Energiepauschale für Rentner: Bund bestätigt Zahlung – wann kommt das Geld an?

Von: Alexander Eser-Ruperti

Teilen

Die 300-Euro-Energiepauschale ist beschlossene Sache: Auch Rentnerinnen und Rentnern soll endlich geholfen werden. Doch wann kommt das Geld?

Berlin – Die 300-Euro-Energiepauschale für Rentnerinnen und Rentner ist endlich finale Beschlusssache. Auf die Maßnahme hatte sich die Ampelkoalition unter Kanzler Olaf Scholz (SPD) bereits im Rahmen des Entlastungspakets 3 verständigt, jetzt hat das Kabinett sie durchgewunken. Auch diese Entlastung wird den Preisdruck auf die empfangsberechtigte Bevölkerung nur sehr geringfügig lindern, doch aktuell zählt jeder Cent. Vorerst gilt die Frage: Wer genau erhält dieses Mal die Auszahlung und vor allem, wann kommt das Geld? Alle Informationen zur Energiepauschale für Rentner hat die Kreiszeitung zusammengefasst.

300 Euro Energiepauschale für Rentner bestätigt: Wann wird die 300 Euro Energiepauschale ausgezahlt?

In den bisherigen Entlastungspaketen waren vor allem Seniorinnen und Senioren zu kurz gekommen. So wirklich ändert sich das auch jetzt nicht, doch zumindest kommt Bewegung in die 300 Euro Energiepauschale für Rentner aus dem Entlastungspaket 3: Der Vorlage von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) wurde jetzt vom Bundeskabinett grünes Licht erteilt. Doch wann wird die 300 Euro Energiepauschale ausgezahlt? Auch auf diese Frage gibt es nun eine Antwort: Planmäßig soll die Auszahlung noch kurz vor Weihnachten erfolgen. Konkret ist geplant, dass die Einmalzahlung ab dem 01. und bis zum 15. Dezember auf den Konten der Bezugsberechtigten einlaufen soll.

Rentner erhalten ab 01. Dezember ebenfalls die Energiepauschale. Linke fordern Steuerfreiheit. (Symbolbild) © Michael Weber/Imago

Rentner Energiepauschale: Wer bekommt die 300 Euro Energiepauschale?

Die Frage ist: Wer bekommt die 300 Euro Energiepauschale? Die Antwort ist klar: Erhalten sollen in diesem Durchgang vor allem Rentner die Energiepauschale. Genauer gesagt ist geplant, dass jede und jeder einen Anspruch auf die Sonderzahlung hat, die oder der zum 01. Dezember 2022 Anspruch auf eine Alters-, Hinterbliebenen- oder Erwerbsminderungsrente der gesetzlichen Rentenversicherung hat.

Hinzu kommen all diejenigen mit Ansprüchen auf Versorgungsbezüge nach Beamten- oder Soldatenversorgungsgesetz. Eine weitere Voraussetzung gibt es indes: Der Wohnsitz der bezugsberechtigten Personen muss in Deutschland liegen. Die Kosten der Pauschale sollen insgesamt rund sechs Milliarden Euro betragen. Eine frühere Pauschale über 300 Euro hatten Rentnerinnen und Rentner nicht erhalten. Ebenfalls Teil des Entlastungspakets 3: Studierende bekommen eine 200 Euro Energiepauschale.

Energiepauschale 2022 für Rentner: Wie bekomme ich die 300 Euro Energiepauschale?

Eine weitere entscheidende Frage zur Energiepauschale 2022 für Rentner lautet: Wie bekomme ich die 300 Euro Energiepauschale? Die Antwort darauf ist erfreulich, was den bürokratischen Aufwand angeht: Die Rentenzahlstellen überweisen die Einmalzahlung automatisch. In anderen Worten, das Ausfüllen komplizierter Anträge bleibt Seniorinnen und Senioren bei der 300 Euro Energiepreispauschale für Renten- und Versorgungsbeziehende erspart. Sie waren in den vorherigen Entlastungspaketen quasi leer ausgegangen: Damals war etwa eine gleich hohe frühere Energiepauschale nicht an sie ausgezahlt worden, sondern lediglich an Steuerpflichtige der Steuerklassen I bis V.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Einen Haken gibt es bei der nun beschlossenen Zahlung allerdings: Sie soll der Steuerpflicht unterliegen, auch wenn sie nicht der Beitragspflicht in der Sozialversicherung unterliegt und auch nicht bei einkommensabhängigen Sozialleistungen angerechnet wird. Es gibt deutliche Kritik: Der Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, Dietmar Bartsch, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: „Dass Armutsrentner, die netto rund 1150 Euro zur Verfügung haben, Steuern auf die Energiekostenpauschale zahlen sollen, ist ein schwerer handwerklicher Fehler der Ampel.“