Blutige Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem: Soldaten erschießen 14-jährigen Jungen - 1700 Verletzte

Vor der Eröffnung der US-Botschaft kommt es zu heftigen Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten im Gazastreifen. Es gibt bereits dutzende Tote und Verletzte. Wir berichten im News-Ticker.

Israel feiert an diesem Montag nicht nur seinen 70. Geburtstag, sondern auch die Einweihung der US-Botschaft in Jerusalem.

Schon am Morgen kam es in der Grenzregion zu Zusammenstößen zwischen israelischen Soldaten und protestierenden Palästinensern. Es gab hunderte Verletzte und nun auch Tote.

Der Chef der Terrororganisation Al-Kaida ruft zu Gewalt in Form von islamistischen Anschlägen auf die USA auf. Hier.

Israels Armee hat die Zahl ihrer Soldaten an der Gaza-Grenze verdoppelt. Seit Ende März sind dort bei gewaltsamen Konfrontationen von Palästinensern und israelischen Soldaten 55 Palästinenser getötet und Tausende verletzt worden.



Auch im Westjordanland gibt es große Proteste.

Zur Eröffnung der Botschaft kommt nicht US-Präsident Donald Trump persönlich, sondern seine Tochter Ivanka mit Ehemann.

14.12 Uhr: Die Zahl der bei schweren Konfrontationen im Gazastreifen an der Grenze zu Israel getöteten Palästinenser ist am Montag auf 28 gestiegen. Rund 1700 weitere Menschen wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums des Gazastreifens verletzt. Es ist damit der Tag mit den meisten Todesopfern seit dem Gaza-Krieg 2014.

13.42 Uhr: Die Zahl der bei schweren Protesten im Gazastreifen an der Grenze zu Israel getöteten Palästinenser ist am Montag auf 18 gestiegen. Rund Tausend weitere Menschen wurden nach Angaben des örtlichen Gesundheitsministeriums verletzt, etwa die Hälfte durch Schüsse israelischer Soldaten. Drei Palästinenser wurden nach Angaben der israelischen Armee bei dem Versuch getötet, an der Grenze einen Sprengsatz zu legen. Die Männer seien in der Nähe von Rafah erschossen worden, teilte das Militär bei Twitter mit.

12.58 Uhr: Nun steigt die Zahl der erschossenen Demonstranten auf zwölf. Besonders traurig: Unter den Toten war auch ein 14-jähriger Junge, wie das Gesundheitsministerium in dem Palästinensergebiet mitteilte. Nur Minuten später erreicht uns die Meldung, dass vier weitere Palästinenser erschossen wurden. Die Zahl lautet nun: Mindestens 16 Tote bei den Zusammenstößen.

12.42 Uhr: Nun meldet das Gesundheitsministerium im Gazastreifen schon neun tote Palästinenser.

12.28 Uhr: Schon Stunden vor der Eröffnung steigt die Zahl der Toten. Mindestens sieben Palästinenser wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten an der Grenze getötet. 512 seien verletzt worden, darunter auch ein Journalist.

11.52 Uhr: Mittlerweile ist die Rede von zwei Toten auf Seiten der Palästinenser. Schon jetzt steht fest: Es wird ein blutiger Tag im Nahen Osten.

11.30 Uhr: Auch in Ramallah im Westjordanland nahmen rund 5000 Palästinenser an einem Protestmarsch teil. Sie trugen palästinensische und schwarze Flaggen sowie Schlüssel. Damit wiesen sie auf ihre Forderung nach einer Rückkehr in die Gebiete hin, aus denen 1948 im Zuge der israelischen Staatsgründung Hunderttausende Palästinenser flohen oder vertrieben wurden. Demonstranten verbrannten auch eine US-Flagge.

+ Proteste in Gaza. © AFP / MAHMUD HAMS

11.26 Uhr:

Wenige Stunden vor der Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem ist es am Montag an der Grenze zum Gazastreifen zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten gekommen. Bei den Protesten gegen die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem ist am Montag ein Palästinenser von israelischen Soldaten an der Grenze zum Gazastreifen erschossen worden. Ein 21-Jähriger sei östlich von Chan Junis getötet worden, teilte das Gesundheitsministerium in dem Palästinensergebiet mit. Tausende Palästinenser protestierten im Gazastreifen an mehreren Orten an der Grenze zu Israel, einige Gruppen näherten sich Steine werfend dem Grenzzaun.

Weitere 147 Menschen wurden verletzt, wie der palästinensische Rettungsdienst Roter Halbmond mitteilte. Mehr als 90 Menschen seien durch Schüsse israelischer Soldaten verletzt worden, mehrere davon lebensgefährlich. Auch ein Journalist sei unter den Verletzten.

+ Wenige Stunden vor der Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem ist es am Montag an der Grenze zum Gazastreifen zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten gekommen. © AFP / MOHAMMED ABED

Palästinenser setzen Reifen in Brand, durchschneiden Grenzzaun

11.20 Uhr: An der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen setzten zahlreiche Palästinenser Reifen in Brand; dichter schwarzer Rauch stieg in den Himmel. Nach Berichten von Augenzeugen versuchten mehrere Männer, den Grenzzaun zu Israel zu durchschneiden.

Der Hintergrund: Einweihung der Botschaft in Jerusalem ab 15 Uhr

Die USA verlegen ihre Botschaft in Israel offiziell von Tel Aviv nach Jerusalem. US-Präsident Donald Trump hatte Jerusalem im Dezember im Alleingang als Hauptstadt Israels anerkannt. Dies löste schwere Unruhen in den Palästinensergebieten aus. Israel feiert den Schritt dagegen als politischen Triumph. Israel beansprucht die ganze Stadt als seine Hauptstadt, die Palästinenser sehen in dem 1967 von Israel eroberten Ostteil die Hauptstadt eines künftigen eigenen Staates.

US-Präsident Donald Trump hatte Anfang Dezember mit seiner Ankündigung, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen und die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen, wütende Proteste der Palästinenser ausgelöst. Der endgültige Status Jerusalems ist einer der größten Streitpunkte im Nahost-Konflikt. Die Palästinenser beanspruchen den 1967 von Israel besetzten und 1980 annektierten Ostteil Jerusalems als künftige Hauptstadt des von ihnen angestrebten eigenen Staates.

Die Einweihung der US-Botschaft in Jerusalem am Montagnachmittag (15.00 Uhr) findet am gleichen Tag statt, an dem Israel sein 70-jähriges Bestehen feiert. Am Dienstag jährt sich zudem zum 70. Mal die Nakba (deutsch: Katastrophe oder Unglück). An diesem Tag erinnern die Palästinenser an die Vertreibung und Flucht von rund 760.000 Landsleuten, die 1948 auf die Gründung des Staats Israel folgten. Seit Ende März hat die israelische Armee bei den Protesten am Gazastreifen gegen Vertreibung und Landnahme bereits 54 Palästinenser erschossen.

dpa, afp, mke