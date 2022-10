AfD-Ärger: „Denkmal der Schande“ – warum Wechselwähler umdenken sollten

Von: Jens Kiffmeier

Holocaust-Leugner oder dubiose Geldspender: Die AfD produziert negative Schlagzeilen am laufenden Band – und wird gewählt. Das ist unerträglich. Ein Kommentar.

Berlin – Erst reisen AfD-Politiker in die Ostukraine, dann tanzt ein Landespolitiker auf dem Holocaust-Mahnmal und schließlich platzt die Nachricht von illegalen Spendengeldern heraus: Keine Frage, die AfD macht mal wieder von sich reden – auf negative Art und Weise. Natürlich, der Protest gegen die Etablierten gehört zur DNA der Alternative für Deutschland. Mit dieser Strategie hat die Partei bei der Niedersachsen-Wahl mal wieder einen Erfolg einfahren können. Doch das Treiben der AfD ist keine Folklore, es ist brandgefährlicher Rechtsextremismus. Das muss den vielen Wechselwählern allmählich mal klar werden.

AfD: Politiker aus der Alternative für Deutschland provoziert mit Tanz auf Holocaust-Mahnmal – ein Kommentar

Die AfD sitzt mittlerweile in 15 von 16 Landesparlamenten. Bei der Wahl in Niedersachsen zog die Partei als viertstärkste Kraft in den Landtag ein – so weit, so gut. Doch in allen Bundesländern wird die Partei kritisch vom Bundesamt für Verfassungsschutz beäugt. In sieben Ländern gilt sie als Verdachtsfall, in Thüringen sogar als erwiesen rechtsextremistisch. Vor dem Hintergrund des AfD-Rechtsrucks überrascht es nicht, dass ausgerechnet ein Thüringer Landespolitiker nach einer Demonstration in Berlin auf das Holocaust-Mahnmal kletterte und einen irritierenden Post bei Facebook absetzte. An jener Gedenkstätte mitten in Berlin, die der heimliche AfD-Chef Björn Höcke vor Jahren als „Denkmal der Schande“ bezeichnete.

AfD-Spendenaffäre: Bekommt die Partei illegale Spenden aus der Schweiz für ihre Aktivitäten?

Nach dem Aufschrei und der Empörungswelle folgte, was immer in diesen Fällen folgte: eine halbgare Entschuldigung. Das ist das alte Muster: erst provozieren, dann halblaut „Sorry, war nicht so gemeint“ sagen – gerne in den sozialen Netzwerken, wo die AfD im Vergleich aller Parteien die stärkste Reichweite besitzt. Doch in Wahrheit ist das eine perfide Strategie, die wahrscheinlich mit illegalen Spendengeldern aus der Schweiz finanziert wird. Denn auf der einen Seite fühlen sich die Radikalen von dem Protest angezogen, auf der anderen Seite aber auch gemäßigtere Kräfte, die die Sache nach einer Entschuldigung nicht mehr für so schlimm halten.

Trotz Razzia, Spendenaffäre und Provokation: Bei der Wahl in Niedersachsen feiert die AfD großen Erfolg

Wie gut die Taktik aufgeht, kann man am Ergebnis zur Niedersachsen-Wahl 2022 ablesen: Mit fast elf Prozent feierten die Rechtspopulisten enorme Zuwächse. Woher die kommen? Mehr als 50.000 wandten sich enttäuscht von der CDU ab und verschafften der AfD Rückenwind, mehr als 40.000 kamen von der FDP. Zwar gingen auch 30.000 von der SPD weg, aber am Ende erwies es sich nicht als hilfreich, dass vor allem die Union und die Liberalen einen Lagerwahlkampf in der heraufziehenden Energiekrise vom Zaun brachen.



Statt den Wählerinnen und Wählern mit konstruktiver Zusammenarbeit ihre Sorgen und Ängste vor den Horror-Preisen zu nehmen, zeigten sie Zoff und Gezänk. Statt für CDU und FDP hätten sich da wohl viele für das Original als offizielle Vertretung der Wutbürger entschieden, mutmaßte Grünen-Urgestein Jürgen Trittin. Ganz unrecht scheint er damit nicht zu haben.