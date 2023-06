Erdogan fordert offenbar noch mehr von Schweden: Stoltenberg beruft nächsten Gipfel ein

Von: Florian Naumann

Teilen

Immer wieder zerschlagen sich die Hoffnungen: Die Türkei verwehrt Schweden weiter den Nato-Beitritt. Nun hat Erdogan offenbar nachgelegt.

Vilnius - Die Türkei-Wahl ist Geschichte - und noch immer wartet Schweden auf grünes Licht des wiedergewählten Recep Tayyip Erdogan für den lange geplanten Nato-Beitritt. Nun hat Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ein neues Spitzentreffen zum Thema verkündet. Um ein gutes Zeichen handelt es sich dabei wohl eher nicht.

Neuer Türkei-Schweden-Gipfel: Erdogan stellt offenbar bei Stoltenberg wieder Forderungen

Denn Stoltenberg hat am Sonntag (25. Juni) mit Erdogan telefoniert, wie er am Montag bei einer Pressekonferenz in Litauen berichtete - und dabei unbestätigten Berichten zufolge wieder Vorwürfe aus Ankara gehört. Erdogan habe behauptet, Schwedens neue Terrorgesetzgebung sei „zahnlos“, schreibt der schwedische Sender SVT unter Berufung auf Informationen der Agentur Reuters.

Noch brisanter: Erdogan beklagte sich angeblich darüber, dass Schweden „PKK-Anhänger frei in Stockholm demonstrieren“ lasse. Der türkische Präsident habe ein Ende dieser Praxis gefordert, hieß es weiter. Friedliche Demonstrationen verbieten zu lassen, dürfte für die Regierung von Ministerpräsident Ulf Kristersson aber undenkbar sein. Stoltenberg sprach bei seinem Aufritt in Litauens Hauptstadt Vilnius dennoch von einem „guten Gespräch“ mit Erdogan.

Düstere Blicke gen Schweden: Recep Tayyip Erdogan lässt Stockholm und die Nato weiter zappeln. © IMAGO/Henrik Montgomery/TT

Ihm zufolge sollen schon kommende Woche Außenminister, Geheimdienstchefs und Sicherheitsberater aus Schweden, Finnland und der Türkei in Brüssel zusammentreffen. Dort findet Mitte Juli ein potenziell entscheidender Nato-Gipfel statt - auch Stoltenberg hatte den Termin in Vilnius immer wieder als möglichen Zeitpunkt für Schwedens Beitritt genannt.

Ziel sei, Fortschritte bei der Vollendung des schwedischen Nato-Beitritts zu machen, sagte er nun. Die Bündniserweiterung sei auch im Sinne der baltischen Staaten. Litauen, Lettland und Estland haben Sorge vor einem Übergriff aus Russland.

Erdogan blockiert Schwedens Nato-Beitritt: US-Experte ernüchtert - „Zurücklehnen und abwarten“

Der US-amerikanische Sicherheitsforscher Sinan Ciddi zeigte sich zuletzt ernüchtert mit Blick auf Schwedens Beitrittschancen. „An diesem Punkt sollten sich alle einfach zurücklehnen und abwarten, was Erdogan tun wird“, konstatierte er in einem Beitrag für das Magazin Foreign Policy. Die Gesten des guten Willens seien nahezu ausgeschöpft: Schweden habe mit der Änderung der Terrorgesetze und der Aufhebung eines Waffenembargos „kredible“ Maßnahmen ergriffen. Nun aber gewaltfreie Demonstrationen zu verhindern oder Individuen ohne rechtsstaatlichen Prozess an die Türkei auszuliefern, untergrabe Schwedens demokratische Rechte und Freiheiten.

Unter dem Eindruck des russischen Kriegs gegen die Ukraine hatte Schweden im Mai 2022 ebenso wie Finnland die Mitgliedschaft in der Nato beantragt. Finnland ist seit Anfang April bereits Mitglied, Schweden fehlt dagegen weiter die Zustimmung der Türkei und Ungarns.

Ankara blockiert den schwedischen Beitritt vor allem unter Verweis darauf, dass Schweden unzureichend gegen „Terrororganisationen“ vorgehe. Es gab immer wieder Treffen zwischen Vertretern der Länder, um die türkische Blockade zu lösen, zuletzt Mitte Juni in Ankara. Erdogan hatte die Zustimmung zu Schwedens Aufnahme bis zum Nato-Gipfel damals in Zweifel gezogen. Die Nato und die USA seien mit der These falsch gelegen, Erdogan werde nach der Wahl in der Türkei einlenken, urteilte Ciddi. (fn mit Material von dpa)

Die Nato-Erweiterung: Das wachsende Verteidigungsbündnis Fotostrecke ansehen