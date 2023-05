Vor Stichwahl: Wahlscheine aus dem Ausland treffen in der Türkei ein

Von: Linus Prien

Der amtierende Präsident der Türkei Recep Tayyip Erdogan möchte weiter im Amt bleiben (Symbolbild). © IMAGO/Sergei Bobylev

Bei einem knappen Ergebnis bei den türkischen Stichwahlen könnten Stimmen aus dem Ausland den Unterschied ausmachen. Diese sind nun bereits in der Türkei angekommen.

Ankara – Nachdem im ersten Wahlgang kein Gewinner festgestellt werden konnte, steht die Türkei bei ihren Präsidentschaftswahlen jetzt vor Stichwahlen. Im Rennen sind noch der amtierende türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der bisherige Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu.

Schon vor der Stichwahl in der Türkei sind bereits die Stimmen aus dem Ausland in der Türkei eingetroffen. Beide Kandidaten riefen im Vorfeld der Wahl im Ausland lebende Türken dazu auf, bei der Stichwahl zu wählen. Erdogan sagte: „Ich rufe Euch dazu auf, Gebrauch von Eurem demokratischen Recht zu machen und auch aus dem Ausland Acht auf die Wahl zu geben“. Daily News berichtet, dass Kılıçdaroğlu in diesem Zusammenhang ebenfalls von einer „patriotischen Pflicht“ sprach.

Stichwahl in der Türkei: Mehr Wähler im Ausland als in der ersten Runde

Für Türken, die im Ausland leben, war es noch bis zum 24. Mai möglich, ihre Stimme in diplomatischen Einrichtungen abzugeben. Aus 73 Ländern trafen Stimmen in der Türkei ein. Daily News zufolge soll die Menge an abgegebenen Stimmen aus dem Ausland bereits höher sein, als sie noch in der ersten Wahlrunde war. Circa zwei Millionen Stimmen macht der Anteil der abgegebenen Stimmen aus dem Ausland aus. Damit läge eine Wahlbeteiligung bei über 50 Prozent.

Somit könnten die Stimmen aus dem Ausland bei einem knappen Ergebnis einen erheblichen Unterschied machen. Nicht zuletzt aus diesem Grund wenden sich die Kandidaten während des Wahlkampfs auch immer wieder an Türken im Ausland.

Stichwahl in der Türkei: Erdogan immer wieder stark in Deutschland

Gerade in Deutschland ist der amtierende Präsident Erdogan immer wieder äußerst erfolgreich. Die Politikwissenschaftlerin Inci Öykü Yener-Roderburg sagt gegenüber tagesschau.de: „Die AKP-nahen Organisationen in Deutschland schaffen es viel besser als die Opposition, ihre Wählergruppen zu mobilisieren.“ Gerade auf der emotionalen Ebene könne Erdogan in Deutschland überzeugen. Auch in Deutschland machen circa 50 Prozent der wahlberechtigten Türken Gebrauch von ihrem Recht.

Ein Großteil der Deutsch-Türken sei jedoch nicht unbedingt pro Erdogan, meint die Politikwissenschaftlerin weiter. Erdogan sei lediglich bei denjenigen, die wählen gehen, sehr erfolgreich. Es gäbe genauso sehr viele Deutsch-Türken, die nicht wählen gehen, jedoch keine Erdogan-Unterstützer sind. (lp)