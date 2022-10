EU-Mindestlohn-Richtlinie: Handlungsbedarf in Deutschland – „zügig angehen“

Von: Alexander Eser-Ruperti

Teilen

Der Mindestlohn in Deutschland ist im Oktober auf zwölf Euro gestiegen, doch das löst viele Probleme nicht: Zu wenig Menschen profitieren von Tariflöhnen.

Berlin – Neue EU-Mindestlohn-Richtlinien zeigen Missstände in Deutschland auf: Zu wenig Menschen profitieren von Tariflöhnen. Im Bundesministerium für Arbeit gibt man sich problembewusst und verspricht schnelles Handeln – die Zahlen erschrecken. Derweil stellt sich vielen die Frage, ob ein Mindestlohn von zwölf Euro, selbst wenn er ankommt, in Zeiten der Inflation überhaupt noch zum Leben reicht. Grüne Jugend und Linken finden: Nein.

Mindestlohn 2022: EU-Richtlinie verdeutlicht Handlungsbedarf, zu wenige Menschen profitieren von Tariflohn

Zu den Änderungen im Oktober 2022 gehört auch ein Anstieg beim Mindestlohn 2022 auf zwölf Euro. Eine neue EU-Mindestlohn-Richtlinie verdeutlicht indes klaren Handlungsbedarf der Politik in Deutschland, denn: Eindeutig zu wenige Menschen profitieren von Tariflöhnen, das geht aus einer Anfrage der Deutschen Presse-Agentur an das Ministerium für Arbeit hervor. Das neue Gesetz fordert von den Ländern, bei Tarifbindung von unter 80 Prozent einen Aktionsplan vorzulegen – und von 80 % Prozent ist Deutschland meilenweit entfernt. Das neue EU-Gesetz umfasst unter anderem Leitlinien zu „angemessenen“ Mindestlöhnen und der Förderung von Tarifverhandlungen.

Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und Soziales, verfolgt eine Debatte im Deutschen Bundestag. Das Arbeitsministerium muss einen Umgang mit Missständen beim Mindestlohn finden. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa/Archivbild

Aus dem Arbeitsministerium von Hubertus Heil (SPD) heißt es laut dpa: „In der Bundesrepublik haben wir eine Tarifbindung von über 80 Prozent selbst in der Blütezeit der Sozialpartnerschaft nicht erreicht“. Zahlen aus dem Jahr 2019 verdeutlichen, wie groß das Problem tatsächlich ist. Für 2019 weist das Statistische Bundesamt eine Quote von 44 Prozent aus. Das Arbeitsministerium erklärte, im Koalitionsvertrag seien Maßnahmen angelegt, die „wir nun zügig angehen wollen“. Für 2023 kündigte das Ministerium ein neues Gesetz an.

Mindestlohn 2022: Wie hoch ist der Mindestlohn? Anstieg im Oktober

Immer wieder stellen sich Arbeitnehmende Frage: Wie hoch ist der Mindestlohn? Die Antwort: Zwölf Euro. Im Oktober dieses Jahres stieg der Mindestlohn 2022 von 10,45 auf nunmehr zwölf Euro. Anfang des Jahres lag er noch deutlich niedriger, nämlich bei 9,82 Euro. Eingeführt wurde der Mindestlohn 2015 – damals mit einer Höhe von 8,50 Euro. Ein Haken beim Mindestlohn 2022: Inflation und explodierende Energiepreise drohen ihn bereits wieder aufzufressen. Die Linke hält den Mindestlohn daher für deutlich zu gering. Auch aus der Grünen-Nachwuchsorganisation, der Grünen Jugend, werden Forderungen nach einer schnellen Erhöhung laut.

Auch der Mindestlohn im Oktober 2022 wird einmal mehr oft nicht ankommen

Ein weiteres Problem: Auch der Mindestlohn im Oktober 2022 wird einmal mehr oft nicht ankommen. Einer der Gründe dafür sind etwa unbezahlte Überstunden bei Arbeitnehmenden. Durch diese versuchen viele Arbeitgeber den Mindestlohn praktisch zu umgehen: Bestimmte Tätigkeiten, die arbeitsrechtlich als Arbeitszeit gelten müssten, werden nicht als solche gewertet. Dazu gehören etwa offizielle Pausenzeiten oder jene Zeit, die zur Vorbereitung von Arbeitsmaterialien benötigt wird. Viele Arbeitgeber betrügen ihre Angestellten auf diesem Wege um den Mindestlohn.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Das Ausmaß dieser Betrugsform ist schwer auszumachen. Die Tagesschau berichtet, je nach Berechnung, von 750.000 bis zu mehr als drei Millionen Menschen in Deutschland, die um ihren Mindestlohn gebracht werden. Johannes Seebauer, Arbeitsökonom am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), sagte der Tagesschau, der Bezug verlässlicher Daten und Informationen sei schwierig – deshalb gibt es eine derart hohe Abweichung in den Schätzungen. Keine Zweifel kann es indes daran geben, dass bei Mindestlohn und Tarifbindung Handlungsbedarf besteht, auf vielen Ebenen: Das hat nicht zuletzt die neue EU-Richtlinie klar verdeutlicht.