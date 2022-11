EU plant eigene Eingreiftruppe: 5000 Soldaten sollen 2025 einsatzbereit sein

Europäische Union rüstet auf

© Arne Immanuel Bänsch/dpa/Symbolbild

Die Europäische Union will noch in diesem Jahr über die Ziele der Einsatztruppe entscheiden. Neue Bedrohungen machen „EU Rapid Deployment Capacity“ notwendig.

Berlin/Brüssel – Der Ukraine-Krieg von Russlands Präsident Wladimir Putin verändert die Welt. Nach über sieben Monaten der Kämpfe im östlichen Europa gelingt es den Truppen von Wolodymyr Selenskyj, dem Präsidenten der Ukraine, weiterhin wichtige Erfolge zu verbuchen. Als größter Triumph gilt derzeit der Vormarsch auf Cherson im Süden des Landes. Doch nicht nur der Krieg in der Ukraine verschärft die weltweite Sicherheitslage.

Immer mehr Konfliktherde bedrohen die Wirtschaftsunionen und Menschen auf allen Kontinenten. Um auf die neue Situation reagieren zu können, planen die Staaten der Europäischen Union (EU)eine gemeinsame militärische Einsatztruppe. Die Pläne sind zwar nicht neu, doch Mitte November 2022 nehmen sie zunehmend Form an. Was bekannt ist.

EU schafft schnelle Eingreiftruppe: „EU Rapid Deployment Capacity“ soll 2025 einsatzbereit sein

5000 Soldaten sollen im Rahmen der „EU Rapid Deployment Capacity“ (RDC) als schnelle Eingreiftruppe der Europäischen Union zur Verfügung stehen. Geplant ist, dass die Einsatzbereitschaft im Jahr 2025 möglich ist. Wie die Welt am Sonntag berichtet, sollen die Pläne zur EU-Einsatztruppe zeitnah konkretisiert werden. Am Dienstag, dem 15. November, würden die EU-Verteidigungsminister einen grundlegenden Beschluss verschieden, der mögliche Einsatz-Szenarien umschreibt. Laut Josep Borell, Chefdiplomat der EU, würden diese Rettungs- und Evakuierungsoperationen sowie Stabilisierungseinsätze umfassen.

Für die nächsten Jahre ist geplant, die Soldaten der „EU Rapid Deployment Capacity“ für kommende Einsätze auszubilden. Über Zielländer oder Oberkommando ist bis dato allerdings noch nicht entschieden worden – Deutschland zeigte allerdings Interesse. Über ihr Nato-Mandant waren Mitgliedsstaaten der EU bereits zuvor in entsprechende Einsätze involviert. Die Einsatztruppe der Europäischen Union wäre allerdings der erste gemeinsame Zusammenschluss der Mitgliedsländer. Wie die RDC unterhalten werden soll und zu welchem Teil die Mitglieder die Kosten tragen, ist ebenfalls noch nicht abschließend geklärt. Ein wesentlicher Teil der Gelder dürfte aus einem Sondertopf für weltweite EU-Kriseneinsätze kommen.

Ziele der RDC: EU will strategische Souveränität mit „EU Rapid Deployment Capacity“ erhalten

Ziel der „EU Rapid Deployment Capacity“ soll es sein, als EU-Einsatztruppe die Sicherheitsinteressen der Europäischen Union durchzusetzen. Dabei soll sie allerdings nicht die Nato ersetzen, sondern ergänzen. Die Gründung der RDC-Truppe ist dabei Teil des „Strategischen Kompass“ der EU. Ziel des Entwurfs ist es, die Union bis zum Jahr 2030 zu einem Anbieter von Sicherheit zu machen und ihre strategische Souveränität zu stärken.

Zur Begründung, wieso eine gemeinsame EU-Eingreiftruppe notwendig ist, heißt es in einem entsprechendem Strategiepapier, dass die Europäische Union bei Bedrohungsszenarien schnell reagieren können müsse. Zudem sei es notwendig, effektiv auf Konflikte und Krisen auch außerhalb der eigenen Grenzen antworten zu können. Das Aufgabenspektrum der „EU Rapid Deployment Capacity“ ist in den Entwürfen grob gehalten und soll dynamisch auf bedrohliche Lagen angepasst werden. So sei es möglich, die RDC als Truppe für einen Ersteinsatz zu entsenden, aber auch als Verstärkung eines laufenden Einsatzes einzuplanen.

Vereinbarung über die „EU Rapid Deployment Capacity“ bis Ende 2022

Wie es weiter heißt, würde die EU-Eingreifgruppe die bestehenden „Battlegroups“ ersetzen, die sich in den vergangenen Jahren als Kostenfalle für die EU herausgestellt hatten. Aus welchen Truppengattungen die RDC bestehen wird, ist noch nicht abschließend geklärt. Vielmehr ist geplant, dass Streitkräfte aus den Bereichen Luftwaffe, Marine und Heer bestehen sollen. Kompetenzen sollen zudem aus den Bereichen Weltraum und Cyberabwehr stammen. Der Zeitplan sieht vor, dass die Vereinbarungen über die möglichen Einsatzszenarien der „EU Rapid Deployment Capacity“ bis Ende 2022 stehen sollen.