Terror-Alarm in Essen: Planten Islamisten Selbstmordanschläge?

Essen - Das Einkaufszentrum Limbecker Platz in Essen wurde geschlossen. Planten Islamisten dort Selbstmordanschläge?

Es gab eine Terror-Drohung gegen das Einkaufszentrum Limbecker Platz in Essen (mehr als 200 Geschäfte, 70.000 Quadratmeter Verkaufsfläche).

Offenbar hat die Anschlagsdrohung einen islamistischen Hintergrund.

Das Einkaufszentrum bleibt mindestens den ganzen Samstag geschlossen.

Nach Angaben der Polizei gab es "konkrete Hinweise" auf einen möglichen Anschlag.

Laut einem Zeitungsbericht soll es Warnungen vor Selbstmordattentätern gegeben haben.

Im Zuge der Ermittlungen durchsuchte die Polizei auch eine Wohnung in Oberhausen. Der Inhaber wird vernommen.

„Das Einkaufszentrum am Limbecker Platz in der Essener Innenstadt bleibt am heutigen Samstag (11. März) aus Sicherheitsgründen geschlossen.“, vermeldet die Polizei Essen am Samstagmorgen in einer Pressemitteilung und auf Facebook. "Der Polizei liegen konkrete Hinweise auf einen möglichen Anschlag vor. Um eine mögliche Gefährdung der Besucher auszuschließen, werden diese weder in die Verkaufshallen, noch in die Parkgarage gelangen können.“ Nach aktuellem Ermittlungsstand beziehe sich die Drohung ausschließlich auf das Einkaufszentrum.

Die Anschlagsdrohung gegen das Einkaufszentrum Limbecker Platz hat offenbar einen islamistischen Hintergrund. Das berichtet die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) und beruft sich dabei auf Sicherheitskreise. Details sind bislang noch nicht bekannt.

Nach Informationen der Bild-Zeitung stammen die Hinweise auf einen möglichen Anschlag in Essen aus Geheimdienstkreisen. „Gewarnt wurde vor mehreren Selbstmordattentätern, die das Einkaufszentrum mutmaßlich mit Bomben angreifen wollten. Namen der möglichen Terroristen sind nicht bekannt – und auch ob es sie tatsächlich gibt, ist bislang unklar.“

Anschlagsdrohung in Essen: Polizei durchsuchte Wohnung in Oberhausen

Im Zuge der Ermittlungen nach den Anschlagsdrohungen auf das Essener Einkaufszentrum "Limbecker Platz" hat die Polizei nach Informationen von Der Westen eine Wohnung in Oberhausen durchsucht. Der Wohnungsinhaber wird vernommen. Man könne nicht von einem Tatverdächtigen sprechen. "Da sind wir erst einmal vorsichtig", sagte ein Polizeisprecher. Er machte keine weitere Angaben zu dem Mann.

„Mit Hochdruck klärt die Polizei die Hintergründe der Anschlagsdrohung und setzt dazu zahlreiche spezialisierte Beamte ein“, versichern die Beamten.

Anschlags-Drohung: Einkaufszentrum in Essen geschlossen

Die Information über die Terrordrohung gegen ein Einkaufszentrum in Essen hat die Polizei nach eigenen Angaben von „anderen Behörden“ bekommen. Die Drohung werde sehr ernst genommen, sagte Polizeisprecher Christoph Wickhorst am Samstag. „Wir als Polizei sind die Sicherheitsbehörde und wir haben uns dazu entschieden, wir machen das Einkaufszentrum zu.“

Wie das Nachrichtenportal Der Westen berichtet, seien vor der Räumung nur wenige Mitarbeiter des Einkaufszentrums vor Ort gewesen. Die Entscheidung, den Limbecker Platz zu schließen, sei „in der Nacht“ gefallen. Die Entscheidung, das Gebäude nicht zu öffnen, sei bereits in der Nacht gefallen, bestätigt Christoph Wickhorst von der Essener Polizei dem Portal. Die Beamten seien mit einer Hundertschaft angerückt. „Wir haben das Einkaufszentrum geräumt. Alle Zu - und Ausgänge sind gesperrt.“

Reporterin Linda Schreiber, die für Der Westen in Essen vor Ort ist, schildert die aktuelle Siituation vor dem Einkaufszentrum Limbecker Platz so: „Die Menschen hier sind ruhig. Viele haben es auch noch gar nicht mitbekommen. Panik herrscht keine. Wenn überhaupt sind die Menschen sehr schaulustig.“

Laut der WAZ behandeln die Ermittler am Einkaufszentrum die Anschlagsdrohung mit aller gebotenen Vorsicht. „Die Polizei-Pressesprecher geben sich einsilbig. Nein, es handele sich wohl nicht um eine jener Bombendrohungen, die sich meist als schlechter Scherz erweisen. Dieser Fall, so scheint es, ist ernster. Um welche Art von Anschlag es sich handelt, sagt die Polizei aber nicht. Spürhunde werden jedoch eingesetzt, um das Einkaufszentrum zu durchsuchen.“

Sicherheitsbehörden des Bundes mit Anschlagsdrohung in Essen befasst

Wegen des Hinweises auf einen drohenden Terroranschlag auf das Essener Einkaufszentrum stehen die Einsatzkräfte vor Ort in Kontakt mit den Sicherheitsbehörden des Bundes. "Die Bundessicherheitsbehörden sind bei dem Sachverhalt eng eingebunden und leisten jede Unterstützung", teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Samstag der Nachrichtenagentur AFP mit. Es finde ein "ständiger Austausch" im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum (GTAZ) von Bund und Ländern statt.

In anderen Einkaufszentren im Ruhrgebiet können die Bürger am Samstag nach Informationen von Der Westen aber normal shoppen gehen. „Der Hinweis bezieht sich ausschließlich auf den Limbecker Platz“, bestätigt Polizeisprecher Christoph Wickhorst.

In dem Einkaufszentrum Limbecker Platz befinden sich mehr als 200 Geschäfte. Mit 70.000 Quadratmetern Verkaufsfläche sei es eines der größten innerstädtischen Einkaufszentren Deutschlands, heißt es auf der Internetseite des Zentrums.

Über seine Facebook-Seite informierte das Einkaufszentrum seine Kunden über die Schließung aufgrund der Anschlagshinweise. "Um eine mögliche Gefährdung der Besucher auszuschließen, wurde die Schließung verfügt", hieß es dort. "Wir bitten um Euer Verständnis." Nach Polizeiangaben soll das Zentrum den gesamten Samstag geschlossen bleiben.

Für besorgte Bürger hat die Polizei eine Telefon-Hotline eingerichtet: 0201 829-1055

Essen: Im vergangenen April Bombenanschlag auf Gebetshaus

Erst im vergangenen Jahr gab es in Essen einen dschihadistischen Anschlag. Im April zündeten zwei Jugendliche eine Bombe vor einem Sikh-Tempel . Damals wurden drei Menschen verletzt. Anfang Dezember begann der Prozess gegen die damals 16 Jahre alten Täter und einen Komplizen. Laut Anklageschrift hatten sie die Sikhs als Ungläubige betrachtet.

