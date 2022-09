EU-Kommission will Ungarn wegen Korruption 7,5 Milliarden Euro kürzen

Teilen

Immer wieder gibt es Auseinandersetzungen zwischen Ungarns Präsidenten Viktor Orban und der EU. Jetzt will die Kommission Konsequenzen ziehen. (Archivbild) © Kay Nietfeld/dpa

Immer wieder kritisiert die EU Viktor Orban wegen mangelnder Rechtsstaatlichkeit in Ungarn. Jetzt will die Kommission Konsequenzen ziehen.

Brüssel – Wegen Korruption und anderer Verstöße gegen den Rechtsstaat in Ungarn hat die Europäische Kommission vorgeschlagen, dem Land Zahlungen in Höhe von rund 7,5 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt zu kürzen. Das teilte EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn am Sonntag (18. September) in Brüssel mit. (dpa)