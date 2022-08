Energiekrise: Regionaler Gasmangel droht

Von: Jan Oeftger

Teilen

Die Energiekrise könnte zu einem regionalen Gasmangel kommen. Jedoch werde dieser nur temporär sein, wie Klaus Müller von der Bundesnetzagentur einschätzt.

In Deutschland könnte es im Winter regional zu einem Gasmangel kommen

Ziel der 85-prozentigen Befüllung ist „sehr ambitioniert“

Deutsche Gaskraftwerke haben mehr Strom produziert

Berlin – Im kommenden Winter könnte es in Deutschland zumindest regional zu Gasmangel kommen. Dies ist die Einschätzung der Bundesnetzagentur zur Energiekrise. Behördenchef Klaus Müller sagte dem Nachrichtenportal t-online dazu in einem Interview, das am Donnerstag (18. August) veröffentlicht wurde: „Vermutlich wären die Einschränkungen erst einmal temporär und können auch wieder enden oder mehrfach auftreten.“ Sollte es so kommen, müsse man das Gas durch das ganze Land transportieren.

Dass es zu einem regionalen Gasmangel kommt, hält Müller für wahrscheinlich. „Womöglich aber läuft es sogar etwas besser“, hat der Experte Hoffnung. Dafür müsste es im kommenden Jahr aber mehr Gasimporte geben. Diese könnten aus zwei privaten Flüssigterminals kommen, die frühestmöglich fertiggestellt werden sollen. Außerdem solle zusätzliches Gas aus Frankreich kommen.

Das Ziel, 85 Prozent der Gasspeicher zu füllen, ist laut Klaus Müller „sehr ambitioniert“. © Uwe Lein/dpa

Energiekrise: Speicher werden vor dem Winter nicht vollständig aufgefüllt sein

„Dann könnten wir davon ausgehen, dass wir unsere Speicher nächsten Sommer wieder schneller füllen können.“ Dass man vor dem Winter alle Speicher vollständig füllen könnte, glaubt Müller nicht. „Einen durchschnittlichen Füllstand von 95 Prozent zum 1. November verfehlen wir in all unseren Szenarien. Das werden wir kaum hinkriegen, weil einzelne Speicher von einem sehr niedrigen Füllstand gestartet sind.“

Das 85-Prozent-Ziel zu erreichen, hält Müller für „nicht unmöglich, aber schon sehr ambitioniert“. Das erste Ziel hatte man sogar vorzeitig erreicht. Es lautete, bis September einen Füllstand von 75 Prozent zu erreichen. Dies ist bereits am vergangenen Wochenende (13./14. August) geschehen.

Energiekrise: Deutlich mehr Strom aus Gaskraftwerken

Die deutschen Gaskraftwerke haben im diesjährigen Juli deutlich mehr Strom produziert als vor einem Jahr und damit auf die Energiekrise reagiert. Wie dem Strommarktdatenportal Smard der Bundesnetzagentur zu entnehmen ist, liegt diese Steigerung bei 13,5 Prozent. (jo/dpa)