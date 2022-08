Erster Getreidefrachter aus Ukraine: Ankunft im Libanon verschiebt sich

Von: Bona Hyun

Teilen

Die Ankunft der „Razoni“ wurde verschoben. Der erste Frachter mit Getreide aus der Ukraine sollte Sonntag in Libanon ankommen. © Emrah Gurel/dpa

Das erste Frachtschiff mit ukrainischem Getreide seit Kriegsbeginn legt später im Libanon an. Die für Sonntag geplante Ankunft wurde abgesagt.

Beirut – Das erste Frachtschiff „Razoni“ mit ukrainischem Getreide seit Kriegsbeginn, sollte planmäßig am Sonntag im nordlibanesischen Tripoli anlegen. Die ARD berichtete am Samstagabend unter Berufung auf den ukrainischen Botschafter im Libanon, dass die Ankunft abgesagt und verschoben wurde. Zu den Gründen gab es keine Angaben. Der Frachter werde jetzt am Dienstag in Tripoli anlegen - er habe seine Route geändert. Das berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf einer Quelle der Hafenverwaltung in Tripoli.

Erster Frachter mit ukrainischem Getreide wird Sonntag doch nicht in Tripolis anlegen

Anfang der Woche startete der erste Getreidefrachter aus einem ukrainischem Schwarzmeerhafen nach mehrmonatiger russischer Seeblockade. Der erste Getreidefrachter war mit 26 000 Tonnen Mais beladen. Die „Razoni“ war nach erfolgreicher Fahrt durch den zwischen den Kriegsparteien vereinbarten Korridor im Schwarzen Meer und einer Inspektion am Bosporus unter anderem durch türkische und russische Experten auf dem Weg nach Libanon.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus Ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Am Samstagabend passierte der zweite Getreidefrachter durch die Meerenge Bosporus ins Mittelmeer. Nach einer internationalen Kontrolle in Istanbul erhielt das mit 33 000 Tonnen Mais aus der Ukraine beladene Schiff die Erlaubnis zur Weiterfahrt. Zwei weitere Schiffe sollen in Kürze folgen. Die Wiederaufnahme der ukrainischen Getreideexporte gilt als wichtig für die Stabilisierung der Lebensmittelpreise auf dem Weltmarkt. Das Ende der Getreide-Blockade und eine Einigung über den Export waren Ende Juli erzielt worden. Aus Sicherheitsgründen wird Kiew vorerst drei Schiffe täglich entsenden. (Mit Material der DPA)