Energiepauschale: Was bleibt nach der Gasumlage von den 300 Euro übrig?

Die Auszahlung der Energiepauschale erfolgt im September 2022. Doch wie viel bleibt davon überhaupt übrig, wenn die neue Gasumlage einberechnet wird?

Berlin – Schon seit Beginn des Ukraine-Kriegs steigen für Verbraucher in Deutschland die Lebenshaltungskosten – insbesondere die Preise für Strom und Gas nehmen stetig zu. Aus dem Grund hat die Regierung ein Entlastungspaket auf den Weg gebracht, das mitunter die Auszahlung der Energiepauschale in Höhe von 300 Euro im September verspricht. Doch nun kommt im Oktober erschwerend die neue Gasumlage hinzu, die mindestens einige Hundert Euro Mehrkosten pro Haushalt nach sich zieht. Wie viel bleibt dann überhaupt von der 300 Euro Energiepreispauschale (EPP) – die auch noch versteuert wird – übrig?

Die Energiepauschale aus dem Entlastungspaket 2022 ist von der Politik für alle einkommensteuerpflichtigen Erwerbstätigen vorgesehen, die in den Steuerklassen 1 bis 5 eingeordnet sind, sowie für Gewerbetreibende und Selbständige. Zudem profitieren auch – entgegen erster Ankündigungen – Minijobber und sogenannte „kurzfristig Beschäftigte“ von der Energiepreispauschale (EPP).

Das läuft auf insgesamt etwa 44 Millionen Menschen in Deutschland hinaus. Wer jedoch zum Ärger von Sozialverbänden leer ausgeht, sind die Rentner. Denn da die meisten Menschen im Ruhestand nicht erwerbstätig und damit steuerpflichtig sind, fallen diese bei der Auszahlung der 300 Euro schlicht durchs Raster. Doch gibt es einen einfachen Trick, wie auch Rentner an die Einmalzahlung im September kommen.

Wie kommen Rentner an die Energiepauschale von 300 Euro?

Auch für Rentner gibt es die Möglichkeit, an die Energiepauschale von 300 Euro zu kommen. Dafür müssen sie beispielsweise als Minijobber nur einen Tag im Jahr 2022 arbeiten und das als „selbstständige Arbeit“ in der Steuererklärung angeben. Ein kurzes Arbeitsverhältnis in Privathaushalten als Gärtner, Pflegekraft oder Kinderbetreuer reicht dabei vollkommen aus. Anschließend zählen sie automatisch zu den Begünstigten der Energiepreispauschale (EPP).