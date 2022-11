Nach Verurteilung von Russland als Terror-Unterstützer — EU-Parlament Ziel von Hackerangriff

Von: Felix Durach

Teilen

Cyberangriff auf Internetseite des EU-Parlaments © IPPEN MEDIA

Das EU-Parlament in Straßburg ist Ziel eines Cyberangriffs geworden. Zuvor hatte das Parlament Russland als Terrorismus-Unterstützer verurteilt.

Straßburg - Die Internetseite des EU-Parlaments ist am Mittwochnachmittag Ziel eines Cyberangriffs geworden. Die Seite wurde durch eine Vielzahl an Zugriffen überlastet und sei nur eingeschränkt nutzbar. Das erklärte der Presseverantwortliche des EU-Parlaments, Jaume Duch, am Mittwoch auf Twitter mit. Am Vormittag hatte das EU-Parlament Russland wegen der Vorgänge im Ukraine-Krieg in einer Resolution als Terrorismus-Unterstützer verurteilt. Ob der Angriff in Zusammenhang mit der Resolution steht, war zunächst unklar.

Weiter Informationen in Kürze