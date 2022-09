„Nicht die Zeit für Geiz“: Grüne wollen zur Not bei Entlastungen draufsatteln

Energiekrise

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jens Kiffmeier schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Energiepauschale oder steuerfreier Bonus: Trotz des Entlastungspakets 3 zittern die Deutschen vor den Gas-Rechnungen. Zur Not will die Koalition was drauflegen.

Berlin – Mit Staatsgeldern gegen die Krise: Bei weiteren Engpässen sollen die Deutschen ein neues Entlastungspaket bekommen. So versprachen die Grünen zur Not einen finanziellen Nachschlag im Verlauf des Herbstes oder Winters. „Eine Krise ist kein Zeitpunkt für Geiz“, sagte der Haushaltsexperte der Grünen-Bundestagsfraktion, Sven-Christian Kindler, der Nachrichtenagentur dpa. Wenn es nötig werden würde, werde die Ampel-Koalition nachsteuern. „Wir lassen niemanden allein.“

Nach Entlastungspaket 3: Grüne kündigen zur Not neue Hilfen in der Gaskrise an

Im Kampf gegen die steigenden Strom- und Gaspreise hat die Bundesregierung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der vergangenen Woche das Entlastungspaket 3 auf den Weg gebracht. Mit einer Energiepreispauschale für Rentnerinnen und Rentner, einer Wohngeld-Reform inklusive Heizkostenzuschuss oder einer Kindergelderhöhung will die Politik die weiteren sozialen Härten in der Energiekrise in Deutschland abfedern. Insgesamt investiert die Ampel-Koalition in alle drei Entlastungspakete bis zu 90 Milliarden Euro.

+ Verspricht ein neues Entlastungspaket bei Bedarf: Haushaltsexperte Sven-Christian Kindler (Grüne). © Christian Ohde/imago/Bernd von Jutrczenka/dpa/Montage

Konzertierte Aktion: Beim Gipfel im Kanzleramt will Scholz für steuerfreie Inflationsprämie von 3000 Euro werben

Ob das Geld am Ende reicht, um die Notlage zu meistern, bleibt abzuwarten. Vor dem Schnüren eines neuen Entlastungspaketes will Scholz nun noch die Mitwirkung von Gewerkschaften und Arbeitgebern aktivieren und die Lohn-Preis-Schraube stoppen. Am Donnerstag trifft sich der Kanzler zur zweiten Runde seiner Konzertierten Aktion. Dabei will er die Tarifpartner ermuntern, sich im Lohnstreit auf eine Einmalzahlung für die Beschäftigten zu einigen, um die steigende Inflation auszugleichen. Der Staat will die Inflationsprämie dann dabei fördern. So soll ein Inflationsbonus bis zu einer Höhe von 3000 Euro steuerfrei bleiben.

Rubriklistenbild: © Christian Ohde/imago/Bernd von Jutrczenka/dpa/Montage