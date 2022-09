Ampel vor harter Haushalts-Debatte: Nicht nur das Entlastungspaket schmerzt – „Absolut falsche Signale“

Drittes Entlastungspaket: Olaf Scholz (l.) und Christian Lindner in der Pressekonferenz in Berlin © Jens Schicke/Imago

Finanzminister Lindner will auch 2023 die Schuldenbremse einhalten, trotz drittem Entlastungspaket. Im Bundestag droht Streit. Der News-Ticker zur Haushalts-Debatte.

Bundeshaushalt für 2023 : Generaldebatte am 6. September im Bundestag

für : Generaldebatte am 6. September im Bundestag Entlastungspaket Nummer drei : Kritik aus Opposition und Wirtschaft

Nummer : Kritik aus Opposition und Wirtschaft Neuverschuldung für Deutschland ? Lindner pocht auf Schuldenbremse

für ? Lindner pocht auf Schuldenbremse Dieser News-Ticker zur Haushaltsdebatte 2023 wird fortlaufend aktualisiert.

Vorbericht vom 5. September: Berlin – Wie will Geld kann und will Deutschland im kommenden Jahr ausgeben - und für was? Der Entwurf für den Bundeshaushalt 2023 ruft schon vor der Generaldebatte im Bundestag Kritiker auf den Plan. Nicht nur wegen des Haushalt-Großkampfplatzes Entlastungspaket. Denn die Ausgaben zum Beispiel für humanitäre Hilfe sollen offenbar sinken.

Dabei hat der Ukraine-Krieg etwa auf die weltweite Ernährungslage verheerende Auswirkungen. Dass die Finanzplanung für die kommenden vier Jahre vorsehe, den Etat des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) um fast 16 Prozent zu kürzen, sei daher ein „absolut falsches Signal“, sagte Welthungerhilfe-Generalsekretär Mathias Mogge laut einer Pressemitteilung.

Die Kürzung sei „ein nie dagewesener Vorgang“, kritisierte auch Michael Brand, Sprecher der Unionsfraktion für Menschenrechte und humanitäre Hilfe laut dem Portal web.de. Es zitiert aus einem Gesetzentwurf in einer Vorabfassung vom 5. August, dass für humanitäre Hilfe 2023 noch zwei Milliarden Euro vorgesehen sind, was ein Minus von rund 500 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr bedeute. Zwar betonte Frank Schwabe, Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, laut web.de, dass Deutschland in den vergangenen Jahren stetig mehr für humanitäre Hilfe ausgegeben habe. Aber auch er sprach von einem „falschen Signal“.

Bundeshaushalt für 2023: Generaldebatte am 6. September im Bundestag

Im Etatentwurf von Finanzminister Christian Lindner (FDP) ist laut dem Bundesrechnungshof für 2023 nur eine Neuverschuldung von 17,2 Milliarden Euro aufgeführt. Der Bundestag befasst sich am Dienstag (6. September), in seiner ersten Sitzungswoche nach der Sommerpause, mit dem Bundeshaushalt 2023. Lindner selbst wird übrigens nicht teilnehmen, Grund ist ein Trauerfall in seiner Familie.

Entlastungspaket Nummer drei: Kritik aus Opposition und Wirtschaft

Die Ampel-Koalition unter Kanzler Olaf Scholz (SPD) brachte noch am Sonntag auch ein drittes, 65 Milliarden schweres, Entlastungspaket auf den Weg (hier ein Überblick über die Maßnahmen wie etwa Rentner-Hilfen). Alle Pakete gemeinsam stehen laut Scholz für ein Volumen von 95 Milliarden Euro. Dies sei angesichts der Lage „notwendig.“ Die Länder, die Opposition sowie Wirtschaftsvertreter zeigten sich allerdings unzufrieden.

Neuverschuldung für Deutschland? Lindner pocht auf Schuldenbremse

Die Maßnahmen „führen zu deutlichen Mehrausgaben im Bundeshaushalt“, stellen die Ampel-Parteien aus SPD, Grünen und FDP in ihrem Beschlusspapier fest. Lindner will aber weiter ohne zusätzliche Neuverschuldung auskommen. Der Bundeshaushalt 2023 werde wie geplant die Regeln der Schuldenbremse respektieren, betonte er bei der Vorstellung der Maßnahmen in Berlin. (dpa/AFP/frs)