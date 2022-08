„Sozial ungerecht“: CDU pocht auf neues Rentenpaket

Von: Jens Kiffmeier

Muss mit spitzem Stift rechnen: Kanzler Olaf Scholz (SPD) bereitet ein drittes Entlastungspaket vor. © Britta Pedersen/dpa

Teure Energie, aber kaum Hilfen: Die CDU fordert ein drittes Entlastungspaket. Dieses Mal sollen auch Rentnerinnen und Rentner profitieren. Mit Recht?

Berlin – In Runde zwei gingen sie leer aus, jetzt sollen sie etwas bekommen: Die Union hat ein neues Entlastungspaket für Rentnerinnen und Rentner gefordert. So warf die CDU explizit der FDP politische Ignoranz vor und warnte vor einer Spaltung der Gesellschaft. Es sei „sozial ungerecht“, die Ruheständler von den staatlichen Hilfsmaßnahmen in der Gaskrise auszuklammern, kritisierte der sozialpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Stephan Stracke, im Interview mit der Rheinischen Post. Doch die stark steigenden Lebensmittelpreise und die explodierenden Kosten dürften nicht zur Armutsfalle werden.

Drittes Entlastungspaket: CDU verlangt Energiepauschale in der Gaskrise für Rentnerinnen und Rentner

Damit reagierte die Opposition direkt auf die Ansage von Finanzminister Christian Lindner (FDP). Angesichts der Gaskrise hatte der Liberale ein drittes Entlastungspaket in Aussicht gestellt. Jedoch schloss er trotz vieler Forderungen die Einbeziehung von Rentnerinnen und Rentner aus. Lindner verwies dabei auf die kräftige Rentenerhöhung in diesem Jahr und darauf, dass bedürftige Ruheständler beim Wohngeld einen Heizkostenzuschuss bekommen würden. Eine Energiepreispauschale von 300 Euro, die die Bundesregierung im zweiten Entlastungspaket auf den Weg gebracht und die im September ausgezahlt wird, bekommen sie aber nicht.

Neues Entlastungspaket: SPD und Grüne suchen Einigung mit Finanzminister Lindner bis Oktober

Dennoch steht der Finanzminister mit seiner Linie in der Politik weitgehend isoliert da. Innerhalb der Ampel-Koalition gibt es durchaus abweichende Meinungen zu dem Thema. Zwar hat Kanzler Olaf Scholz (SPD) die Marschroute vorgegeben und ein neues Entlastungspaket bis Anfang Oktober in Aussicht gestellt. Doch über den genauen Inhalt wird noch gefeilscht. Während die FDP auf die Ausgabenbremse drückt und maximal alle Einkommensgruppen über ein Steuerentlastungsgesetz entlasten will, drängen SPD und Grüne auf gezielte Hilfen für Geringverdiener und für Menschen mit mittleren Einkommen.