Energie-Soli: Reiche sollen mehr zahlen – Vorschlag der Wirtschaftsweisen

Von: Christian Einfeldt

Im Jahresgutachten fordern die „Wirtschaftsweisen“ einen Energie-Soli: Reiche sollen mehr zahlen. So soll eine Rezession der deutschen Wirtschaft abgewendet werden.

Berlin – Angesichts der anhaltenden Energiekrise wächst die Forderung nach einem politischen Umdenken. Der Sachverständigenrat, Scholz Ansprechpartner in Fragen der Ökonomie, – kurz die „fünf Wirtschaftsweisen“ – ziehen die Reichen unserer Gesellschaft zur Rechenschaft. Damit eine Rezession der deutschen Wirtschaft abgewendet wird, soll nach Ermessen der Wirtschafts-Expertinnen und -Experten ein Energie-Soli greifen. Konkret bedeutet das, dass Besserverdiener „zeitlich streng befristete Erhöhung des Spitzensteuersatzes“ zu fürchten haben.

Energie-Soli: Reiche sollen mehr zahlen – damit Deutschland Rezession entgeht

Aktuelle Krisenzeiten müssten „solidarisch bewältigt werden“. Zufolge der Ansicht der „Wirtschaftsweisen“ bedeutet das einen Kompromiss aus Entlastung und Belastung. In erster Linie sollten Einkommensschwächere entlasten werden. Auch ein anderer Ökonom sieht Lindners geplante Steuerentlastungen kritisch und bittet dahingehend die Reichen zur Kasse. Der Energie-Soli, der aktuell lediglich auf Grundlage des Jahresgutachten der „Wirtschaftsweisen“ ins Gespräch gebracht wurde, könnte sich in Form einer „zeitlich streng befristeten Erhöhung des Spitzensteuersatzes“ bemerkbar machen.

Am prominentesten stellte sich bislang die FDP dem entgegen, was viele Menschen als soziale Gerechtigkeit empfinden: Dass Besserverdiener entsprechend ihrer Reichtümer steuerlich belangt werden. Die entsprechende Expertenkommission sprach sich zuletzt sogar dafür aus, dass Reiche Steuern auf Entlastungen zahlen sollen. Nun könnten Vorschläge der „Wirtschaftsweisen“ eine Umsetzung anstoßen. Für viele wäre eine Vermögenssteuer in Zeiten der Energiekrise die richtige Maßnahme. Doch wie realistisch ist die Einführung eines Energie-Solis?

Energie-Soli: Einkommensschwächere Haushalte sollten nicht weiter „unnötig belastet“ werden

Wie der Merkur berichtet, sprach sich das Wirtschafts-Gremium in der Vergangenheit stets für Steuersenkungen aus. Von zusätzlichen Steuerbelastungen – geschweige denn, welche die Reiche treffen sollten, war nur selten die Rede. Mittlerweile ist das fünfköpfige Gremium neu formiert. Die Zeiten sind sowieso andere – und so verwundert es weniger, dass auch der Ruf nach höheren Steuern für Besserverdiener laut wird.

Dem Jahresgutachten der „Wirtschaftsweisen“ zufolge, entspreche der Vorschlag den Anforderungen unser Krisen-behafteten Zeit. Besserverdiener könnten die „höheren Belastungen eigentlich selbst schultern“, sagt Wirtschaftsweise Achim Truger im Gespräch mit merkur.de. Einkommensschwächere Haushalte stehen derweil mitunter vor einer ungewissen Zukunft – sie sollten darüber hinaus nicht weiter „unnötig belastet“ werden. Darüber hinaus basiert die Argumentationsgrundlage der „Wirtschaftsweisen“ auf der Annahme, dass die bisherigen Maßnahmen des Entlastungspakets „nicht zielgerichtet“ genug gewesen waren. Demnach hätten auch die „höheren Einkommensgruppen“ profitiert.

Einer Einführung eines Energie-Solis attestiert das Gremium jedoch keine absolute Dringlichkeit. Wie Tagesschau berichtet, ist im Gutachten vielmehr davon die Rede, dass ein erhöhter Spitzensteuersatz bzw. ein temporärer Energie-Soli lediglich „in Erwägung gezogen werden“ könne. Ob die Bundesregierung nun entsprechende Vorschläge der „Wirtschaftsweisen“ folgt, bleibt auch weiterhin fraglich. Während SPD und Grünen einem Energie-Soli zustimmen könnten, lehnten FDP und CDU bislang etwa jegliche Gedankenspiele um eine Reichensteuer entschieden ab.