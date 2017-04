Emmanuel Macron: Seine Ehefrau Brigitte ist 24 Jahre älter

Paris - Brigitte Macron: Die Ehefrau des französischen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron ist 24 Jahre älter als ihr Mann. Ihre Liebe begann, als sie seine Lehrerin war.

Es klingt nach einer Liebe, wie man sie sich kaum romantischer hätte ausdenken können: Der französische Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron (39) lernte seine Frau Brigitte (64) im zarten Alter von 15 Jahren in der Schule kennen, sie verfassten gemeinsam ein Theaterstück. „Das Schreiben hat uns jeden Freitag zusammengebracht und eine unglaubliche Nähe ausgelöst“, erzählt Brigitte später der „Paris Match“. „Ich spürte, dass ich ins Wanken gerate – und er auch.“ Bei der Theatervorführung steht der eloquente Emmanuel Macron als Vogelscheue auf der Bühne, sie sitzt im Publikum und denkt: „Was für eine Präsenz!“ So berichtet das Paar es noch Jahrzehnte später den Medien.

Altersunterschied, Ehe, Kinder: Die Liebe zu Emmanuel Macrons Ehefrau Brigitte schien aussichtslos

Doch die junge Liebe, die in der schulischen Theatergruppe ihren Anfang nahm, schien zunächst aussichtslos: Die Frau, in die sich der jetzige französische Präsidentschaftskandidat als 15-Jähriger verliebte, war seine Lehrerin. Sie unterrichtete Französisch und Latein an La Providence, einem Jesuitengymnasium in Amiens. Emmanuel und Brigitte trennen somit 24 Jahre Altersunterschied, die Lehrerin war schon damals fast vierzig Jahre alt. Doch damit nicht genug: Die Tochter angesehener Schokoladenfabrikanten war bereits mit einem Bankier verheiratet. Das Ehepaar hatte außerdem drei gemeinsame Kinder: Einen Sohn Sébastien, 1975 geboren, und zwei Töchter Laurence (geb. 1977) und Tiphaine (geb. 1984). Brigittes Tochter Laurence ist somit genauso alt wie Emmanuel Macron, Stiefvater und Tochter sollen damals sogar in dieselbe Klasse gegangen sein.

Für seinen Schulabschluss wechselte Emmanuel Macron an ein Elitegymnasium in Paris, auf Anraten seiner Lehrerin Brigitte. Womöglich wollte das junge Liebespaar damit einen Skandal vermeiden, wie die Emma schreibt. Bei seinem Abschied soll der verliebte Schüler seiner Lehrerin gesagt haben: „Ich werde wiederkommen und Sie heiraten.“ Und so blieb das ungleiche Paar weiter in Kontakt, beide riefen sich häufig an: „Wir verbrachten Stunden am Telefon, Stunden und Stunden am Telefon,“ zitiert die Welt Brigitte Macron.

Als Emmanuel Macron 18 Jahre alt wurde, gaben die beiden ihre Beziehung öffentlich bekannt. Schon damals musste das Paar sich mit Lästereien auseinandersetzen. So soll Brigitte und Emmanuel vorgeworfen worden sein, sie würden gegen die guten Sitten verstoßen. Das unkonventionelle Paar blieb trotzdem zusammen und Brigitte ließ sich von ihrem ersten Ehemann scheiden. Im Jahr 2007 löste Emmanuel Macron sein altes Versprechen ein und heiratete seine 24 Jahre ältere Partnerin. Inzwischen ist Brigitte Macron siebenfache Großmutter, während ihr Mann noch keine 40 Jahre alt ist.

Macrons Ehefrau Brigitte gab für ihn ihren Beruf als Lehrerin auf

Inzwischen gilt der 39-Jährige, der sich einst unsterblich in seine Lehrerin verliebte, jedoch als aussichtsreichster Kandidat für das Amt des französischen Präsidenten. Damit steht auch seine unkonventionelle Ehe zunehmend im Rampenlicht. „Ich verstecke sie nicht“, sagte der französische Präsidentschaftskandidat bei dem Fernsehsender BFM über seine Ehefrau. „Sie ist hier in meinem Leben, das ist sie immer gewesen.“

Das bleibt auch der Öffentlichkeit nicht verborgen: In weniger als einem Jahr war das Ehepaar Macron viermal auf der Titelseite der Illustrierten Paris Match zu sehen, unter anderem in Badebekleidung. Die Reaktionen auf die außergewöhnliche Liebe sind allerdings nicht ausschließlich positiv: „Sie könnte seine Mutter sein“, soll mancher gelästert haben.

Wie eine siebenfache Großmutter sieht die 64-Jährige jedoch kaum aus: „Bibi“ ist stets schick gekleidet und wie BILD berichtet würden sich Modemagazine nach ihr reißen.

Darüber hinaus unterstützt Brigitte Macron ihren viel jüngeren Partner tatkräftig im Wahlkampf, sie gab dafür sogar ihren Beruf als Lehrerin auf. Das Ehepaar soll nun zusammen wichtige Reden vorbereiten - als Französisch- und Theaterlehrerin dürfte Brigitte Macron auch eine Rhetorik-Expertin sein. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, ist Brigitte Macron außerdem gut vernetzt und hat den Präsidentschaftskandidaten auch schon zu seiner Zeit als Wirtschaftsminister beraten.

Zudem mag sie sein Weltbild auch entscheidend geprägt haben: In der Emma mutmaßt jedenfalls Alice Schwarzer: „Dank seiner 1953 geborenen Lebensgefährtin dürfte der 39-Jährige sich die so euphorischen und politisierten Jahre des Aufbruchs von Frankreich, die späten 60er und die 70er Jahre, hautnah angeeignet haben. Der 39-Jährige verkörpert also eine Erfahrungsspanne, die breiter ist als sein Leben.“

Französischer Präsidentschaftskandidat Macron hat rasante Karriere hinter sich

Die Liebe zu seiner fast 25 Jahre älteren Frau dürfte Macron im Wahlkampf allerdings noch auf ganz andere Weise helfen: Die unkonventionelle Liebe lässt den jungen Mann menschlicher wirken.

Beruflich hat der französische Präsidentschaftskandidat nämlich einen unglaublich rasanten Aufstieg hinter sich: Nach seinem Abschluss an dem Elitegymnasium in Paris studierte er Philosophie am „Institut d'études politiques de Paris“ und absolvierte das Studienprogramm der renommierte Verwaltungshochschule „École Nationale d'Administration“ (ENA). Dann war er unter anderem als Direktor einer der Abteilungen des Finanzministeriums und als Investmentbanker bei Rothschild tätig. Später wechselte er als Berater in Wirtschafts- und Finanzpolitik in den Präsidialstab des Präsidenten Francois Hollande. Dieser ernannte ihn schließlich zum Minister für Wirtschaft, Industrie und Digitales.

Vergangenes Jahr gründete der junge Mann dann die politische Bewegung „En Marche“ und ließ damit erste Ambitionen auf eine Präsidentschaft vermuten. Im November 2016 gab er seine Kandidatur schließlich offiziell bekannt. Auch in politischer Hinsicht war der 39-Jährige bisher sehr erfolgreich: Es gelang ihm, innerhalb kürzester Zeit hohe Summen für seinen Wahlkampf zu generieren, in den Umfragen wurde er zum Überraschungsfavoriten.

Tatsächlich ging er am Sonntag, den 23. April, als Sieger des ersten Wahlgangs der Präsidentschaftswahlen hervor: Insbesondere ältere Wähler mit hohem Einkommen dürften den Kandidaten der Mitte unterstützt haben. Den Ticker zur Vorrunde der französischen Präsidentschaftswahlen können Sie hier nachlesen. Am Sonntag, den 7. April, tritt der unabhängige Kandidat dann in einer Stichwahl gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen an. Aktuelle Prognosen sagen einen deutlichen Sieg Macrons vorher: 62 Prozent der Wähler wollen demzufolge im zweiten Wahlgang für Emmanuel Macron stimmen, nur 38 Prozent für Marine Le Pen.

Schenkt man den Prognosen Glauben, könnte das unkonventionelle Ehepaar Emmanuel und Brigitte Macron schon bald in den Élysée-Palast einziehen. „Er muss das 2017 machen, denn 2022 wird ihm mein Gesicht Probleme bereiten“, begründet Brigitte Macron spöttisch die diesjährige Präsidentschaftskandidatur des 39-Jährigen. Bald könnte die 64-Jährige die bald Frankreichs Première Dame sein könnte.

Auch andere Promi-Paare trennen große Altersunterschiede

Dass Brigitte Macron dem Wirbel um ihr Alter mit Spott begegnet, ist nachvollziehbar. Schließlich weisen auch andere berühmte Paare einen großen Altersunterschied auf. So ist die US-amerikanische First Lady Melania ebenfalls 24 Jahre jünger als Präsident Donald Trump. SPD-Politiker Franz Müntefering ist sogar ganze 40 Jahre älter als seine dritte Frau Michelle. Auch Joschka Fischer, der ehemalige deutsche Außenminister, und seine Frau Minu Barati trennen 27 Jahre. Ganz so unkonventionell, wie es zunächst scheint, wäre eine 64-Jährige Brigitte Macron als „Première dame“ von Frankreich also vielleicht doch nicht.

bau