pierre-Philippe Marcou/AFP

„Unser Ziel ist, auf jährlicher Basis mehr als eine Million Geschosse Munition produzieren zu können“, bekräftigte der zuständige EU-Kommissar Thierry Breton in Toledo. Er sei weiter zuversichtlich, dass die Europäer dies erreichen könnten. Dafür soll die Rüstungsproduktion insgesamt deutlich angekurbelt werden. Die EU-Minister tagten in Toledo an einem symbolischen Ort: der „Fábrica de Armas“ (Waffenfabrik). Dort ließen die spanischen Könige seit dem 18. Jahrhundert Schwerter schmieden, später wurde dort Munition produziert.

Ungarn stellt sich quer: Orbans Minister beschwert sich über „Druck“ aus der EU

Vom ungarischen Verteidigungsminister Kristof Szalay-Bobrovniczky kamen indes andere Töne. Er beschwerte sich über den „Druck“ vom Rest der EU gegen Ungarn, dem Vorhaben, „hunderte Millionen Euro für Waffen für an die Ukraine auszugeben“, zuzustimmen, wie die Zeitung Budapest Times berichtete. „Ungarn unterstützt Frieden und Stabilität“, erklärte der Minister demnach.

Eine „schnelle militärische Lösung“ für den Ukraine-Krieg gebe es nicht. Die EU-Länder würden aber dennoch ihre Position, „mit Waffen zu kämpfen“, nicht ändern, so Szalay-Bobrovniczky. Da die Ukraine die ungarische Bank OTP auf der Liste von Terrorsponsoren halte, werde man keine weiteren Gespräche mit Blick auf mehr Mittel für die Ukraine führen, gab er bekannt. (bb)