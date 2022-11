Entlastung bei Heizöl: Kommt da noch was? Versprechen bleiben vage

Von: Alexander Eser-Ruperti

Die Gaspreisbremse in Deutschland kommt, doch wer hilft Nutzern von Ölheizungen? Die Ampel bleibt bei Hilfsversprechen weiter vage.

Berlin – Die Politik hat eine Entscheidung bei der Gaspreisbremse getroffen, wenngleich ihr Startzeitpunkt für viele höchstens ein Kompromiss ist. Klar ist: Spätestens ab März 2023 soll es Entlastungen für Gaskunden in Deutschland geben, geplant ist zudem eine Rückwirkung ab Februar 2023. Doch nicht jedem hilft die Gaspreisbremse: Nutzer von Ölheizungen etwa haben nichts von der Maßnahme, die nun nach langem endlich Warten ins Rollen kommt. Wie soll ihnen geholfen werden? Bisher sind die Versprechen der Ampel unter Kanzler Olaf Scholz (SPD) in dieser Hinsicht noch nicht konkret.

Entlastung bei Heizöl: Vage Versprechen der Ampelkoalition bei anderen Energieformen

Im März kommt die Gaspreisbremse in Deutschland, planmäßig soll sie rückwirkend zum Februar gelten. So erfreulich die Nachricht für Nutzerinnen und Nutzer des Energieträgers ist, so wenig Konkretes enthalten die Ampel-Pläne für Benutzer von Ölheizungen. Im Beschluss von Bund und Ländern heißt es nach wie vor sehr vage: „Mieter, die durch Aufwendungen für die Bevorratung dieser Heizmittel finanziell stark überfordert sind, sollen entlastet werden“. Auch die weiteren Formulierungen, die sich in dem Papier finden, liefern in Sachen Entlastung bei Heizöl kaum Greifbares.

Besitzer von Ölheizungen warten auf Entlastungen durch die Ampel. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

So heißt es: „Auch für selbstgenutztes Wohneigentum, bei dem die Bevorratung dieser Heizmittel zu unzumutbaren Belastungen führt, ist eine Unterstützung im Sinne einer Härtefallregelung angedacht.“ Vorerst heißt es in dieser Frage wohl erst einmal weiterhin: Warten – ein Zustand, von dem Verbraucherinnen und Verbraucher mehr als genug haben. Auch Besitzerinnen und Besitzer von Ölheizungen sorgen sich vor einem teuren Winter. Aus der Expertenkommission der Bundesregierung kamen zuletzt skeptische Töne hinsichtlich einer Preisbremse für Öl.

Entlastung bei Heizöl müsste anders funktionieren als die Gaspreisbremse

Tatsächlich funktioniert der Bezahlvorgang beim Heizen mit Öl etwas anders als etwa bei Gasheizungen, denn selten erfolgen monatliche Öllieferungen an Kundinnen und Kunden. Meist gibt es keine Versorgungsverträge in diesem Sinne: In der Regel lassen sich Kundinnen und Kunden stattdessen einmal jährlich Öl liefern. Um auch Besitzer dieser Heizungsart zu entlasten, müsste es daher eine Art Erstattungssystem geben. Ob die Ampelkoalition überhaupt weitreichende Entlastung bei Heizöl plant, ist unklar. Klar ist jedoch: Nutzer alternativer Heizformen hoffen auf Erleichterungen.

Stephan Weil (SPD) forderte in der Vergangenheit bereits Entlastung bei Heizölpreisen

Bereits vor der Konkretisierung der Gaspreisbremse hatte der Ministerpräsident von Niedersachsen, Stephan Weil (SPD), gefordert auch Nutzerinnen und Nutzer alternativer Heizformen zu entlasten. Alleine in seinem Bundesland sind 350.000 Haushalte betroffen, wenn es darum geht, ob bei Ölheizungen entlastet wird, oder nicht. Weil hatte beim NDR kurz vor der Niedersachsen-Wahl 2022 erklärt: „Da muss es auch eine Entlastung geben.“

Weil konkretisierte damals: „Da werden wir zu einem Erstattungssystem kommen müssen, wo man gewissermaßen die alte und die neue Rechnung einreicht und dann lässt sich relativ leicht ausrechnen, wie hoch die Erstattung ist.“ Niedersachsens Ministerpräsident sprach sich in diesem Rahmen für eine Übernahme der Differenz zu fünfzig Prozent aus. Er bekannte im NDR mit Blick auf bisher ausbleibende Entlastungen bei Heizölpreisen: „Es gibt keinen Grund, da zu einer Ungleichbehandlung zu kommen.“ Es bleibt abzuwarten, welche Schritte die Ampel noch einleitet – und welche nicht.