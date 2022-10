Energiesparverordnung: Experten warnen vor 19-Grad am Arbeitsplatz

Von: Alexander Eser-Ruperti

Die Energiesparmaßnahmen der Bundesregierung können zum Problem werden, warnen Experten: Die Heizvorgaben könnten bisweilen unpassend sein.

Berlin – Die verordneten Energiesparmaßnahmen der Bundesregierung unter Kanzler Olaf Scholz (SPD) sind seit 01. Oktober noch umfassender. Bereits seit September gelten indes Regelungen, die etwa Höchsttemperaturen an einigen Arbeitsplätzen festlegen. Betriebsärzte schlagen nun Alarm: In vielen Fällen könnten Temperaturrichtwerte zu niedrig angesetzt sein, so die Experten. Erst kürzlich hatten sich rund 600 Betriebs- und Werksärzte zu einem Kongress zusammengefunden, um über einen Umgang der Arbeitsmedizin mit den aktuellen Entwicklungen zu diskutieren.

Energiesparmaßnahmen: Heizvorgaben laut Experten in vielen Fällen problematisch

Die Bundesregierung will, dass mehr Energie gespart wird, erst kürzlich bemängelte auch die Bundesnetzagentur einen zu hohen Verbrauch. Für die Arbeitswelt hat die Ampel deshalb Höchsttemperaturen am Arbeitsplatz festgelegt – in vielen Fällen von 19 Grad. Betriebsärzte halten das nicht für jede körperlich leichte Arbeit für wirklich sinnvoll. Sie bekunden, dass besonders bei dauerhaften Tätigkeiten, bei denen sich nicht bewegt werden könne oder es auf Feinmotorik ankomme, Probleme aufkommen könnten. Gegenüber der dpa verwies der Präsident des Verbands Deutscher Betriebs- und Werksärzte, Wolfgang Panter, auf die Beispiele Technisches Zeichnen am Computer oder Bildschirmüberwachung am Leitstand von Fluglotsen.

In den städtischen Büros wird es im Herbst und Winter kühler: Um Energie zu sparen, sollen die Räume weniger beheizt werden; maximal 19 Grad sind geplant. © dpa-Bildfunk

Seit September gilt nach der Energiesparverordnung die Regel, dass etwa Arbeitsräume in öffentlichen Gebäuden auf höchstens 19 Grad erhitzt werden sollen. Dieser Grenzwert betrifft vor allem sogenannte „körperlich leichte“ und überwiegend sitzende Arbeit. Je nach Schwere der Arbeit gelten dann weitere, unterschiedliche Grenzwerte. Im Rahmen der Energiesparmaßnahmen können auch privatwirtschaftliche Unternehmen die Mindesttemperatur entsprechend senken. Die Betriebsärzte warnen nun, dass die entsprechenden Werte nicht immer passend sind. Sie erklärten, Arbeitsplätze müssten so gestaltet werden, dass sich Angestellte bewegen könnten – zudem gälte es beispielsweise Fußkälte zu verringern.

Energiesparmaßnahmen: Angedachte Homeoffice-Pflicht für Beamte und Ottos drastische Schritte

Im Zuge der Bemühungen um Einsparungen hatte es in der Ampel zuletzt überraschende Pläne für Energiesparmaßnahmen gegeben: Erst kürzlich waren Überlegungen der Ampelkoalition publik geworden, eine Homeoffice-Pflicht für Beamte in Deutschland einzuführen. Diese scheint jedoch vor allem an logistischen Fragen zu scheitern: Besonders Ministerien mit vielen Beamtinnen und Beamten sollen sich ob des logistischen Aufwandes skeptisch gezeigt haben – es gäbe etwa zu wenige Laptops und Mobiltelefone.

Drastische Schritte zum Energiesparen leitet indes der Otto-Konzern ein: Er schickt zahlreiche Angestellte ins Homeoffice und kühlt einige Büros so weit runter, dass ein Arbeiten vor Ort arbeitsrechtlich ausgeschlossen ist. In einigen der Gebäude sollen jedoch gewisse Flächen zum gelegentlichen Arbeiten erhalten bleiben. Auch auf den Trend zum Homeoffice wollen die Betriebs- und Werksärzte reagieren: Ihrer Einschätzung nach bedarf es etwa klarer Regelungen, was die Ausstattung betrifft. Die Pläne zum Energiesparen müssen so gestaltet werden, dass Arbeitnehmer keinerlei gesundheitliche Risiken tragen. Seit Oktober gelten weitere Energiesparmaßnahmen des Wirtschaftsministeriums unter Robert Habeck (Grüne).