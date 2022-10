Gründungsgipfel in Prag: EU will mit Nachbarn die Reihen schließen - „neue Ordnung ohne Russland“

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Der EU-Gründungsgipfel in Prag soll die EU und ihre Nachbarschaft im Hintergrund des Ukraine-Krieges näher zusammenbringen. Allerdings sind zentrale Fragen noch ungeklärt.

München/Prag - Der Ukraine-Krieg stellt Europa sowohl politisch als auch wirtschaftlich vor große Herausforderungen. Nun wollen europäische Länder angesichts des Angriffskriegs von Wladimir Putin näher zusammenrücken und dabei auch gleich ihre Nachbarschaft mitnehmen. So versammelt sich die auf Initiative des französischen Präsidenten Emmanuel Macron geschaffene „Europäische Politische Gemeinschaft“ am Donnerstag (6. Oktober) in der tschechischen Hauptstadt Prag.

EU-Gründungsgipfel: Europäische Union und Nachbarn treffen sich in Prag - „Ordnung ohne Russland“

Zu dem Gipfel wurden die Staats- und Regierungschefs von insgesamt 44 Staaten eingeladen. Neben den 27 EU-Ländern sind das die Ukraine, die Türkei, Großbritannien und die Schweiz. Zudem wurden Norwegen, Island, Liechtenstein, Moldau, Georgien, Armenien, Aserbaidschan sowie die sechs Westbalkanstaaten Serbien, Montenegro, Nordmazedonien, Albanien, Bosnien-Herzegowina und das Kosovo eingeladen.

Bei seiner Europa-Rede am 9. Mai erklärte Macron, mit dem Gründungsgipfel man wolle „eine Plattform für die politische Koordinierung“ zwischen EU-Ländern und ihren Nachbarn schaffen. Dies könne „unsere Nachbarschaft stabilisieren“. Gegenüber der Welt betonte ein Sprecher der tschechischen Regierung, die Gemeinschaft solle ein Angebot an Europas Partner sein, bei einigen Themen enger eingebunden zu werden.

Bei dem ersten Treffen soll es unter anderem um Russlands Krieg gegen die Ukraine sowie die Energiekrise und die Wirtschaftslage gehen. „Das Treffen strebt nach einer neuen Ordnung ohne Russland“, zitierte die Washington Post den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell im Vorfeld des Gipfels. Das heißt nicht, dass wir Russland für immer ausschließen wollen, aber dieses Russland - Putins Russland - hat hier keinen Platz“.

Der Ukraine-Krieg in Bildern – Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

EU-Gründungsgipfel: Scholz unterstützt mit Bedingung - Experte zweifelt an Mehrwert des Formats

Der Gipfel ist vor allem auch für Beitrittskandidaten unter den Teilnehmern wichtig, da er ein Gefühl der Zugehörigkeit vermitteln könnte. Deutschland unterstützt zwar die Initiative des französischen Staatschefs. Allerdings stellte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei einer Rede in Prag Ende August eine klare Bedingung: „Solch ein Zusammenschluss – das ist mir ganz wichtig – ist keine Alternative zur anstehenden EU-Erweiterung.“

Hinzu kommt, dass noch ungeklärte Fragezeichen im Raum schweben. So zweifelt Janis Emmanouilidis vom EPC, einer Denkfabrik für europäische Politik in Brüssel, am Mehrwert des Formats. Für ihn ist laut der „Tagesschau“ unklar, womit sich die Runde genau beschäftigen wird und was das Ergebnis sein könnte. Die gemeinsame Teilnahme verfeindeter Nationen wie Armenien und Aserbaidschan sowie die Türkei und Griechenland erschweren es zusätzlich, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen.

Ein konkretes Ergebnis aus dem Gipfel scheint unwahrscheinlich, zumal der Deutschen Presse-Agentur zufolge kein gemeinsames Abschlussdokument geplant ist. Sicherlich kein optimales Zeichen schon im ersten Treffen. Dennoch sehen Experten auch Hoffnung für die Zukunft des Formats. „Als informeller politischer Club hat sie eine reelle Chance“, unterstrich Nicolai von Ondarza, vom Thinktank Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) im Gespräch mit der Welt. (bb)