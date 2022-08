Topverdiener als Profiteure? Grüne pfeifen Lindner zurück

Von: Jens Kiffmeier

Hartes Ringen um das dritte Entlastungspaket: Robert Habeck (Grüne) pocht auf Hilfen für Geringverdiener. Dafür nimmt er auch alte Fehde mit Lindner auf.

Berlin – Rentnerinnen und Rentner, Studierende, aber auch Menschen mit geringem Lohn: Angesichts der hohen Energiekosten nimmt der Verteilungskampf für das dritte Entlastungspaket weiter Fahrt auf. Eindringlich pochten die Grünen darauf, die weitere finanzielle Hilfen in der Gaskrise auf die Geringverdiener in Deutschland zu konzentrieren. Die hohen Preise bei Strom, Gas oder Benzin kämen auf alle zu, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) im ZDF. Doch für ihn heiße das, dass „diejenigen, die weniger verdienen, stärker unterstützt werden, als diejenigen, die viel verdienen“. Indirekt erteilte er der FDP damit eine Abfuhr.

Drittes Entlastungspaket: Robert Habeck (Grüne) pocht auf Hilfen für Geringverdiener

Die Debatte um ein drittes Entlastungspaket gewinnt damit innerhalb der Ampel-Koalition zunehmend an Schärfe. Nachdem die Bundesregierung über Monate die Deutschen bereits mit zwei Milliardenprogramme unterstützt hat, soll nun noch einmal nachgelegt werden. Das hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigt und eine Einigung bis Oktober versprochen. Doch bislang konnte sich die Koalition nicht auf eine Linie verständigen.

Hat klare Vorstellungen für das dritte Entlastungspaket: Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). © Kay Nietfeld/dpa

Steuerreform gegen Einmalzahlung: Ampel-Koalition streitet um drittes Entlastungspaket

Während SPD und Grüne vor allem Geringverdiener entlasten und einen Ausgleich zu der neuen Gasumlage schaffen wollen, stellt sich die FDP noch quer. Finanzminister Christian Lindner, der lange ein neues Entlastungspaket mit Verweis auf leere Kassen abgelehnt hatte, will lieber alle Deutschen ein höheres Nettoeinkommen über eine Steuerreform verschaffen. Einmalzahlungen, etwa eine Art Energiepreispauschale für Rentnerinnen und Rentner, lehnt er stattdessen kategorisch ab.

Vor allem im linken politischen Lager sorgt er damit für mächtig viel Ärger. Dort wirft man dem Finanzminister vor, ohne Not auch die Besserverdiener zu entlasten. Auch Habeck machte im ZDF keinen Hehl daraus, dass er die Akzente lieber anders als sein Kabinettskollege setzen will. Jeder Vorschlag habe für sich betrachtet seine Berechtigung, auch der von Lindner zum Abbau der kalten Progression, erklärte der Wirtschaftsminister und fügte hinzu: Aber nicht jede Maßnahme sei in der aktuellen Krisensituation gleich wichtig. Soll heißen: Lindners Plan kann warten.

Für Habeck ist der Angriff nicht ungefährlich. Bereits in den Koalitionsverhandlungen war er wiederholt mit Lindner aneinander geraten. Dabei ging es nicht nur immer um die Inhalte, sondern auch um Posten. So wollte Habeck eigentlich auch gerne Finanzminister werden, scheiterte aber am Ende am Parteienproporz.

„Verteilen von unten nach oben“: Grüne Familienministerin kritisiert Lindners Pläne für drittes Entlastungspaket

Doch mit seiner Kritik an Lindner steht Habeck nicht allein. Rückendeckung erhielt er aus den eigenen Reihen, aber auch von der Opposition. So warb Familienministerin Lisa Paus für eine Schwerpunktsetzung beim dritten Entlastungspaket für untere Einkommensgruppen in Deutschland. Es sei nicht an der Zeit, „wieder von unten nach oben zu verteilen“, sagte die Grünen-Politikerin, „sondern wir müssen tatsächlich von oben nach unten verteilen.“ Hier müsse die Koalition ganz gezielt ansetzen.

Neues Entlastungspaket: In der Gaskrise sollen auch die Rentnerinnen und Rentner von Energiepauschale profitieren

So sieht man das teilweise auch in der Opposition. So forderte auch die CDU eine konkrete Energiepauschale für Rentnerinnen und Rentner. Diese waren im zweiten Entlastungspaket, in der der Energiebonus von 300 Euro für Arbeitnehmer enthalten war, leer ausgegangen. Alles andere sei „sozial ungerecht“, wetterte der sozialpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Stephan Stracke, in der Rheinischen Post.



Die Zeit drängt jedenfalls für die Politik. Ab Oktober müssen die Deutschen die Gasumlage zahlen. Dadurch steigen in vielen Haushalten die Gasrechnungen in unbekannte Höhen. Verbraucherschützer halten es nicht für ausgeschlossen, dass sich bei vielen Bürgerinnen und Bürgern die Nebenkostenabrechnung verdreifachen kann im Vergleich zum Vorjahr.