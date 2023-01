Ende der Maskenpflicht im ÖPNV: Weitere Bundesländer wollen nachziehen

Von: Alexander Eser-Ruperti

In einigen Bundesländern gilt bereits jetzt keine Maskenpflicht mehr im ÖPNV, nun wollen weitere Länder nachziehen. Wie sieht es in Niedersachsen aus?

Berlin – Die Maskenpflicht im ÖPNV ist eine der wenigen noch spürbaren Corona-Regeln in Deutschland – zumindest dort, wo sie noch existiert: Bereits jetzt haben einige Länder die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Nahverkehr abgeschafft. In Bayern, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt gilt die Regel nicht mehr. Nun wollen weitere Länder es ihnen gleichtun und die Corona-Regel abschaffen. Was gilt in Niedersachsen und Bremen?

Ende der Maskenpflicht in Bus und Bahn: Weitere Bundesländer ziehen nach

Nachdem in manchen Bundesländern bereits keine Maskenpflicht im ÖPNV mehr gültig ist kündigen nun auch weitere Länder die Abschaffung an. Neu dabei: Bei ihnen handelt es sich nicht mehr nur um Bundesländer unter Führung der Union. Auch Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Thüringen und Berlin planen ein zumindest vorläufiges Ende der Corona-Regel. Tatsächlich könnte es an einigen Orten jetzt schnell gehen: Zwischen Mitte Januar und Anfang Februar soll es so weit sein. Sachsen plant das Ende der Maskenpflicht in Bus und Bahn für den 16. Januar. Alle weiteren genannten Länder ziehen dann zu Beginn des Folgemonats nach.

Ein Passant trägt eine FFP2-Maske in der Hand: Mehrere Länder beenden die Maskenpflicht in Bus und Bahn. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Während das Ende in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern für den 02. Februar 2023 geplant ist, soll es in Thüringen einen Tag später so weit sein. Besonders in Thüringen: Auch die Isolationspflicht fällt dann weg. Einige Experten raten indes regelunabhängig dazu, in Innenräumen weiterhin freiwillig Maske zu tragen. Auch das Ende der Isolationspflicht in Thüringen soll nicht von Eigenverantwortung entbinden, sondern auf eben diese setzen. Hier äußerte sich Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) zu den Lockerungen. Sie erklärte laut Spiegel: „Thüringen ist seit einigen Tagen erneut das Bundesland mit der geringsten Sieben-Tage-Inzidenz. Die Zahl der Hospitalisierungen und die Lage auf den Intensivstationen ist seit Wochen im niedrigen Bereich stabil.“

Niedersachsen noch vorsichtig bei Ende der Maskenpflicht im ÖPNV

Im Bundesland von Stephan Weil (SPD) und in Bremen ist man hingegen weiterhin etwas zögerlicher, was ein Ende der Maskenpflicht im ÖPNV angeht. Letzte Äußerungen der niedersächsischen Landesregierung zeugten weiterhin von Vorsicht, doch auch hier gibt es Überlegungen für eine Abschaffung. Laut Angaben aus Bremen hatte man sich im Dezember darauf verständigt, ein mögliches Ende der Maskenpflicht in Absprache mit Niedersachsen möglicherweise zum 01. März zu anzupeilen. Bremens Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard erklärte laut Berliner Morgenpost kürzlich: „Wir gehen davon aus, dass wir nach dem Winter die verbliebenen Corona-Schutzmaßnahmen stückweise werden aufheben können, selbstverständlich immer in Abhängigkeit der Lage.“

Eine Absprache zwischen Bremen und Niedersachsen ist naheliegend, da beide Länder sich einen Verkehrsbund teilen. Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung dazu Ende 2022: „Aufgrund der engen Vernetzung im ÖPNV gerade auch mit unseren Bremer Nachbarn ist hier ein gemeinsames Vorgehen sehr sinnvoll.“ Lies, der zuvor immer wieder zur Vorsicht gemahnt hatte, warnte damals vor einem „Masken-Flickenteppich“. Der Minister hatte zuvor wiederholt betont, sich bei der Entscheidung an der pandemischen Lage orientieren zu wollen, nicht an bestimmten Terminen.