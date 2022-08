Kalte Dusche gefällig? Günther und Habeck sparen Energie in der Krise

Robert Habeck brachte das Thema zuerst auf den Tisch: die morgendliche Dusche als Mittel gegen die Gaskrise. Seitdem greifen sie Politiker in der aktuellen Energiespar-Debatte immer wieder auf. Auch Daniel Günther bevorzugt es eiskalt.

Bremen – Die morgendliche Dusche – seit Russland die Gaslieferungen nach Deutschland gedrosselt hat, ist sie zum festen Bestandteil im politischen Diskurs geworden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte bei dem Thema vorgelegt und sich mit seinen Schilderungen, dass er wegen Putin nun noch kürzer dusche als ohnehin schon, viel Gehör und auch einiges an Spott verschafft.

Habeck legte beim Thema Energiesparen beim Duschen vor, andere norddeutsche Politiker folgen

Der Hintergrund dieser viel zitierten Aussage war jedoch ein ernster: Der Grünen-Politiker wollte mit diesen ungewohnt tiefen Einblicken in sein Privatleben deutlich machen, dass schon kleine Maßnahmen im Alltag hilfreich sein können, um effektiv Energie einzusparen. Das Ziel dabei: In Zukunft unabhängig von russischem Gas zu sein. Nach dem Motto: Wenn viele im Kleinen mitmachen, wird auch viel eingespart.

Vielleicht ist Robert Habeck, der aus Flensburg – der nördlichsten größeren Stadt in Deutschland – stammt, aus einem anderen Holz geschnitzt als der Rest der Republik, der morgens wohl mehrheitlich eine längere – und warme – Dusche bevorzugt. Wobei Habeck in besagtem Spiegel-Interview gar nichts über die Duschtemperatur verraten hatte.

Man kann sich jetzt fragen, ob es Zufall ist, dass ihm ausgerechnet zwei seiner norddeutschen Politik-Kollegen in dieser Thematik zur Seite springen – auch wenn sie anderen Parteien angehören. Denn auch der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gab nun gegenüber der BILD-Zeitung preis, dass er sommers wie winters eine eiskalte Dusche am Morgen bevorzuge – und das schon seit Jahren. „Nur beim Haarewaschen muss ich ein bisschen wärmer drehen, sonst schäumt es ja nicht“, führte der CDU-Politiker aus. Als zusätzliche Energiesparmaßnahme verzichte er zudem momentan auf die Sauna.

Energiespar-Debatte: Leben in Norddeutschland besonders viele Kaltduscher?

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP), der in der Nähe von Kiel zu Hause ist und damit auch eine beständige steife Ostsee-Brise gewöhnt sein dürfte, hatte sich vor einigen Wochen gegenüber dem Spiegel ebenfalls zum Kaltduscher erklärt: „Ich dusche überwiegend kalt. Insofern kann ich das vielen Menschen empfehlen.“ Neben dem Energiespareffekt sieht er noch einen weiteren Vorteil in dieser recht einfachen Maßnahme: „Man ist auch frisch morgens, wenn man kalt duscht“.

Energiesparen im Alltag ist schon mit einfachen Mitteln möglich

Nun ist aber jede und jeder anders und die Befindlichkeiten sehr unterschiedlich, was die morgendliche Dusche angeht. Vorschriften sind bei diesem Thema also schwierig, Möglichkeiten für Sparwillige gibt es jedoch viele. Daniel Günther verzichtet auf Ratschläge, sieht beim Energiesparen aber eine Bevölkerungsgruppe besonders in der Pflicht: „Jeder Bürger weiß selbst am besten, worauf er vielleicht verzichten könnte. Wichtig ist mir: Finanziell Privilegierte sollten mit gutem Beispiel vorangehen.“ Eine effiziente Möglichkeit sei beispielsweise, private Swimmingpools nicht mehr zu beheizen.

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident wies außerdem darauf hin, dass die Unterschiede bei den Strompreisen zwischen Nord- und Süddeutschland abgeschafft werden müssten. „Schleswig-Holsteiner müssen mehr für Strom zahlen als die Bayern, weil wir mehr erneuerbare Energien ins Netz einspeisen und dafür höhere Netzentgelte zahlen. Das muss der Bund ändern“, forderte Günther.

Energiekrise: „Die Wahrheit liegt nicht in der Dusche, sondern in der Gasleitung“

Im Süden hat man eine andere Sicht auf das Thema Energiesparen. Die norddeutschen Duschgewohnheiten kommen in Bayern weniger gut an. So hatte der bayerische Ministerpräsident und Unionspartner Markus Söder (CSU) auf die Frage, inwieweit derartige persönliche Verhaltensänderungen die drohende Gaskrise in Deutschland bewältigen können, gegenüber dem Spiegel erklärt: „Die Wahrheit liegt nicht in der Dusche, sondern in der Gasleitung.“

Gaskrise darf nicht zu Energiearmut bei den Schwächsten führen, warnen Armutsforscher

Bei allem Spaß, den die Debatte um die morgendliche Dusche teils mit sich bringt, darf aber nicht vergessen werden: Die Energiekrise darf nicht zu Energiearmut bei den Schwächsten der Gesellschaft führen – die dann möglicherweise keine andere Wahl haben, als nur noch kalt zu duschen oder in der Wohnung zu frieren. Armutsforscher hatten auf das Risiko hingewiesen, dass Energiearmut zur sozialen Frage des Jahrzehnts werden könnte, wenn nicht entsprechend gegengesteuert wird. Angesichts der Vorstöße einiger Vermieter, die in der Gaskrise eine gesetzliche Handhabe fordern, um die Temperaturen in Mietwohnungen abzusenken, ist diese Gefahr durchaus real. Politik und Gesellschaft sind also gleichermaßen gefragt, hier mehrheitsfähige und effiziente Lösungen zu finden.