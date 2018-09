Erdogan-Treffen: Maas bei Türkei-Besuch mit klarem Ziel

Die türkische Lira hat zuletzt stark an Wert verloren - das Land kämpft mit einer handfesten Währungskrise. Im Vorfeld der Treffen mit Merkel und Maas schießt Erdogan gegen Trump. Alle Infos im News-Ticker.

Die Sanktionen von Trumps USA stürzen die Türkei noch tiefer in die Währungskrise.

Auslöser der Auseinandersetzung zwischen der Türkei und den USA ist der in der Türkei inhaftierte US-Pastor Andrew Brunson.

Die in Wiesbaden im Rahmen der Biennale aufgestellte Erdogan-Statue hat für große Diskussionen gesorgt. Nun ist sie aufgrund der Befürchtung von Krawallen abgebaut worden.

Am Mittwoch steht ein Besuch des deutschen Außenminister Maas bei Erdogan an.

10:58

Erdogan schießt erneut gegen die Gülen-Bewegung. Wie die türkische Tageszeitung „Hürriyet“ berichtet, schwörte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan auf dem Gipfel des Türkischen Rates in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek am 3.September die Teilnehmerstaaten gegen die Islam-Bewegung Gülens ein.

In seiner Rede warf er dem Netzwerk, des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen, vor den gescheiterten Putsch im Juli 2016 organisiert zu haben. Die Turkstaaten sollen gemeinsam gegen die Bewegung vorgehen.

10.16 Uhr:

Vor dem Antrittsbesuch von Außenminister Heiko Maas (SPD) in der Türkei wünscht sich das Land keine Finanzhilfen zur Bewältigung der Wirtschaftskrise, sondern mehr Investitionen. Das bestätigten der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch türkische Regierungskreise, die namentlich nicht genannt werden wollten.

„So wie das in Deutschland diskutiert wird - dass man der Türkei Geld in die Hand drückt, um ihr aus der Währungskrise zu helfen - das hat die Türkei gar nicht im Sinn“, sagte eine Quelle. „Aber man hofft und erwartet schon, dass deutsche Unternehmen weiter in der Türkei investieren wollen.“ Es gehe darum, dass Deutschland sich für Investitionen weiter offen zeige und somit den nervösen Märkten ein Signal der Beruhigung zukommen lasse, sagte ein anderer Regierungsmitarbeiter.

9.20 Uhr: Außenminister Heiko Maas will sich bei seinem Antrittsbesuch in der Türkei für die sieben dort aus politischen Gründen inhaftierten Deutschen einsetzen. „Es ist kein Geheimnis, dass die Entwicklung der Türkei, insbesondere die Menschenrechtslage, uns Sorgen bereitet und unsere Beziehungen überschattet“, sagte Maas vor seiner Abreise in Berlin. „Davon zeugen nicht zuletzt die nach wie vor zahlreichen Haftfälle.“

Der SPD-Politiker betonte allerdings auch, dass er „weiter hart an einer Verbesserung der Beziehungen“ arbeiten wolle. „Es ist für Deutschland von strategischem Interesse, dass wir unsere Beziehungen zur Türkei konstruktiv gestalten. Die Türkei ist mehr als ein großer Nachbar, sie ist auch ein wichtiger Partner Deutschlands.“

Das waren die News zu Erdogan und der Türkei vom Dienstag

18.11 Uhr: Die wirtschaftlich angeschlagene Türkei hat mit dem Emirat Katar einen 15 Milliarden US-Dollar schweren Handelsvertrag über Erdöl und -gas abgeschlossen. Der am Dienstag unterzeichnete Deal ist Teil einer Investitionszusage, die der Scheich von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, nach seinem Treffen mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan in Ankara im August gemacht hatte. Das berichtete der türkische Staatssender TRT.

Die Türkei kämpft derzeit mit einer schweren Währungskrise. Belastet wird die Wirtschaft zudem von einem Streit mit den USA, dabei geht es vor allem um einen in der Türkei festgehaltenen US-Pastor. Die Nato-Verbündeten haben deshalb gegeneinander Sanktionen sowie höhere Zölle auf manche Produkte verhängt.

18.08 Uhr: Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat Griechenland dafür kritisiert, türkischen Staatsbürgern nach dem Putschversuch im Juli 2016 Asyl gewährt zu haben. „Terroristen, Putschisten und Betrüger, (...) die Griechenland angegriffen haben, können keinen Unterschlupf in unserem Land bekommen“, sagte Cavusoglu bei einer Pressekonferenz mit seinem griechischen Kollegen Nikos Kotzias in der ägäischen Provinz Izmir in Bezug auf die griechische Entscheidung, acht türkischen Soldaten Schutz zu gewähren. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag.

„Wir beherbergen keine Terroristen“, sagte Kotzias. „Was wir in unserem Land immer haben, ist der ordentliche Prozess von Justiz und internationalem Recht.“

16.51 Uhr: Vor dem Hintergrund der Warnungen vor einer Offensive der syrischen Regierungstruppen auf die Provinz Idlib ist der US-Syriengesandte James Jeffrey in die Türkei gereist. Jeffrey traf am Dienstag in der türkischen Hauptstadt Ankara Verteidigungsminister Hulusi Akar, um über die jüngsten Entwicklungen im syrischen Bürgerkrieg sowie über die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) in Nordsyrien zu sprechen, wie Akars Ministerium mitteilte.

Außenminister Maas trifft Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch

12.55 Uhr: Die Türkei hat vor einem geplanten Großangriff der syrischen Regierung auf die Rebellenhochburg Idlib einem Medienbericht zufolge weiteres Kriegsgerät in die Grenzregion gebracht. Acht Frachtfahrzeuge beladen mit Panzern und schweren Geschützen hätten die Grenzprovinz Kilis passiert, meldete die Zeitung „Hürriyet“ am Dienstag. Idlib liegt nur etwa 30 Kilometer von der türkischen Grenze entfernt. Die Türkei unterhält in der Provinz Beobachtungsposten und ist Schutzmacht einer De-Eskalationszone.

Die Panzer habe das Militär auf die andere Seite der Grenze gebracht. Sie sollen laut Quellen aus Sicherheitskreisen helfen, mögliche Flüchtlingswellen in Richtung Türkei aufzuhalten, berichtete „Hürriyet“ weiter. Die Fahrzeuge seien mit Systemen ausgestattet, mit denen sich Migrationsbewegungen beobachten ließen. Die Türkei beherbergt schon mehr als drei Millionen syrische Flüchtlinge. Dem Bericht zufolge hat sie auf der syrischen Seite auch das große Atme-Flüchtlingslager weiter ausgebaut.

9.32 Uhr: Außenminister Heiko Maas wird bei seinem Antrittsbesuch in der Türkei am Mittwoch und Donnerstag auch von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan empfangen. Das gab das türkische Außenministerium am Dienstagmorgen bekannt. Außerdem soll Maas seinen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu sowie den Parlamentspräsidenten Binali Yildirim treffen.

Der Besuch fällt in eine Phase der Wiederannäherung der Türkei an Europa und vor allem Deutschland. Die ist teilweise zurückzuführen auf ein schweres Zerwürfnis mit den USA über einen in der Türkei festgehaltenen US-amerikanischen Pastor. Die USA nutzen Sanktionen und Strafzölle, um den Pastor freizubekommen. Das hat Märkte und Investoren schwer verunsichert und die Türkei in eine massive Währungskrise gestürzt. Die Türkei erhofft sich von Deutschland politische und möglicherweise auch finanzielle Rückendeckung.

+ Außenminister Maas trifft Erdogan am Mittwoch. © dpa / Herbert Neubauer

Das waren die News vom Montag - klare Forderung an Maas

17.04 Uhr: Vor anstehenden Gesprächen mit der Türkei hat Reporter ohne Grenzen (ROG) die Bundesregierung aufgerufen, sich für die Freilassung türkischer Journalisten einzusetzen. Fälle sollten öffentlich und namentlich angesprochen werden, sagte ROG-Geschäftsführer Christian Mihr am Montag in Berlin bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der in der Türkei angeklagten deutschen Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu.

15.23 Uhr: Vor dem Türkei-Besuch von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat die Journalistin Mesale Tolu die Bundesregierung zu einem klaren Eintreten für die Menschenrechte aufgefordert. Deutschland dürfe die türkische Bevölkerung "nicht mit dem Autokraten alleine lassen", sagte die aus türkischer Haft freigekommene Journalistin am Montag in Berlin. Die Bundesregierung müsse die Entspannung im Verhältnis zur Türkei dafür nutzen, "auf Menschenrechtsverletzungen hinzuweisen".

Im Grundsatz begrüßte Tolu die bevorstehenden Begegnung auf Regierungsebene: "Die Gespräche abzubrechen ist nicht im Sinne der Bevölkerung."

Skeptisch äußerte sie sich allerdings zum geplanten Empfang des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan Ende des Monats in Berlin. Dies könne als eine "Anerkennung des Systems" in der Türkei verstanden werden, sagte Tolu. "Für die türkische Opposition ist nicht verständlich, dass der Präsident so empfangen wird."

Deutschland will türkischen Einfluss auf im Land lebende Türken eindämmen

14.35 Uhr: Irans Präsident Hassan Ruhan sowie seine Amtskollegen aus Russland und der Türkei, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan, werden am Freitag zu einem Dreiergipfel in Teheran zusammenkommen. Dabei soll laut Beobachtern auch ein eventueller Rückzug iranischer Truppen aus Syrien zur Diskussion stehen.

10.46 Uhr: Die deutsche Regierung will den Einfluss der Türkei auf in Deutschland lebende Muslime mit türkischen Wurzeln zurückdrängen. Diese Muslime sollten stattdessen "eigene, ihrem Lebensgefühl in Deutschland entsprechende Kriterien erarbeiten und entsprechendes Religionspersonal ausbilden", sagte der Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Markus Kerber, dem Berliner Tagesspiegel. Wenn dies zu Konflikten mit der Regierung in Ankara führe, dann "werden wir das aushalten".

Ziel sei es, "ganz grundsätzlich die Einflussnahme vor allem staatlicher oder politischer Kräfte von außen auf Muslime in Deutschland einzudämmen", sagte Kerber weiter. Er bezog sich aber besonders auf die türkische Religionsbehörde Diyanet. Diese Behörde, die direkt dem Religionsministerium der türkischen Regierung untersteht, entsendet in der Regel aus der Türkei die Imame für die Moscheen des deutsch-türkischen Moscheeverbandes Ditib. Diese werden auch vom türkischen Staat bezahlt. Kritiker werfen Ditib daher vor, der verlängerte Arm des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland zu sein.

Erdogans Streit mit Trump treibt türkische Inflation an

Montag, 3. September, 9.30 Uhr: Die Lira-Krise treibt die Inflation in der Türkei immer weiter in die Höhe. Im August seien die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 17,9 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt am Montag in Ankara mit. Dies ist die höchste Teuerungsrate seit September 2003 und übertrifft die Befürchtungen von Analysten. Im Juli hatte die Rate bei 15,85 Prozent gelegen.

Seit Monaten ist die türkische Landeswährung Lira stark unter Druck, was die Inflation nach oben treibt, weil importierte Waren teurer werden. Im August kam es zu einem besonders rasanten Absturz der Währung auf neue Rekordtiefs zum Euro und Dollar. Ein Euro war zwischenzeitlich mehr als 8 Lira wert, zum Jahresbeginn waren es noch 4,5 Lira. Eine nachhaltige Erholung gab es bislang nicht.

Auslöser für den Absturz war unter anderem ein Streit mit den USA wegen der Inhaftierung eines US-Pastors in der Türkei. Zudem sehen Investoren die Unabhängigkeit der türkischen Notenbank in Gefahr. Langfristig machen der Türkei hohe Außenhandelsdefizite, hohe Auslandsschulden sowie steigende Zinsen in den USA zu schaffen.

+ Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. © AFP / VYACHESLAV OSELEDKO

Erdogan beschimpft Trump und USA als „wilde Wölfe“

15.56 Uhr: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den USA vorgeworfen, sich bei ihrer Sanktionspolitik wie "wilde Wölfe" zu verhalten. "Glaubt ihnen nicht", sagte Erdogan am Sonntag bei einem Wirtschaftsforum im zentralasiatischen Kirgistan. Er kündigte zudem an, beim Handel mit Russland und anderen Ländern künftig den Dollar zu umgehen. Mit Russland verhandele die Türkei bereits über Handel ohne den Dollar. "Den Dollar zu benutzen, schadet uns nur", sagte Erdogan.

11.25 Uhr: Kurz vor seiner Reise in die Türkei hat sich Außenminister Maas in der Bild am Sonntag zu Wort gemeldet: "Wir haben keinerlei Interesse daran, dass die Türkei wirtschaftlich und politisch abschmiert", wird er zitiert. Und weiter: "Es geht aber jetzt nicht um konkrete finanzielle Hilfsmaßnahmen für die türkische Wirtschaft, sondern um eine Normalisierung unserer Beziehungen. Dafür muss die Türkei liefern."

Das waren die Türkei-News vom Samstag

10.55 Uhr: Vor dem erwarteten Angriff der syrischen Armee auf die Rebellenhochburg Idlib hat die Türkei ihre Truppen dort weiter verstärkt. Ein Konvoi mit rund 20 Fahrzeugen habe den türkischen Grenzort Kilis erreicht und solle in Syrien stationiert werden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete am Samstag, zuvor seien Verhandlungen zwischen der Türkei und dem syrischen Ableger des Terrornetzwerks Al-Kaida über dessen Auflösung gescheitert.

Das waren die Türkei-News vom Freitag

11.24 Uhr: Die türkische Regierung hat am Freitag die Steuern auf Guthaben in ausländischer Währung erhöht, um die angeschlagene Lira zu stützen. Die Quellensteuer auf Geldeinlagen in ausländischer Währung von bis zu sechs Monaten wurde gemäß einem im Amtsanzeiger veröffentlichten Präsidialdekret von 18 auf 20 Prozent angehoben, während die Steuer auf Einlagen von bis zu einem Jahr von 15 auf 16 Prozent erhöht wurde.

Maas nennt Bedingung für Normalisierung von Türkei-Beziehungen

11.23 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas sieht die Freilassung von sieben in der Türkei inhaftieren Deutschen als Grundvoraussetzung für eine Normalisierung der Beziehungen zur Regierung in Ankara. „Diese Fälle müssen gelöst werden“, sagte der SPD-Politiker am Freitag wenige Tage vor einem Besuch in Ankara. Deutschland habe „klar deutlich“ gemacht, dass die Inhaftierung der betroffenen sieben Staatsbürger nicht nachvollziehbar sei.

Sie werden laut Bundesregierung aus politischen Gründen festgehalten. Maas äußerte sich am Rande eines EU-Außenministertreffens in Wien. Er wird am kommenden Mittwoch in Ankara erwartet. Im September treffen sich die Staatschefs Merkel und Erdogan in Deutschland.

10.34 Uhr: Irre Geschichte: Nach einem schweren Zerwürfnis der Türkei mit den USA und einer daraus resultierenden Währungskrise lässt ein Türke seinen wie das Wort „Dollar“ klingenden Nachnamen ändern. CNN Türk berichtete am Donnerstag, dass Ferhat Dolar (48) aus der Provinz Mugla bei Behörden beantragt habe, künftig Dalar heißen zu dürfen. „Ich kann die Haltung der USA gegenüber der Türkei nicht akzeptieren. Und es stört mich, wenn die Menschen mich wegen meines Nachnamens beleidigen“, sagte er. Je nach Kurs des Dollars sagten die Leute zu ihm: „Dolar, du fliegst heute“ oder „Dolar, du hast dich heute auf die Nase gelegt“ oder „Hau Dolar auf den Kopf, so dass er stürzt.“

Das waren die Türkei-News vom Donnerstag

18.55 Uhr: Bei seinem Staatsbesuch in Deutschland möchte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan auch vor der deutsch-türkischen Gemeinschaft sprechen. Dafür seien für den 29. September Orte in Köln angefragt, hieß es am Donnerstag aus informierten Kreisen. Man suche aber auch nach geeigneten Veranstaltungsarenen in Berlin.

Nach der Aufregung um das Verbot von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker in Deutschland seien derartige öffentliche Ansprachen ein heikles Thema, hieß es. Deshalb werde alternativ ein gemeinsames Treffen Erdogans und des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier mit ausgewählten Vertretern der türkischen Gemeinschaft in Deutschland erwogen.

+ Bei seinem Staatsbesuch in Deutschland möchte der türkische Präsident Erdogan auch vor der deutsch-türkischen Gemeinschaft sprechen. © AFP / ADEM ALTAN

Erdogan wird seinen Besuch am Freitag, den 28. September, beginnen. Er wird von Steinmeier mit militärischen Ehren begrüßt. Mittags solle ein Arbeitsessen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel folgen, heißt es. Am Nachmittag stünden bisher nicht näher definierte weitere Treffen an, am Abend dann ein Festbankett zu Erdogans Ehren.

Währungskrise in der Türkei: Lira verliert erneut vier Prozent

15.51 Uhr: Die türkische Währung hat am Donnerstag erneut mehr als vier Prozent ihres Werts zum Dollar verloren. Die Lira wurde am Nachmittag bei 6,71 zum Dollar gehandelt und näherte sich damit erneut ihrem historischen Tiefpunkt vor knapp drei Wochen, als sie kurzzeitig die Siebener-Schwelle überschritt. Allein seit Montag hat die Lira wieder mehr als zehn Prozent ihres Werts verloren und seit Beginn des Jahres rund 44 Prozent eingebüßt.

Getrieben wird die Talfahrt von der Sorge vor einer Rezession in der Türkei und der Untätigkeit der Zentralbank, die trotz des Drängens vieler Ökonomen in den vergangenen Wochen die Leitzinsen nicht angehoben hat, um den Währungsverfall zu stoppen und die Inflation von fast 16 Prozent in den Griff zu bekommen. Als Grund wird die Opposition von Präsident Recep Tayyip Erdogan gegen eine Zinserhöhung vermutet.

Türkische Lira bleibt unter Druck - „Es droht eine Rezession“

11.26 Uhr: Die türkische Lira bleibt unter Druck. Ein Dollar verteuerte sich am Donnerstag im frühen Handel um rund 1,5 Prozent auf fast 6,55 Lira. Auch der Eurokurs stieg um mehr als ein Prozent auf knapp 7,68 Lira. „Die Stimmung in der Türkei trübt sich weiter ein - es droht eine Rezession“, sagte Deutsche-Bank-Anlagestratege Ulrich Stephan. Die Folgen für die Eurozone sollten seiner Ansicht nach aber überschaubar bleiben.

„Die Krise dürfte sich auch im schlimmsten Fall deutlich glimpflicher als zunächst angenommen auf die Kapitalausstattung europäischer Banken auswirken.“ Seit Wochen wertet die türkische Währung ab. Sie hat seit Beginn des Jahres zum Dollar fast 40 Prozent an Wert eingebüßt. Hinter dem Lira-Verfall steht unter anderem ein Streit zwischen den Regierungen in Ankara und Washington wegen der Inhaftierung eines US-Pastors in der Türkei. Zudem sehen Investoren zunehmend die Unabhängigkeit der türkischen Notenbank in Gefahr.

Deniz Yücel verklagt Türkei auf Entschädigung

8.33 Uhr: Der ein Jahr in der Türkei inhaftierte „Welt“-Reporter Deniz Yücel verklagt die türkische Regierung auf 2,98 Millionen Lira Entschädigung (etwa 400 000 Euro). Die Summe setze sich zusammen aus Entschädigungen für Verdienstausfälle und Anwaltskosten sowie Schmerzensgeld wegen Freiheitsberaubung, sagte sein Anwalt Veysel Ok der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Yücel hätte dafür, dass er als Journalist seine Arbeit tat, nicht einmal festgenommen werden dürfen. „Die Regierung und das Gericht müssen einen Preis zahlen für diese Ungerechtigkeit.“

Das waren die News zu Erdogans goldener Statue in Wiesbaden vom 29. August 2018

19.55 Uhr: Die Türkei will mit politischen Reformen die stockende Annäherung an die Europäische Union wieder in Gang bringen. Nach dreijähriger Pause kam dazu am Mittwoch die türkische „Reform-Aktions-Gruppe“ zusammen. Man habe sich darauf geeinigt, Reformen zu priorisieren, zu beschleunigen und enger mit dem Europarat zusammenzuarbeiten, sagte Außenminister Mevlüt Cavusoglu anschließend auf einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz.

Dabei wolle die Türkei sich auf Themen konzentrieren, bei denen man Ergebnisse erzielen könne. Dazu zählten die Verhandlungen über eine Zollunion und die Einführung der Visumfreiheit.

Cavusoglu versprach auch, dass die Türkei sich „auf Justiz, Grundrechte und Gerechtigkeit sowie Freiheiten und Sicherheit“ konzentrieren werde. Justizminister Abdülhamit Gül sagte, die Regierung werde „Menschenrechte und Freiheiten ausbauen“.

12.42 Uhr: Nach der Herabstufung von 18 türkischen Banken durch die US-Ratingagentur Moody's hat die türkische Lira erneut deutlich an Wert verloren. Die Währung büßte bis zum frühen Mittwochnachmittag 1,5 Prozent an Wert ein und wurde bei 6,39 zum Dollar gehandelt. Seit Jahresbeginn hat die Lira mehr als 40 Prozent ihres Werts verloren und ist allein im August inmitten einer schweren politischen Krise mit den USA um fast 24 Prozent gefallen.

11.41 Uhr: Die umstrittene Erdogan-Statue ist abgebaut worden. Bereits am Dienstagnachmittag sei es auf dem Platz der Deutschen Einheit „zu hitzigen Diskussionen und Rangeleien“ gekommen, sagte Stadtsprecher Ralf Munser am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die Polizei habe mehrfach einschreiten müssen. „Nach Einschätzung der Ordnungskräfte wäre eine ruhige und friedliche Atmosphäre nur durch den dauerhaften Einsatz starker Polizeikräfte zu erreichen gewesen.“ Nach Angaben der Polizei sind am Abend rund einhundert Beamte vor Ort gewesen. Die Lage habe sich zwar hochgeschaukelt, etwas strafrechtlich Relevantes sei allerdings nicht passiert, sagte ein Polizeisprecher.

Im Laufe des Tages sei dann zudem bekannt geworden, dass kurdische Kreise dazu aufgefordert hätten, überregional zu Protestaktionen nach Wiesbaden anzureisen, sagte Stadtsprecher Munser. Das hätte nach Einschätzung der Stadt „einen massiven dauerhaften Polizeieinsatz“ nötig gemacht. In dieser Situation hätten Oberbürgermeister Sven Gerich (SPD) und Ordnungsdezernent Oliver Franz (CDU) am Abend den Abbau beschlossen.

10.32 Uhr: Erneute Kursverluste gab es bei der türkischen Lira, deren Wert im Handel mit dem Dollar und dem Euro weiter abrutschte. Zuletzt mussten für einen Euro etwa 7,31 Lira gezahlt werden. Zu Beginn der Woche hatte der Kurs noch bei unter 7,0 Lira für einen Euro gelegen. Am Markt kursierten am Nachmittag erneut Spekulationen, dass die Türkei die aktuelle Währungskrise nur mit internationaler Hilfe bewältigen kann.

Erdogan-Statue von zentralem Platz entfernt

06.29 Uhr: Polizei und Feuerwehr haben am späten Dienstagabend in Wiesbaden eine zuvor im Rahmen einer Kunstaktion errichtete Statue des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan abgebaut. Die Stadt Wiesbaden habe am Abend entschieden, die riesige Statue vom Platz der Deutschen Einheit im Zentrum der Stadt zu entfernen, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP.

+ Die Stadt Wiesbaden greift vergangene Nacht ein. © dpa / Sebastian Stenzel

Die goldene Erdogan-Statue war demnach Teil des Kunstfestivals "Wiesbaden Biennale" und am Montagabend aufgestellt worden. Es sei den Behörden aber offensichtlich im Vorfeld nicht bekannt gewesen, dass es sich bei dem geplanten Kunstwerk um eine Statue Erdogans handeln werde, sagte der Sprecher.

Um den Abbau der Statue durch die Feuerwehr zu ermöglichen, wurde der Platz am Abend geräumt, teilte die Polizei mit. Auf dem Platz hatten sich zu diesem Zeitpunkt rund hundert Menschen versammelt. Ein Mann wurde laut Polizei vorübergehend in Gewahrsam genommen, nachdem er nach der Räumung "grundlos andere Anwesende provoziert und für Unruhe gesorgt" habe. Einem Platzverweis sei er nicht nachgekommen.

Hatte schon Kontroversen ausgelöst:

Die News vom 28. August 2018: Türkei bedauert französisches „Nein“ zu EU-Beitritt

16.30 Uhr: Auch abseits der Erdogan-Statue gibt es Neuigkeiten zur Türkei: Diese hat „mit tiefem Bedauern“ auf eine Absage des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron an weitere Verhandlungen über einen EU-Beitritt der Türkei reagiert. Die Türkei habe nach dem Putschversuch von 2016 eine schwere Zeit durchgemacht, sei aber zur Normalität zurückgekehrt und mache Fortschritte, was von der EU geforderte Reformen betreffe, heißt es in einer am Dienstag verschickten Stellungnahme des Außenamtssprechers Hami Aksoy. Macrons Aussagen zeigten wieder einmal, dass er die „Realität der Türkei“ nicht verstanden habe.

Macron hatte am Montag während einer Rede vor französischen Diplomaten in Paris seine Haltung mit dem Kurs des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan begründet. Der verfolge ein „pan-islamisches Projekt“, das regelmäßig als anti-europäisch dargestellt werde. Macron plädierte für eine „strategische Partnerschaft“ mit der Türkei und Russland, um die Länder an Europa zu „koppeln“. Damit nannte er den Nato-Partner und langjährigen EU-Beitrittskandidaten Türkei in einem Atemzug mit Moskau.

Außenministeriumssprecher Aksoy erwiderte darauf am Dienstag, die Türkei sei in politischer, geografischer und historischer Hinsicht nicht von Europa wegzudenken. Angesichts der Tatsache, dass die Türkei zur Sicherheit Europas beitrage, entspreche Macrons Aussage, die Türkei sei „anti-europäisch“ nicht der Wahrheit. „Die mit dem Präsidialsystem noch stärkere, demokratische und laizistische Türkei ist entschlossen, den Weg in Richtung EU-Vollmitgliedschaft zu beschreiten“, hieß es in der Stellungnahme.

Erdogan-Statue in Wiesbaden: Staatstheater-Intendant verteidigt Aktion

14.20 Uhr: Die Erdogan-Statue wird weiter kontrovers diskutiert: Kritiker machen Erdogan für Menschenrechtsverletzungen in der Türkei mit verantwortlich und werfen ihm vor, ein autoritäres Herrschaftssystem installiert zu haben. Er wird am 28. und 29. September zu einem Staatsbesuch in Berlin erwartet.

Der Wiesbadener Staatstheater-Intendant Uwe Eric Laufenberg verteidigte die Aktion als ein Statement für die freie Meinungsäußerung. „Wir haben die Statue aufgestellt, um über Erdogan zu diskutieren“, erklärte Laufenberg. „Das geht überall. Die Kunst ist dazu da, zu zeigen, wie es ist.“ Das sei nicht immer leicht zu verstehen. „Aber in einer Demokratie muss man alle Meinungen aushalten.“

Einschreiten will die Stadt trotz der Proteste nicht, solange von der Kunstaktion keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht. Die Stadtregierung, der Magistrat, bekenne sich zur im Grundgesetz verankerten Kunstfreiheit, erklärten die Verantwortlichen. Es sei auch klar gewesen, dass die Biennale provoziere und diskussionswürdige Aktionen plane. Beamte von Stadt- und Landespolizei beobachteten die Situation vor Ort.

12.43 Uhr: Einen Monat vor dem Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ist auf einem Platz in Wiesbaden eine goldene Statue des umstrittenen Politikers aufgestellt worden. Das Ganze sei eine weitere provokante Kunstaktion des Kunstfestivals Biennale, sagte eine Sprecherin der Stadt Wiesbaden am Dienstag. „Wir haben eine Reihe von irritierten Bürgern, die bei uns anrufen. Es ist für viele nicht erkennbar, dass es im Rahmen der Biennale läuft.“

Riesige Erdogan-Statue in Wiesbaden: Bleibt sie stehen?

12.01 Uhr: Bleibt die Statue von Erdogan stehen? Diese Frage stellen sich wohl viele Menschen. Wie der Wiesbadener Kurier nun berichtet, darf die Erdogan-Statue bis zum Ende der Biennale stehen bleiben. „Wir haben sehr intensiv über das Kunstprojekt diskutiert“, berichtet Oberbürgermeister Sven Gerich. Die Politiker seien nach der Diskussion zu der Einschätzung gelangt, dass die 2,5-Tonnen schwere Statue „keine politische Demonstration“ sei. Gerich weiter: „Der Magistrat ist der Meinung, dass das im Rahmen der Kunstfreiheit auszuhalten ist.“

+ Die Goldene Erdogan-Statue sorgt für Aufregung in Wiesbaden. © dpa / Arne Dedert

Er selbst habe sich gleich am Morgen ein Bild gemacht: „Es gab Passanten, die zu dieser Kunstaktion gratulierten, andere stellten fest: der Erdogan gehört hier nicht her.“ Trotz der Kontroverse ist es am Platz der Deutschen Einheit in Wiesbaden bislang friedlich geblieben. Die Statue steht dort noch bis zum 2. September, dann endet die Biennale.

11.01 Uhr: Aufregung in Wiesbaden! Auf dem Platz der Deutschen Einheit der Landeshauptstadt Hessens ist eine etwa vier Meter hohe, goldenfarbene Erdogan-Statue aufgestellt worden. Diese streckt den Zeigefinger scheinbar ermahnend in die Höhe und sorgt mittlerweile für reichlich Wirbel. Sie war in der Nacht auf Dienstag aufgestellt worden.

Doch was hat es damit auf sich? Die Stadt habe die Aktion im Rahmen der „Wiesbaden Biennale“ genehmigt, die Statue sei als Teil eines Gesamtpaketes als „menschenähnliche Statue“ angemeldet worden. Das sagte eine Sprecherin des Hessischen Staatstheaters, das für das Kunstfestival unter dem Motto „Bad News“ verantwortlich ist, gegenüber derwesten.de. In den sozialen Netzwerken wird die Statue bereits wütend kommentiert und es sind allerlei Beschriftungen und Beleidigungen, wie beispielsweise „türkischer Hitler“ auf ihr zu erkennen.

Entsetzlich! Im Zuge der “#Wiesbaden #Biennale” hat die @Stadt_Wiesbaden eine 4m-große Statue des Diktators #Erdogan aufstellen lassen. Als nächstes dann Hitler? Für jeden Verletzten im Zuge der Konflikte ist jetzt der OB Sven Gerich (#SPD) verantwortlich. | #Kurdistan pic.twitter.com/cMcDZvAADH — Tobias Huch (@TobiasHuch) 27. August 2018

Ob die Statue bleibt ist noch nicht sicher. Der Gemeindevorstand der Stadt will sich am Dienstagmittag mit der Thematik befassen und klären, ob die Aufstellung der Statue von der Kunstfreiheit gedeckt ist.

Türkei-Krise: Erdogan telefoniert mit May

Update vom 27. August 2018, 16.20 Uhr: Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan setzt inmitten einer schweren Währungskrise seine diplomatische Offensive Richtung Europa fort und hat mit der britischen Premierministerin Theresa May telefoniert. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, sei es dabei am Montag auch um Wirtschaft, Handel und Investitionen gegangen. Demnach soll es bald ein Treffen zwischen dem türkischen Finanzminister Berat Albayrak und seinem britischen Amtskollegen geben.

Erdogan hat in den vergangenen Wochen bereits mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron telefoniert.

Türkei-Krise: Lira-Verfall und US-Sanktionen

Seit Anfang des Jahres verliert die türkische Lira an Wert. Ein Konflikt mit den USA verschärft die Talfahrt drastisch. Handelspartner sorgen sich zunehmend.

Lira-Verfall: Welche Rolle spielt die Türkei als Handelspartner Deutschlands?

Aus deutscher Sicht ist die Türkei ein relativ kleiner Handelspartner. Das Land am Bosporus lag 2017 sowohl beim Export als auch beim Import auf Rang 16. Waren „Made in Germany“ im Wert von 21,5 Milliarden Euro gingen in die Türkei. Das gesamte deutsche Ausfuhrvolumen lag bei 1,278 Billionen Euro. Hauptexportgüter in die Türkei sind nach Angaben des Außenhandelsverbandes BGA Maschinen, Autos und Autoteile sowie chemische Produkte.

Lira-Verfall: Besteht Anlass zur Sorge?

Die Turbulenzen reihen sich ein in eine Reihe von schlechten Nachrichten für Deutschlands Exporteure: der bevorstehende Brexit, die von den USA wieder in Kraft gesetzten Iran-Sanktionen und der Handelskonflikt zwischen China und den USA. Auch der Handelsstreit zwischen den USA und der Europäischen Union ist nicht ausgestanden. Bisher könnten Exporteure rückläufige Zahlen in Einzelmärkten mehr als ausgleichen, erläutert der BGA. Gerade das Geschäft in Europa wachse. „Trotz der guten Zahlen führen die Vielzahl an Konflikten und die Instabilität zu großer Unsicherheit, bei Verbrauchern wie bei Unternehmern“, befürchtet BGA-Präsident Holger Bingmann.

Was bedeutet der Lira-Verfall für deutsche Unternehmen?

Die Schwäche der türkischen Währung verteuert Waren, die in das Land eingeführt werden. Das kann die Nachfrage in der Türkei dämpfen. Auch für deutsche Unternehmen in dem Land kann der Lira-Verfall zum Problem werden. Güter und Leistungen, die sie für die Produktion in die Türkei einführen müssen, werden in Lira gerechnet teurer. Folge können steigende Preise sein, was die Absatzchancen mindern kann.

„Die Unternehmen warten ab, ziehen sich jedoch noch nicht aus dem Land zurück“, beschreibt Volker Treier, Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) die Lage. Der weitere Absturz der Währung werde den Druck aber erhöhen. Wichtig für die Attraktivität der Türkei als Investitionsstandort und Exportmarkt seien Rechtssicherheit, die Unabhängigkeit der türkischen Zentralbank sowie eine stabile Zahlungsbilanz, sagte Treier. „Hinter allen drei Kriterien setzen Investoren derzeit große Fragezeichen.“ Den Angaben zufolge sind mehr als 6500 Unternehmen aus Deutschland in der Türkei vertreten. Sie beschäftigen dort mehr 120.000 Menschen.

Wie groß ist die Ansteckungsgefahr für die deutsche Wirtschaft?

„Die Türkei-Krise wird sich auf die deutsche Wirtschaft kaum auswirken“, sagt Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Er verweist auf den vergleichsweise geringen Warenexport in die Türkei. „Die noch nicht endgültig abgewendeten Autozölle der USA sind für Deutschland ein viel größeres Risiko“, argumentiert Krämer. Die USA sind der wichtigste Einzelmarkt für Deutschlands Exportunternehmen.

Auch nach Einschätzung von Berenberg-Ökonom Schmieding sind die Türkei-Turbulenzen keine ernsthafte Bedrohung für die Wirtschaft im Euroraum. Selbst ein Einbruch der Exporte aus den Euroländern um 20 Prozent würde nicht mehr als 0,1 Prozentpunkte Wachstum kosten.

Lira-Verfall: Debatte um deutsche Hilfen

SPD-Chefin Andrea Nahles hat mögliche Hilfen aus Deutschland ins Gespräch gebracht. „Es ist in unser aller Interesse, dass die Türkei wirtschaftlich stabil bleibt“, sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Doch viele Fürsprecher hat sie nicht. Bundesbank-Präsident Jens Weidmann sieht keine großen Gefahren für Deutschlands Wirtschaft, die allein von der Lira-Krise ausgehen. Die Türkei mache nur ein Prozent der Weltwirtschaft aus, sagte er der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Für den deutschen Bankensektor sei das Risiko überschaubar, und auf der Liste der wichtigsten Handelspartner stehe die Türkei nur auf Platz 16.

Türkei-Krise: Wer profitiert von dem Lira-Verfall?

Reisende können in dem Land am Bosporus billiger shoppen, auch der Restaurantbesuch kostet weniger. Zwar stieg die Inflation im Juli auf fast 16 Prozent. „Auch unter Berücksichtigung des Kaufkraftverlusts ist die Türkei jedoch mit dem jüngsten Wechselkursniveau für deutsche Urlauber erheblich billiger geworden“, erklären Experten der BayernLB. Auf Preisnachlässe bei Übernachtung und Flug können Pauschalurlauber deswegen aktuell aber nicht hoffen. Die Preise stehen schon lange fest. Veranstalter schließen die Verträge für Hotel- und Flugkontingente Monate vorher und in der Regel in Euro ab.

