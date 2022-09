Entlastungspaket für Rentner: Wann die Auszahlung der Energiepauschale startet

Von: Jens Kiffmeier

Teilen

Für Rentner und Pensionäre: Das Entlastungspaket 3 beschert ihnen die Energiepauschale von 300 Euro – wenn auch nicht steuerfrei. Wann startet die Auszahlung?

Berlin – Erst gingen sie leer aus, doch nun wird nachgebessert: Die Auszahlung der Energiepauschale an Rentnerinnen und Rentner ist auf großes Lob gestoßen. So zeigte sich der Sozialverband VdK „begeistert“ vom 3. Entlastungspaket der Bundesregierung. „Es hat lange gedauert und war überfällig, doch das Ergebnis ist beeindruckend“, teilte VdK-Präsidentin Verena Bentele mit. Angesichts der hohen Preise in der Strom- und Gaskrise sei die Einmalzahlung von 300 Euro an die Ruheständler und Pensionäre längst überfällig geworden. Doch viele Rentner fragen sich: Wann kommt das Geld? Und ist der Energie-Bonus steuerfrei?

Entlastungspaket 3: Energiepauschale für Rentner kommt – wann die 300 Euro auf dem Konto landen

Am Sonntag hatte die Bundesregierung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das Entlastungspaket 3 vorgelegt. Eines der zentralen Ergebnisse: die Auszahlung der Energiepauschale von 300 Euro an die Rentnerinnen und Rentner sowie die Pensionäre in Deutschland. Dafür macht die Ampel-Koalition insgesamt sechs Milliarden Euro im Haushalt locker. Überwiesen werden soll der Energiebonus bereits ab dem 1. Dezember.

Entlastungspaket 3 auf dem Weg: Jetzt sollen auch Rentner die Energiepauschale von 300 Euro bekommen. © Frank Rumpenhorst/dpa/imago/Montage

Entlastungspaket für Rentner: Die Einmalzahlung des Energie-Bonus von 300 war in der Bundesregierung unstrittig

Lange hatten SPD, Grüne und FDP um die Inhalte zum 3. Entlastungspaket gerungen. Nur in einem Punkt waren sich die Koalitionäre bereits im Vorfeld der Marathonsitzung im Koalitionsausschuss einig: Dass das Entlastungspaket für Rentner und Pensionäre kommen soll. Nachdem bereits im zweiten Milliardenhilfsprogramm eine Energiepreispauschale für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschlossen worden war, hatte sich viel Unmut in Deutschland geregt. Es sei nicht fair, die Ruheständler auszusparen, denn auch sie würden unter den hohen Energiekosten leiden.

In der Politik zeigte man Einsicht. Die Rentnerinnen und Rentner bei der Auszahlung der Energiepauschale von 300 Euro auszuklammern, sei ein Fehler gewesen, gestand Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) im Interview mit kreiszeitung.de. Beim dritten Entlastungspaket werde man das korrigieren. Und die Ampel-Koalition hielt hier Versprechen. Der Energie-Bonus ist jetzt auf dem Weg.

Wann Energiepauschale? Die Auszahlung aus dem 3. Entlastungspaket startet bereits im Dezember

Doch wann und wie kommt die Energiepreispauschale bei den Rentnerinnen und Rentnern an? Bereits zum 1. Dezember 2022 soll das Geld fließen. Ein Antrag ist nicht nötig. Die Auszahlung der Energiepreispauschale erfolgt automatisch über die Deutsche Rentenversicherung. Es werde dabei sichergestellt, so heißt es in der Beschlussvorlage, dass keine Doppelzahlung erfolgt. Jedoch ist der Plan ehrgeizig. Denn das Vorhaben muss zuvor noch einige parlamentarische Hürden überwinden.

Energiepauschale: Wer bekommt? Im 3. Entlastungspaket profitieren Beamte, Pensionäre und Beamte im Ruhestand

Doch wer bekommt in Deutschland die Einmalzahlung aus dem Entlastungspaket 3? Grundsätzlich haben alle Rentnerinnen und Rentner sowie Pensionäre in Deutschland Anspruch auf die Energiepauschale. Auch Versorgungsempfänger des Bundes, beispielsweise Beamte im Ruhestand, sollen den Energie-Bonus von 300 Euro erhalten. Neben den Senioren sollen außerdem auch die Studierenden von der Maßnahme aus dem 3. Entlastungspaket profitieren. Sie erhalten aber nur 200 Euro einmalig ausgezahlt. Dennoch begrüßte das Studentenwerk die Finanzspritze des Bundes.

Energiepauschale steuerfrei? Den Bonus im dritten Entlastungspaket müssen auch Rentner versteuern

Ein kleiner Wermutstropfen bleibt aber. Denn die Energiepreispauschale für Rentnerinnen und Rentner ist einkommensteuerpflichtig und nicht steuerfrei. Heißt: Der Energie-Bonus muss versteuert werden. „Je niedrigerer die Rente, umso wirksamer ist die absolute Entlastung der Rentnerinnen und Rentner“, schreibt die Ampel-Koalition in ihrer Beschlussvorlage.



Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!



Doch wie viel Netto bleibt dann nach der Auszahlung vom Brutto übrig? Konkrete Berechnungen liegen noch nicht vor. Aber bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die ihre Energiepauschale schon jetzt im September ausgezahlt bekommen haben, ist die Steuerabgabe gestaffelt – abhängig vom Bruttojahreseinkommen. Im Finanzministerium ging man zuletzt davon aus, dass der Großteil der Empfänger von den 300 Euro nach Abzug der Steuern nur 192 Euro erhalten wird. Jedoch gibt es auch Freibeträge, sodass die individuelle Spanne bei der Steuerabgabe zwischen 0 bis maximal 142 Euro liegt.

Entlastungspaket 300 Euro: Bundesregierung gönnt Rentnern im dritten Anlauf die Energiepreispauschale – Experten zufrieden

Damit gehören die Rentnerinnen und Rentner im dritten Entlastungspaket zu den Gewinnern. Denn neben der Einbeziehung in die Energiepreispauschale profitieren die Senioren auch von den anderen angedachten Maßnahmen. Insgesamt nimmt die Politik 65 Milliarden Euro für das neue Hilfsprogramm in der Gaskrise in die Hand. Unter anderem soll es künftig auch eine Strompreisbremse und einen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket geben, was wiederum ebenfalls den Ruheständler zugutekommen und die gestiegenen Preise abdämpfen kann. Außerdem gab es im Juli eine Rentenerhöhung.

Dennoch findet sich kaum ein Kritiker. Im Gegenteil. Die Energiepauschale für Rentner, sagte der Top-Ökonom Sebastian Dullien der Nachrichtenagentur dpa, sei eine „wichtige und sinnvolle“ Maßnahme im Entlastungspaket 3.