Jetzt auch für Rentner? Top-Ökonom fordert neue Energiepauschale

Von: Jens Kiffmeier

Teilen

Kampf gegen Teuer-Schock: Im September winkt die Energiepauschale. Doch reicht das? Ein Top-Ökonom fordert eine Neuauflage. Auch Rentner sollen profitieren.

Berlin – Die Debatte um ein neues Entlastungspaket gewinnt deutlich an Fahrt: Als Hilfe in der Gaskrise wird in Deutschland der Ruf nach einer Ausweitung der Energiepauschale lauter. So forderte der Top-Ökonom Sebastian Dullien eine Neuauflage der Einmalzahlung. Dabei sollten auch Haushalte berücksichtigt werden, die bislang weitgehend leer ausgegangen seien, sagte der Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung laut des Spiegels. Angesichts der steigenden Energiekosten halte er das für „denkbar“ und „sinnvoll“.

Neues Entlastungspaket: Ökonom fordert neue Energiepauschale – Nicht nur Arbeitnehmer sollen von Auszahlung profitieren

Die Energiepreispauschale ist Teil des Entlastungspaketes 2022, mit dem die Bundesregierung von Olaf Scholz (SPD) auf die rasant steigenden Energiekosten in Deutschland reagiert hat. Bei dem Energiebonus handelt es sich um eine Einmalzahlung von 300 Euro. Die Auszahlung der Energiepauschale erfolgt im September an alle sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Rentnerinnen und Rentner profitieren bislang nicht von der Energiepauschale. Nach Ansicht von Dullien sollte das aber bei der Neuauflage geändert werden.

Vor der Auszahlung ist nach der Auszahlung: Debatte um eine neue Energiepauschale nimmt Fahrt auf. © Sascha Steinach/imago

Energiepauschale: Wird Neuauflage ein Teil vom dritten Entlastungspaket – Scholz verspricht Lösung

Eine Forderung über die genaue Höhe oder einen möglichen Zeitpunkt für eine neue Energiepauschale stellte der Ökonom nicht auf. Unklar ist auch, ob sein Vorschlag in der Ampel-Koalition Gehör finden wird. In der Regierung hat sich zwar die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Deutschen ein neues Entlastungspaket brauchen. Es liegen dazu bereits viele Vorschläge auf dem Tisch. Jedoch streiten sich SPD, Grüne und FDP noch über die einzelnen Maßnahmen. Doch die Zeit drängt für die Politik, denn die Gasumlage belastet ab Oktober zusätzlich Millionen Haushalte. Bis dahin will Scholz sich Scholz eigenen Angaben zufolge mit seinen Koalitionspartnern auf ein drittes Entlastungspaket geeinigt haben.