49-Euro-Ticket kommt: Wo kann ich es voraussichtlich erhalten und wann gilt es?

Von: Alexander Eser-Ruperti

Es kommt Bewegung in den 9-Euro-Ticket Nachfolger: Es wird wohl das 49-Euro-Ticket. Doch ab wann gilt es und wo kann ich es kaufen? Es gibt Anhaltspunkte.

Berlin – Es war ein langer Kampf um einen Nachfolger des 9-Euro-Tickets, das mit Ablaufen des Monats August seinen Dienst quittiert hat. Besonders die Finanzierungsfrage geriet zwischen Bund und Ländern zunehmend zum politischen Tauziehen. Jetzt gilt als gesichert: Man hat sich auf das Modell 49-Euro-Ticket geeinigt. Die Monatskarte wird damit mehr als fünfmal so teuer wie ihr Vorgänger, Sozialverbände und Opposition halten das für unverhältnismäßig. Dennoch stellt sich die Frage: Wann kommt das 49-Euro-Ticket und wo kann ich es kaufen? Vieles ist noch nicht gesichert, doch einige Hinweise könnten Aufschluss geben.

49-Euro-Ticket: Ab wann gilt der 9-Euro-Ticket Nachfolger? Klimaticket ab Januar geplant

Das Ringen um einen 9-Euro-Ticket Nachfolger scheint zu einem Ergebnis gekommen zu sein: In einem Beschlusspapier zur Verkehrsministerkonferenz heißt es laut dpa, „Die Verkehrsministerkonferenz hält in Übereinstimmung mit dem Bund einen Einführungspreis von 49 Euro/Monat im monatlich kündbaren Abonnement für ein mögliches Angebot“. Der Bund will 1,5 Milliarden Euro beisteuern, die Länder die gleiche Summe „unter der Bedingung einer Verständigung über die Regionalisierungsmittel zur Kofinanzierung“. Alles deutet auf das Klimaticket für monatlich 49 Euro hin. Nun stellt sich die Frage zum 49-Euro-Ticket: Ab wann ist es soweit?

Endgültige oder definitive Antworten auf die Frage „wann kommt das 49-Euro-Ticket?“ gibt es bisher nicht. Verschiedene Medien hatten zuvor berichtet, dass das Klimaticket möglichst bereits im Januar an den Start gehen soll. Tatsächlich ist auch das nicht in Stein gemeißelt: Auch eine Einführung im März 2023 ist nach wie vor denkbar. Bei einer Pressekonferenz erklärte jetzt indes auch Verkehrsminister Volker Wissing (FDP), das Ticket solle „schnellstmöglich kommen“, der 01. Januar sei „ein idealer Zeitpunkt“. Dennoch gilt: Die Frage nach den Regionalisierungsmitteln birgt im Disput von Bund und Ländern weiterhin Konfliktpotenzial.

49-Euro-Ticket wie teuer? 49-Euro-Ticket Jahresabo könnte günstiger sein als Monats-Abo

Die Antwort auf die vermeintlich leichte Frage, „Wie teuer ist das 49-Euro-Ticket“ könnte letzten Endes weniger eindeutig ausfallen, als erwartet: Denkbar ist, dass die Karte im 49-Euro-Ticket Jahresabo zwar entsprechend 49 Euro monatlich kostet, beim Kauf für einzelne Monate könnten es indes teurer werden: Hier ist laut der Süddeutschen Zeitung ein Preis von 69 Euro eine Option.

Aller Voraussicht nach wird das in ganz Deutschland gültige Ticket personalisiert und nicht übertragbar sein. Derweil gibt es bereits jetzt eine Menge Unmut zum 49-Euro-Ticket: Wie teuer es wird, und wie teuer es sein sollte, ist ein Streitpunkt – Sozialverbände und Opposition beurteilen die durch die regierende Politik festgelegte Preishöhe als unangemessen. Nicht erst seit der Inflation sind Mehrkosten von 50 Euro monatlich für die meisten Haushalte eine schwere Belastung.

49-Euro-Ticket online kaufen: 9-Euro-Ticket Nachfolger voraussichtlich auch an Automaten erhältlich

Jetzt, wo sich das Angebot zu konkretisieren scheint, ist natürlich auch nicht unerheblich, wo man das 49-Euro-Ticket kaufen kann. Bisher sind nicht viele Details bekannt, doch es gibt Hinweise: Das Klimaticket, von dem Volker Wissing (FDP) sich den Namen „Deutschlandticket“ erhofft, soll als 9-Euro-Ticket Nachfolger herhalten – auch wenn es mehr als fünfmal so teuer ist.

Dementsprechend soll das 49-Euro-Ticket bundesweit gelten und erhältlich sein. Über den Geltungsbereich hinaus dürfte es mit dem 9-Euro-Ticket teilen, dass es vermutlich sowohl über die DB als auch regionale Verkehrsbetriebe beziehbar ist. Es gilt als gesichert, dass es möglich sein wird, das 49-Euro-Ticket online zu kaufen – die Details stehen indes noch aus.