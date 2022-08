Für alle! Bovenschulte pocht auf neue Energiepauschale

Von: Jens Kiffmeier

Teilen

Im September winkt die Auszahlung von 300 Euro. Doch bei der Energiepauschale profitieren nicht alle. Bremen will deshalb eine neue Einmalzahlung – auch für Kinder.

Berlin/Bremen – Der Ruf nach neuen Entlastungen wird lauter: Wegen der Gaskrise in Deutschland macht sich jetzt auch Bremen für eine Neuauflage der Energiepauschale stark. So sprach sich Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) für die erneute Auszahlung von 300 Euro an alle Erwachsene und Kinder aus. Angesichts der hohen Energiekosten müsse man den Menschen weiter „unter die Arme greifen“, sagte Bovenschulte der Welt. Die Energiepreispauschale II solle noch in diesem Jahr aufgelegt und für weitere Personenkreise geöffnet werden – also auch für Rentnerinnen und Rentner oder Studierende.

Drittes Entlastungspaket: Andreas Bovenschulte plädiert für Auszahlung einer zweiten Energiepauschale

Bislang richtet sich die Energiepauschale an alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Ab September soll der Bonus von 300 Euro, der Teil des zweiten Entlastungspaketes 2022 ist, von den Arbeitgebern zusammen mit dem Gehalt ausgezahlt werden. Jedoch bezweifeln immer mehr Vertreter in der Politik, dass die bisher angedachten Entlastungen ausreichen können. Vor allem die Gaskrise sorgt für weiter steigende Preise, was eine neue Energiepauschale im Rahmen eines dritten Entlastungspaketes nötig machen könnte.

Fordert eine neue Energiepreispauschale: Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). © Sina Schuldt/dpa

Ruf nach neuer Energiepreispauschale: Drittes Entlastungspaket wird von Koalition geschnürt

Mit seiner Forderung steht Bovenschulte nicht alleine da. Zuvor hatte sich auch schon Top-Ökonom Sebastian Dullien für eine zweite Energiepreispauschale ausgesprochen. In der Bundesregierung hält man sich aber noch zurück. Zwar signalisierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bereits die Bereitschaft für ein drittes Entlastungspaket. Doch die genauen Inhalte muss er noch mit seinen Koalitionspartnern verhandeln.



Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!



Während die FDP einen Ausgleich vor allem über ein Steuerentlastungsgesetz quer über alle Bevölkerungsschichten favorisiert, wollen SPD und Grüne gezielt kleine und mittlere Einkommen entlasten. Spätestens im Oktober, mit Einführung der Gasumlage, soll aber nach dem Willen des Kanzlers das neue Entlastungspaket geschnürt sein.