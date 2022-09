3. Entlastungspaket verspricht: Wohngeld-Reform und zweiten Heizkostenzuschuss

Von: Anika Zuschke

Im Zuge des 3. Entlastungspakets soll es einen Heizkostenzuschuss für alle Wohngeldempfänger geben. © imago/Montage

Das dritte Entlastungspaket steht – und hält neben einer Wohngeld-Reform auch einen zweiten Heizkostenzuschuss im Jahr 2022 für Wohngeldbezieher bereit.

Berlin – Entlastungspaket Nummer 3 ist beschlossene Sache – das gab die Bundesregierung am Sonntag, 4. September 2022, nach langem Hin und Her, Forderungen aus der Politik und Zaudern von Finanzminister Christian Lindner schließlich bekannt. Demnach hat sich das Warten aber gelohnt: Mit angekündigten Hilfen in Höhe von 65 Milliarden Euro ist das dritte Entlastungspaket größer als die beiden ersten Pakete zusammen.

Profitieren sollen davon unter anderem Studenten in Form einer 200 Euro-Einmalzahlung, Rentner und generell Menschen mit geringem Einkommen. Das betrifft auch Bezieher von Wohngeld, die sich im Zuge von Entlastungspaket 3 über eine Reform im Jahr 2023 und einen zusätzlichen Heizkostenzuschuss in diesem Winter freuen können.

3. Entlastungspaket verspricht Wohngeld-Reform – und zweiten Heizkostenzuschuss

Bundeskanzler Olaf Scholz zufolge handele es sich bei den neuen Plänen um die „größte Wohngeldreform“ seit Langem, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Diese soll denjenigen helfen, die ein kleines Einkommen haben, so der Kanzler. Im Zuge der Wohngeldreform – die mit dem dritten Entlastungspaket bekannt gegeben wurde – soll der Kreis der Berechtigten deutlich ausgeweitet werden.

Was ist Wohngeld und ab wann steht es mir zu? Wohngeld ist eine Sozialleistung, die Bürger in Deutschland wegen ihres geringen Einkommens als Zuschuss für ihre Mietzahlungen bekommen. Antragsberechtigt sind infolgedessen Personengruppen, die trotz eines Einkommens nicht in der Lage sind, ihre laufenden Wohnkosten eigenständig zu tragen. Wie viel Geld eine Person maximal verdienen darf, um Anspruch auf Wohngeld zu haben, ist jedoch abhängig von der Situation der Person und lässt sich nicht pauschal sagen. Um eine Aussage zu treffen, sind weitere Angaben über den Haushalt im Antrag für Wohngeld vonnöten.

Schon von 2021 auf 2022 wurde der Wohngeld-Empfängerkreis laut der Regierung um 30.000 auf nunmehr 640.000 Haushalte aufgestockt – das soll mit der neuen Reform noch einmal gesteigert werden. Wie es in dem Regierungsbeschluss zum 3. Entlastungspaket heißt, soll der Kreis der Berechtigten zum nächsten Jahr nämlich auf zwei Millionen Bürger ausgedehnt werden.

Darüber hinaus sollen ab dem 1. Januar 2023 laut der Tagesschau eine sogenannte Klimakomponente sowie eine Heizkostenpauschale dauerhafter Bestandteil vom neuen Wohngeld werden.

Noch im Jahr 2022: Neuer Heizkostenzuschuss in Entlastungspaket 3 für Wohngeldempfänger

Doch liegt der Januar besonders mit Blick auf die derzeit explodierenden Energiekosten noch in ferner Zukunft. Deswegen hat die Bundesregierung neben der Wohngeldreform einen zweiten Heizkostenzuschuss für Empfänger der Sozialleistung auf den Weg gebracht. Dieser soll als kurzfristige Maßnahme für die Heizperiode von September bis Dezember 2022 einmalig an die Bezieher von Wohngeld ausgezahlt werden. Die Auszahlung vom ersten Heizkostenzuschuss ist in einigen Bundesländern bereits erfolgt.

So hoch wird der zweite Heizkostenzuschuss voraussichtlich ausfallen:

415 Euro für einen 1-Personen-Haushalt

540 Euro für 2-Personen-Haushalte

Zusätzliche 100 Euro für jede weitere Person

Drittes Entlastungspaket und Wohngeld 2022: Wohngeldreform stimmt Grüne zufrieden

Grünen-Parteichef Omid Nouripour ist mit dem Ergebnis des dritten Entlastungspaketes – im Gegensatz zu Kevin Kühnert von der SPD – zufrieden: „Für uns war wichtig, dass der Klimaschutz nicht vergessen wird, gerade nach diesem Sommer“, verkündete er laut dem Stern. Das zeige sich unter anderem beim Klimafaktor im Zuge der Wohngeldreform.

Auch die Fortsetzung des beliebten 9-Euro-Tickets, die mit Entlastungspaket Nummer 3 endlich in Form eines Monatstickets zwischen 49 und 69 Euro beschlossen wurde, erfreut Nouripour mit Blick auf den Klimaschutz. Neben der Wohngeldreform, einem weiteren Heizkostenzuschuss sowie einem Nachfolger des 9-Euro-Tickets wurden aber auch noch zahlreiche andere Entlastungen für die Bürger in Deutschland auf den Weg gebracht