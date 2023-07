Geheime Gespräche: CIA lotet mit Putins Top-Spion mögliches Ende vom Ukraine-Krieg aus

Von: Jens Kiffmeier

Brisantes Telefonat: Die CIA hat mit Russlands Geheimdienst-Chef über ein Ende vom Ukraine-Krieg gesprochen. Was läuft da hinter den Kulissen?

Washington/Moskau – Hohe Verluste, ständig neue Waffenlieferungen und kaum Geländegewinne: Die Gegenoffensive der Ukraine im Kampf gegen Russland gleicht eher einem Stellungskrieg. Angesichts der wenigen Fortschritte gibt es immer wieder Spekulationen über ein Ende vom Ukraine-Krieg. Doch dass dies nicht nur Gerüchte sind, bestätigte sich am Mittwoch (12. Juli). Denn in einem Telefonat soll die US-amerikanische CIA bei Russlands Geheimdienst einmal vorgefühlt und sich nach Möglichkeiten für Verhandlungen erkundigt haben.

Ende vom Ukraine-Krieg: CIA-Direktor telefoniert mit Putins Geheimdienstchef

Der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes (SWR), Sergej Naryschkin, bestätigte mittlerweile entsprechende Gespräche über ein mögliches Ende im Ukraine-Krieg. Seinen Angaben zufolge soll es wenige Tage nach dem Wagner-Aufstand von Söldner-Boss Jewgeni Prigoschin ein Telefonat mit CIA-Direktor William Burns gegeben haben. Thema des etwa einstündigen Telefonats mit dem US-Auslandsgeheimdienstchef Ende Juni sei hauptsächlich die Ukraine gewesen, sagte Naryschkin der russischen Nachrichtenagentur Tass. „Wir haben überlegt und erörtert, was mit der Ukraine zu tun ist“, wurde Putins Top-Spion zitiert.

Trotz Verlusten bei Gegenoffensive: Russland sieht Ende vom Ukraine-Krieg noch nicht in Sicht

Russland führt seit mehr als 16 Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland. Die Ukraine wehrt sich mit massiver westlicher Waffenhilfe gegen die Invasion. Doch die Gegenoffensive stockt und ist mit hohen Verlusten verbunden. Die Bedingungen für Verhandlungen über ein Kriegsende mit Kiew seien noch nicht gegeben, sagte Naryschkin. „Aber natürlich werden Verhandlungen früher oder später möglich sein, weil jeder Konflikt, auch ein bewaffneter, mit Verhandlungen endet, aber die Bedingungen dafür müssen noch reifen.“

Telefoniert wegen möglichen Ende vom Ukraine-Krieg mit dem Kreml: CIA-Direktor William Burns. © Zuma Wire/Media Punch/imago/Monatage

Er habe bei dem Gespräch mit Burns auch auf Fragen zu den „Ereignissen“ am 24. Juni geantwortet, sagte Naryschkin weiter. An dem Tag ließ Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin die südrussische Stadt Rostow am Don von seinen Einheiten besetzen und setzte zugleich eine Militärkolonne Richtung Moskau in Marsch. Am Abend gab Prigoschin nach Verhandlungen, in denen Belarus‘ Machthaber Alexander Lukaschenko vermittelte, den Rückzugsbefehl. Obwohl Wladimir Putin während des Aufstands von Verrat gesprochen hatte, empfing er Prigoschin und Dutzende Söldner wenige Tage nach dem Aufstand nach offiziellen Angaben im Kreml.

Die Turbulenzen rund um den Ukraine-Krieg haben zwischen Russland und den USA eine neue diplomatische Eiszeit heraufbeschworen. Doch trotz der angespannten Situation hat Washington nie ganz den Draht in den Kreml gekappt. Einem Bericht der New York Times zufolge hatte der US-Geheimdienst bereits kurz nach dem Beginn des Wagner-Aufstandes den Kontakt gesucht und Moskau versichert, dass die USA bei der Meuterei keine aktive Rolle gespielt habe. Ebenso soll es in New York am Rande eines Uno-Treffens eine Zusammenkunft von US-Beamten mit russischen Diplomaten gegeben haben. Gerüchten zufolge war auch Außenminister Sergej Lawrow Teilnehmer der geheimen Runde.

Verhandlungen über Ende vom Ukraine-Krieg: USA stimmen sich mit Selenskyj ab

Doch wie realistisch sind konkrete Verhandlungen über ein Ende vom Ukraine-Krieg? Die USA um US-Präsident Joe Biden betonen stets, dass es keine Gespräche hinter dem Rücken des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gebe. Dennoch steht Kiew dem Ansinnen skeptisch gegenüber. Selenskyj hatte nie Verhandlungen kategorisch ausgeschlossen, sie aber stets an Bedingungen geknüpft: Zum einen sei ein vollständiger Abzug Russlands aus allen ukrainischen Gebieten nötig, zum anderen forderte er saftige Reparationszahlungen für den Wiederaufbau.

Doch Beobachter sind sich uneins, ob dies machbar ist. Trotz der Gegenoffensive erscheint es fast unmöglich, Putins Truppen komplett zurückzudrängen. Zwar hat Biden seinem ukrainischen Amtskollegen massive Unterstützung bis zum Ende des Ukraine-Krieges zugesagt, doch die Zeit drängt. Denn Biden muss sich im kommenden Jahr seiner Wiederwahl stellen. Bei einem Einzug von Amtsvorgänger Donald Trump könnte die Waffenhilfe schneller enden als Kiew lieb ist. Er könne den Ukraine-Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden, hatte der Republikaner unlängst geprahlt und darauf verwiesen, dass er nur im Kreml bei Putin anrufen müsse.

Kann Trump den Ukraine-Krieg beenden? Selenskyj reagiert mit Spott

Selenskyj selber nahm nun den Faden auf und reagierte durchaus mit Hohn. Trump habe die Chance auf Beendigung des Ukraine-Konflikts bereits gehabt. Leider habe der US-Präsident damals wohl was anderes vorgehabt, sagte Selenskyj der ukrainischen Zeitung Pravda und fügte hinzu: „Wenn wir davon reden, den Krieg auf Kosten der Ukraine zu beenden, mit anderen Worten, indem wir uns dazu zwingen, unsere Gebiete aufzugeben, dann denke ich, dass Biden ihn auf diese Weise sogar in fünf Minuten beenden hätte können.“

Ungeachtet dessen dankte er dem Westen für die bisher geleistete Waffenhilfe. Er wisse das zu schätzen, sagte Selenskyj. Dennoch sei die weitere Unterstützung wichtig. „Wenn es um das Wort ,genug‘ geht, sind wir Ukrainer keine Menschen, die für übermäßigen Appetit bekannt sind. Unser Sieg ist genug für uns“, sagte er. Das klang erst einmal nicht danach, dass er einem geheimen Deal zwischen USA und Russland über ein Ende vom Ukraine-Krieg zustimmen will. (jkf)