Ukraine-Krieg und Energiekrise: EU hält Stromausfälle für möglich

Von: Moritz Serif

Wegen des Ukraine-Krieges und der Energiekrise seien Stromausfälle möglich. Bürger:innen sollten Reserven vorrätig haben.

Brüssel – Die EU-Kommission bereitet sich wegen des Kriegs in der Ukraine und der Energiekrise auf mögliche Stromausfälle und andere Notlagen innerhalb der Europäischen Union vor. „Es ist gut möglich, dass Katastrophenhilfe auch innerhalb der EU nötig wird“, sagte der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz, Janez Lenarcic, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). In dem Fall könnte die EU-Kommission unter ihrem Programm für Katastrophenschutz Hilfen koordinieren und weiterleiten.

„Wenn nur eine kleine Zahl an Mitgliedsstaaten von einem Zwischenfall wie einem Blackout betroffen ist, können andere EU-Staaten über uns Stromgeneratoren liefern, wie es während Naturkatastrophen geschieht“, sagte der Kommissar. Wäre eine große Zahl an Ländern gleichzeitig betroffen, sodass die EU-Länder ihre Nothilfe-Lieferungen an andere Mitgliedsstaaten deckeln müssten, könne die Kommission den Bedarf aus ihrer strategischen Reserve bedienen. Das berichtet fr.de.

Das Risiko eines Stromausfalles ist in der EU nicht auszuschließen © Mario De Fina/dpa/picture alliance

Energiekrise und Ukraine-Krieg: Stromausfälle nicht ausgeschlossen

Zu dieser Reserve für Krisenfälle zählen Löschflugzeuge, Generatoren, Wasserpumpen und Treibstoff, aber auch medizinisches Gerät und inzwischen auch Medizin, sagte Lenarcic dem RND. „Schon vor dem Krieg haben wir uns auch gegen chemische, biologische, radiologische und nukleare Notfälle gewappnet“, so Lenarcic. Bei dem EU-Programm für Katastrophenschutz können alle EU-Mitgliedsstaaten, aber auch alle anderen Länder der Welt Hilfe im Fall von Waldbränden, Überschwemmungen, Erdbeben und ähnlichen akuten Krisen beantragen.

Bei Stromausfällen empfiehlt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), einige Lebensmittel und Gegenstände vorsorglich zu Hause vorrätig zu haben.

Bei Stromausfällen: Diese Lebensmittel und Gegenstände sollten Sie zu Hause haben

Brot

Reis

Hülsenfrüchte

Konserven aller Art

Trinkwasser, 2 Liter Flüssigkeit pro Tag

Taschenlampe: batteriebetrieben (mit Ersatzbatterien), solarbetrieben, Kurbeltaschenlampe oder LED-Leuchten - „Ersatzbirnen“ nicht vergessen oder mehrere Geräte als Ersatz für Defekte vorhalten

Kerzen und Streichhölzer oder Feuerzeuge

Camping- oder Outdoor-Lampen: batteriebetrieben (mit Ersatzbatterien), LED-Leuchten oder Petroleumlaternen (passenden Brennstoff vorhalten)

Laptops, Mobiltelefonen, Telefone etc. im geladenen Zustand halten sowie geladene Ersatzakkus

Anschaffung von solarbetriebenen Batterieladegeräten und Powerbanks

Ein batteriebetriebenes Radio vorhalten, um über Nachrichten auf dem Laufenden zu bleiben

Eine größere Menge Bargeld vorhalten, wenn Geldautomaten außer Betrieb sind

(mse/dpa)