DGB-Chefin fordert Änderungen beim 3. Entlastungspaket und weitere Hilfen

Von: Carolin Gehrmann

Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes sieht Änderungsbedarf am 3. Entlastungspaket der Bundesregierung, vor allem wegen der hohen Energiepreise drohe sonst ein „soziales Ungleichgewicht“. Wegen des „das rasanten Tempos“ der Krise fordert sie weiterer Entlastungen

Berlin – Das 3. Entlastungspaket der Bundesregierung, das Anfang September beschlossen wurde, steht weiter in der Kritik. Nun äußerte sich auch DGB-Chefin Yasmin Fahimi. Sie sieht erheblichen Änderungsbedarf an dem Hilfspaket. Das wichtigste Ziel ist ihrer Ansicht nach die soziale Abfederung der steigenden Energiepreise, wie sie am Samstag, dem 17. Septemer 2022, gegenüber der Welt am Sonntag erklärte.

3. Entlastungspaket: Stärker darauf konzentrieren, was Haushalte und Betriebe brauchen

Ihre Sorge sei außerdem, „dass das Entlastungspaket schwer vermittelbar ist. Die Ampel-Koalition wäre besser beraten, sich auf einige wenige, dafür aber auf umso umfangreichere Maßnahmen zu verständigen“. Damit die Hilfen möglichst zielgenau wirken können, empfiehlt sie der Bundesregierung, sich stärker darauf zu konzentrieren, was private Haushalte und Betriebe in Deutschland mittelfristig brauchen, um über einen längeren Zeitraum durch die Krise zu kommen.

Laut der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Yasmin Fahimi, müsse die Ampel in der Krise alles tun, um soziales Ungleichgewicht zu vermeiden. © Britta Pedersen/dpa/Archivbild

Auch ihrer Ansicht nach liegt das größte Problem vieler Menschen in den hohen Energiepreisen. Fahimi forderte daher einen Gaspreisdeckel und kurzfristig eine weitere Energiepreispauschale in Höhe von 500 Euro pro Person, dazu weitere 100 Euro für jedes Kind. Auch Empfänger von Sozialleistungen müssten noch stärker unterstützt werden. Zudem müssten Mieter mehr gesetzlichen Schutz bei Zahlungsausfällen erhalten.

„Weiteres soziales Ungleichgewicht verhindern“ – Ampelkoalition sollte beim 3. Entlastungspaket nachsteuern

„Die Ampel muss jetzt so schnell wie möglich eine Breitenwirkung erzielen und ein weiteres soziales Ungleichgewicht verhindern“, mahnte Fahimi. Sie gestand der Bundesregierung zwar zu, „viele gute Entscheidungen getroffen“ zu haben. Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes zeigte sich aber sehr besorgt über „das rasante Tempo, mit dem sich die Krise zuspitzt“.

Die Ampel-Koalition hatte Anfang September ein drittes Maßnahmenpaket als Ausgleich für die rasant steigenden Preise vorgestellt, dessen Umfang die Regierung auf etwa 65 Milliarden Euro beziffert. Zu den Maßnahmen zählen Einmalzahlungen für Rentner und Studenten, die sogenannten Energiepreispauschalen, und ein Preisdeckel für einen Grundbedarf an Energie. Auch strebt die Koalition einen Nachfolger für das bundesweite 9-Euro-Ticket zum Preis von 49 bis 69 Euro im Monat an - wenn die Länder dies mit finanzieren.