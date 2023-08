Entführungen von Frauen und Kindern in Haiti nehmen zu

Teilen

Ein Mädchen geht durch eine mit Müll gefüllte Häuserschlucht in Port-au-Prince. Bewaffnete Gruppen entführen dort zunehmend Kinder und Frauen - in den meisten Fällen zu finanziellen oder taktischen Zwecken. © Odelyn Joseph/AP

Seit der Ermordung des Staatspräsidenten Jovenel Moïse kommt Haiti nicht zur Ruhe. In dem Karibikstaat gehört Gewalt zum Alltag - und die Leidtragenden sind laut Unicef immer häufiger Frauen und Kinder.

Port-au-Prince/New York - In Haiti hat es laut Unicef einen „alarmierenden Anstieg“ der Entführungen von Frauen und Kindern gegeben. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres seien fast 300 davon registriert worden - in etwa so viele wie im gesamten vergangenen Jahr und fast dreimal so viele wie 2021, teilte das UN-Kinderhilfswerk mit.

In den meisten Fällen entführten bewaffnete Gruppen Kinder und Frauen zu finanziellen oder taktischen Zwecken, hieß es. „Die Opfer, denen es gelingt, nach Hause zurückzukehren, haben mit tiefen physischen und psychischen Narben zu kämpfen, möglicherweise über viele Jahre hinweg.“

Gewalt, Selbstjustiz und akuter Hunger

Haiti leidet unter Kämpfen zwischen Banden, die nach UN-Schätzung 80 Prozent der Hauptstadt Port-au-Prince kontrollieren und die Bevölkerung mit brutaler - auch sexueller - Gewalt terrorisieren. Zuletzt kam es zu einer Selbstjustiz-Bewegung der Bewohner gegen die Banden. Die Gewalt verschärft auch die ohnehin schon prekäre Versorgungslage. Fast die Hälfte der elf Millionen Bewohner des armen Karibikstaats leidet laut Vereinten Nationen unter akutem Hunger.

Seit der Ermordung des Staatspräsidenten Jovenel Moïse vor gut zwei Jahren hat Haiti eine Interimsregierung. Diese bat die internationale Gemeinschaft im Oktober um Hilfe durch eine bewaffnete Truppe - dazu kam es bislang nicht. Kenia bekundete kürzlich, eine multinationale Truppe anführen und 1000 Polizisten nach Haiti schicken zu wollen. Eine Beurteilungsmission und ein UN-Mandat stehen noch aus.

Nach Angaben der christlichen Hilfsorganisation El Roi wurden am 27. Juli auf ihrem Gelände bei Port-au-Prince eine US-amerikanische Krankenschwester und ihr Kind entführt. Laut dem UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) wurden im vergangenen Jahr in Haiti insgesamt 1359 Entführungen gezählt - mehr als doppelt so viele wie im Jahr zuvor und knapp sechsmal so viele wie 2020. dpa