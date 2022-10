Ergebnisse der Niedersachsen-Wahl 2022 sind da: SPD gewinnt die Landtagswahl

Von: Anika Zuschke

Die Ergebnisse der Niedersachsen-Wahl 2022 sind da: Stephan Weil (SPD) bleibt Ministerpräsident. (Archivbild) © Sina Schuldt/dpa

Die Ergebnisse der Niedersachsen-Wahl 2022 sind da: Erste Prognosen zeigen, dass die SPD als Gewinnerin in den Landtag ziehen könnte. Ein Triumph für Weil.

Hannover – Die Ergebnisse der Niedersachsen-Wahl 2022 stehen fest, die etwa 6,1 Millionen Wahlberechtigten haben entschieden: Den ersten Prognosen nach zieht die Partei SPD mit 33,5 Prozent als Gewinner in den Landtag ein. An zweiter Stelle kommt die CDU mit 27,5 Prozent.

Niedersachsen-Wahl 2022 Ergebnis: Erste Prognose zeigt Wahlsieg für SPD – FDP muss zittern

Die FDP muss nach der Wahl in Niedersachsen um den Einzug in den niedersächsischen Landtag zittern. Laut erster Prognose kommen die Liberalen auf 5 Prozent. Sicher nicht dabei sind die Linken. Wie bereits 2017 hat die Partei die 5-Prozent-Hürde nicht geschafft (3 Prozent) und wird damit auch in den kommenden fünf Jahren nicht im niedersächsischen Landtag vertreten sein.

Ergebnisse der Niedersachsen-Wahl 2022: Nach Umfragen und Prognosen steht fest – wer zieht in den Landtag ein?

Umfragen haben ein knappes Rennen zwischen dem SPD-Ministerpräsidenten Stephan Weil und dem CDU-Spitzenkandidaten Bernd Althusmann bei der Niedersachsen-Wahl 2022 prognostiziert, nun haben die Wähler bei der Niedersachsen-Wahl 2022 entschieden. Vor dem Verkünden der Ergebnisse lag jüngsten Umfragen zufolge die SPD knapp vor der CDU, gefolgt von den Grünen. An vierter Stelle kam die AfD, während die FDP mit etwa fünf Prozent um den Verbleib im Landtag zittern musste. Die Linke lag bei den Umfragen noch knapp unter der 5-Prozent-Hürde.

Wahlergebnisse der Landtagswahl in Niedersachsen 2022 sind da: Weil bleibt Ministerpräsident

Die tatsächlichen Ergebnisse der Niedersachsen-Wahl 2022 heute sehen nach den ersten Prognosen nun folgendermaßen aus:

SPD 33,5 Prozent CDU 27,5 Prozent Grüne 14 Prozent AfD 11,5 Prozent FDP 5 Prozent Linke 2,5 Prozent Sonstige 6 Prozent

Für die Grünen sind bei der Niedersachsen-Wahl 2022 Hamburg und Meyer ins Rennen gezogen

Für die Grünen sind Julia Willie Hamburg und Christian Meyer als Spitzen-Duo ins Rennen um den Posten des Ministerpräsidenten bei der Niedersachsen-Wahl 2022 gegangen. Als FDP-Kandidat erklärte sich Stefan Birkner bereit und für die AfD trat Stefan Marzischewski-Drewes als Spitzenkandidat an.

Zwischen 8:00 und 18:00 Uhr konnten die Wahlberechtigten am 9. Oktober für die Niedersachsen-Wahl 2022 ihre Stimme abgeben und damit entscheiden, wen sie als nächsten Ministerpräsidenten für die kommenden fünf Jahre an der Spitze ihres Bundeslandes sehen wollen. Für die Wahl zum 19. Niedersächsischen Landtag gliederte sich das Bundesland in 87 Wahlkreise.

Ergebnisse der Niedersachsen-Wahl 2017 – wie sah die Landtagswahl vor 5 Jahren aus?

Die letzte Landtagswahl vor 2022 in Niedersachsen fand im Jahr 2017 statt. Damals lag die Wahlbeteiligung bei 63,1 Prozent und die Niedersachsen haben sich für eine SPD-geführte Große Koalition entschieden. Die SPD hat demzufolge mit 36,9 Prozent am meisten Stimmen erhalten, darauf folgte die CDU mit 33,6 Prozent. Die Grünen erhielten 8,7 Prozent, während 7,5 Prozent die FDP wählten. 6,2 Prozent der Wahlberechtigten setzten ihr Kreuz bei der AfD und 4,6 Prozent stimmten für die Linke.