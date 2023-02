Erdbeben in der Türkei und Syrien: Faeser sichert schnelle Visa-Vergabe zu

Von: Alexander Eser-Ruperti

Betroffenen des Erdbebens in der Türkei und Syrien mit Angehörigen in Deutschland soll schnell und unbürokratisch die Einreise ermöglicht werden, so Nancy Faeser.

Berlin – Das katastrophale Erdbeben in der Türkei und Syrien zieht eine weltweite Welle der Solidarität nach sich, unter anderem beteiligen sich Helferinnen und Helfer aus 68 verschiedenen Ländern an den Rettungsarbeiten vor Ort. Aus der deutschen Politik gibt es inzwischen Berichte, man plane Erleichterungen für Schutzsuchende aus der Region bei der Einreise, wenn diese Verwandtschaft in Deutschland hätten.

Erdbeben in der Türkei und Syrien: Nancy Faeser sichert schnelle Visa-Vergaben zu

Die Ampel unter Kanzler Olaf Scholz (SPD) signalisiert Erleichterungen für Schutzsuchende aus den Erdbebenregionen in der Türkei und Syrien bei der Visa-Vergabe, wenn sie Angehörige in Deutschland haben: Innenministerin Nancy Faeser erklärte laut Tagesschau, Familien in Deutschland sollten ihre „engen Verwandten aus der Katastrophenregion unbürokratisch zu sich holen können, damit sie bei uns Obdach finden und medizinisch behandelt werden können“.

Welche Regeln für gleichermaßen betroffene Opfer des Erdbebens ohne familiäre Angehörige in Deutschland (aber etwa mit freundschaftlichen Kontakten) gelten, wird aus den bisherigen Medienberichten nicht deutlich.

Innenministerin Nancy Faeser sichert nach Erdbeben schnelle Visa-Vergabe zu. (Symbolbild) © DPA Deutsche Presseagentur

Die Bundesregierung plant im Zuge ihres Vorhabens, reguläre Visa mit einer Gültigkeit von drei Monaten zu erteilen. Faeser erklärte laut Tagesschau hierzu, man werde dies mit dem Auswärtigen Amt möglich machen, denn es ginge um Hilfe in der Not – inzwischen soll eine Taskforce gebildet worden sein. Auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) betonte, man habe in den Auslandsvertretungen in der Türkei personell verstärkt und insgesamt „Kapazitäten umgeschichtet“, so die Ministerin laut Tagesschau.

Notlage in Syrien und der Türkei: Erdbeben erhöht Seuchengefahr in betroffenen Gebieten

Das Ausmaß der Verheerung wird indes erst Stück für Stück deutlich. In Syrien, mitsamt der kurdisch verwalteten Gebiete, und der Türkei hat das Erdbeben offiziellen Zahlen zufolge bislang 28.000 bestätigte Todesopfer gefordert. Die UNO befürchtet, die Zahl der Opfer könnte noch auf über 50.000 ansteigen. Auch durch die hohe Zahl bisher nicht geborgener Leichen steigt in den betroffenen Gebieten zudem die Seuchengefahr, denn es droht die Verunreinigung von Wasser. Zudem gibt es vielerorts keinen Zugang zu Toiletten mehr, auch deshalb können Keime ins Grundwasser gelangen. Klar ist: Es bedarf kurzfristiger als auch langfristig umfangreicher Hilfe auf verschiedensten Ebenen.

An den Rettungsarbeiten in den Erdbebengebieten sind nach Angaben der FAZ 166.000 Einsatzkräfte beteiligt. Unterstützung erhalten die Kräfte vor Ort unter anderem von 8000 ausländischen Helferinnen und Helfern aus 68 Ländern. Ein Team aus Osnabrück in Niedersachsen ist inzwischen nach Deutschland zurückgekehrt, mit fortschreitender Zeit bestehen nur noch sehr geringe Überlebenschancen für die Verschütteten. Und dennoch: Auch knapp eine Woche nach dem Beben gibt es Berichte über die Bergung Überlebender aus den Trümmern – Hoffnungsschimmer, zwischen ständig neuen Hiobsbotschaften.