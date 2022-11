Erleichterungen bei der Einbürgerung: Diese Neuerungen plant Nancy Faeser

Von: Alexander Eser-Ruperti

Teilen

Die SPD will das Staatsbürgerrecht reformieren und den Zugang erleichtern, Innenministerin Faeser warnt dabei vor Stimmungsmache von rechts. Was ist geplant?

Berlin – Die SPD will das Staatsbürgerrecht in Deutschland reformieren und erfährt dafür wenig überraschend Kritik von rechts. Innenministerin Nancy Faeser warnt vor Stimmungsmache und erklärt im Tagesspiegel, die Reform sei lange überfällig. Wer ein modernes Einwanderungsland sein wolle, müsse „schneller, besser und mehr einbürgern“, so Faeser gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dass Deutschland davon bisher weit entfernt ist, zeigt der europäische Vergleich: Hier liegt Deutschland im hinteren Drittel. Welche Änderungen plant die Innenministerin?

Wie lange dauert es, die Einbürgerung zu bekommen? Innenministerin Nancy Faeser (SPD) plant Reform

Innenministerin Nancy Faeser (SPD) plant Änderungen im Staatsbürgerrecht, der entsprechende Entwurf dazu befindet sich aktuellen Medienberichten zufolge in den letzten Zügen. Neuerungen soll es unter anderem bei der Antwort auf die Frage „Wie lange dauert es, die Einbürgerung zu bekommen?“ geben. Bisher war dies erst nach geschlagenen acht Jahren möglich, mit der Gesetzesänderung soll die Einbürgerung nach fünf Jahren möglich werden.

Innenministerin Nancy Faeser will das Staatsbürgerrecht reformieren. (Symbolbild) © Fotostand / Reuhl via IMAGO

Faeser erklärte laut Tagesschau, bei „besonderen Integrationsleistungen“ sei die deutsche Staatsbürgerschaft laut Plan zukünftig auch nach drei Jahren zu erwerben. Vorreiter wäre Deutschland mit den Änderungen keineswegs: In Ländern wie Frankreich, den Niederlanden, Belgien oder Italien sind Einbürgerungen bisher früher möglich, als bislang in Deutschland.

Was ist die Voraussetzung für eine Einbürgerung? Doppelte Staatsbürgerschaft mit neuem Gesetz eher möglich

Die Antwort auf die Frage „was ist die Voraussetzung für eine Einbürgerung“ ändert sich mit Faesers Plänen teilweise: Es soll keine Entscheidung nach einem „entweder oder“ mehr erzwungen werden. Heißt konkret: Zukünftig soll vom bisherigen Dogma, Mehrstaatigkeit möglichst zu vermeiden, Abstand genommen werden. Faeser hierzu laut Tagesschau: „Mit der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts leiten wir deshalb einen Paradigmenwechsel ein und werden Mehrstaatigkeit künftig akzeptieren“.

Sie erklärte, durch die bisherige Handhabe sei vielen Menschen die Einbürgerung verwehrt worden, obwohl sie seit Jahrzehnten in Deutschland lebten. Bisher gibt es zwar bereits doppelte Staatsbürgerschaften, diese Praxis erhielte somit jedoch eine neue, feste Rechtsgrundlage. Ein Streitpunkt des 1999 in Kraft getretenen Staatsbürgerschaftsgesetzes wäre damit endgültig geklärt.

Einbürgerung: Die neue Gesetzesänderung soll auch Senioren und Kindern den Zugang erleichtern

Und es soll noch eine weitere Änderung geben, bei der Einbürgerung: Die neue Gesetzesänderung soll auch Senioren und Kindern den Zugang zur deutschen Staatsbürgerschaft erleichtern. In Deutschland geborene Kinder, deren Eltern einen Migrationshintergrund haben, sollen die Staatsbürgerschaft erhalten, wenn die Eltern seit fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland haben. Ältere Menschen über 67 müssen, sofern die Änderung in Kraft tritt, zukünftig keine Sprachnachweise und keinen Wissenstest mehr erbringen. Auf diese Weise soll vor allem der ersten Einwanderergeneration der Schritt in die deutsche Staatsbürgerschaft erleichtert werden.

Einbürgerung in Deutschland: Sachverständigenrat für Integration und Migration begrüßt Pläne der SPD

Der Sachverständigenrat für Integration und Migration begrüßt die Pläne der Innenministerin zur Einbürgerung in Deutschland. Im Interview mit der Tagesschau erklärt Migrationsexpertin Petra Bendel: „Die rechtlichen Reformen können dazu führen, dass sich mehr Menschen einbürgern lassen und nicht länger von politischer Teilhabe ausgeschlossen bleiben. Dabei geht es auch um Wertschätzung. Es kommt aber nicht nur auf die rechtlichen Reformen an, sondern auch auf die Art, wie sie realisiert werden, auf die ‚Körpersprache‘ des Staates.“

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Bendel konkretisiert: „Wie werden die Berechtigten angesprochen, wie setzen die Behörden die Reformen in der Praxis um, und wie feiern wir diese Einbürgerungen dann auch – also welche Wertschätzung bringen wir unseren neuen Mitbürgerinnen und Mitbürgern entgegen?“ Die Expertin vertritt damit eine deutlich andere Einschätzung als die Union, die gegen Faesers Pläne wettert. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Filiz Polat, findet dazu klare Worte: Sie erklärte erst kürzlich, das „verstaubte Weltbild der Union“ habe mit der gesellschaftlichen Realität einer modernen Gesellschaft nichts zu tun.