Entlastungspaket 2022: Wann Sie was von den 295 Milliarden bekommen

Von: Fabian Raddatz

Von jedem Zehner bleiben längst nicht mehr zehn Euro übrig: Die hohe Inflation belastet insbesondere Menschen mit kleinem Portemonnaie. © NGG | Alireza Khalili

Insgesamt drei Maßnahmen-Pakete hat die Bundesregierung geschnürt, um Bürger zu entlasten. Wann Sie was bekommen – kreiszeitung.de hat den Überblick.

Berlin – Die Energie- und Inflationskrise hat Deutschland fest im Griff. Um die finanzielle Belastung der Bürger abzufedern, hat die deutsche Bundesregierung Entlastungspakete auf den Weg gebracht. Dabei waren es in den ersten beiden insgesamt 30 Milliarden, in dem dritten Entlastungspaket 65 Milliarden Euro.

Hinzu kommt ein „wirtschaftlicher Abwehrschirm“, der im Kern eine Gaspreisbremse darstellt und ein Volumen von 200 Milliarden Euro haben soll. Die Hilfen aus dem Entlastungspaket 2022 sowie dem „Schirm“ wurden zum Teil bereits ausgezahlt. Bei einem anderen Teil sind die Gelder noch nicht an die Bürger geflossen. Und ein weiterer gilt als umstritten – vor allem, da sich Bund und Länder uneins darüber sind, wer für die Kosten aufkommt.

Bei so vielen Programmen und unterschiedlichen Bearbeitungsständen ist es wenig verwunderlich, wenn man den Überblick verliert. Kreiszeitung.de hat deshalb zusammengetragen, von welchen Maßnahmen aus den Entlastungspaketen die Bürger bereits profitieren konnten beziehungsweise welche Hilfen aus einem 3. Entlastungspaket noch kommen können.

Diese Maßnahmen aus dem Entlastungspaket 2022 wurden bereits umgesetzt

So gelten das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt aus dem Entlastungspaket 2022 als bereits umgesetzt und ausgelaufen. Dazu gehört auch der sogenannten „Kinderbonus 2022“ beziehungsweise der „Kindersofortzuschlag“, der eine Zahlung von 100 Euro an Eltern vorsah.

Die Energiepauschale von 300 Euro haben Arbeitnehmer mit dem Gehaltsscheck von September bekommen – auch, wenn von den 300 Euro nicht der volle Betrag netto übrig blieb. Hinzu kommen mit der Steuererklärung 2022 steuerentlastende Maßnahmen, etwa eine höhere Pendlerpauschale sowie ein höherer Arbeitnehmerpauschbetrag.

Wann Sie welche Hilfen aus dem dritten Entlastungspaket erhalten

Doch welche Unterstützungen sollen aus einem dritten Entlastungspaket an die Bürger fließen? Da wäre zum einen die Energiepreispauschale an Rentner von 300 Euro. Sie soll zum 15. Dezember ausgezahlt werden. Des Weiteren soll ab Januar 2023 das Kindergeld erhöht werden – um 18 Euro pro Monat. Und dann für das erste, zweite und dritte Kind.

Aus dem Arbeitslosengeld II wird ab Januar 2023 das sogenannte Bürgergeld. Für Singles soll dann der Satz von 449 auf 502 Euro steigen. Um die gestiegenen Energiekosten auszugleichen, sollen Studenten mit dem dritten Entlastungspaket eine Einmalzahlung von 200 Euro erhalten. Wann das Geld ausgezahlt werden soll, ist aber noch unklar.

Beschlossene Sache hingegen ist das Senken der Umsatzsteuer auf Gas: bis März 2024 von 19 auf sieben Prozent.

3. Entlastungspaket: Bei diesen Hilfsmaßnahmen ist die Sachlage unklar

Es gibt drei Maßnahmen, bei denen bislang keine Einigung erzielt wurden, die aber in ihrem Umfang bedeutsam sind: ein Nachfolgemodell für das 9-Euro-Ticket etwa. Auch bei der Gaspreisbremse, der Strompreisbremse sowie beim geplanten Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger haben Bund und Länder keinen Konsens erzielen können.

Streitpunkt ist dabei die Frage, wer in welchem Umfang für die Kosten aufkommt, die die Entlastungen mit sich bringen. Bundeskanzler Olaf Scholz fordert, dass die Länder sich mit 50 Milliarden Euro an den 295 Milliarden schweren Entlastungen beteiligen. Doch die verweigern sich bislang – der Haushalt gebe es nicht her.