Eine neue Ära bei den Kampfjets – die USA könnten in Schwierigkeiten geraten

Foreign Policy

+ © Boris Roessler/dpa Ein Kampfflugzeug vom Typ F-35 der US Air Force startet von der US-Air Base Spangdahlem während der Luftwaffenübung „Air Defender“. © Boris Roessler/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Foreign Policy schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Kann die F-35 - und die Vereinigten Staaten - mit der neuen Konkurrenz mithalten?

Es ist selten, dass Düsentriebwerke bei Treffen zwischen Staatsoberhäuptern eine wichtige Rolle spielen. Doch im Juni, als US-Präsident Joe Biden den indischen Premierminister Narendra Modi im Weißen Haus empfing, gaben beide eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie neben anderen Partnerschaften eine „bahnbrechende Initiative“ begrüßten, bei der der US-Mischkonzern General Electric gemeinsam mit einem indischen Staatsunternehmen Düsentriebwerke für das nationale Kampfjetprogramm Neu-Delhis herstellen wird.

Die Renaissance nationaler Kampfflugzeugprogramme

Obwohl Düsentriebwerke im Vergleich zu den großen Verkäufen von Kampfjets oder Panzern unbedeutend erscheinen mögen, weist die Ankündigung auf einen wichtigen globalen Trend hin: Nationale Kampfflugzeuge erleben ein Comeback. Kleinere Mächte haben in der Vergangenheit versucht, nationale Kampfjets zu entwickeln, aber jetzt sind immer mehr von ihnen erfolgreich – genau in dem Moment, in dem Washington sich vom Export von Kampfflugzeugen verabschiedet. Die Vereinigten Staaten haben begonnen, der Entwicklung leistungsfähigerer und spezialisierterer Jets Vorrang vor exportorientierten Allround-Jets zu geben, damit ihr Militär besser für den Aufstieg von Supermächten wie China gerüstet ist. Die unbeabsichtigte Folge der Politik Washingtons wird jedoch eine geringere Präsenz auf dem Markt für Exportjets sein.

In den späten 2030er Jahren wird der globale Markt für Kampfflugzeuge – und der Verteidigungsmarkt im Allgemeinen – viel stärker fragmentiert und weniger von den USA dominiert sein als heute. Die Länder werden sich nicht ewig auf in den USA produzierte Kampfjets verlassen, und wenn Washington sich nicht anpasst, indem es dem Verkauf der Systeme und Technologien, die die Jets anderer Länder antreiben, Vorrang einräumt, werden die Vereinigten Staaten auf dem globalen Verteidigungsmarkt ins Hintertreffen geraten.

Es gab eine Zeit, in der fast jede größere (und kleinere) Macht einen eigenen Kampfjet bauen wollte. In den 1980er Jahren hatten unter anderem Südafrika, Taiwan, Jugoslawien, Brasilien, Rumänien, Israel, Japan und Indien nationale Kampfjet-Programme. Einige dieser selbst entwickelten Jets wurden in relativ geringen Stückzahlen gebaut, aber die meisten verschwanden in den 1990er Jahren einfach.

Der Zusammenbruch der Kampfflugzeugindustrie

Für den Zusammenbruch dieser nationalen Programme gab es viele Gründe. Als die Verteidigungshaushalte nach dem Kalten Krieg schrumpften, schrumpfte auch der Markt für Kampfflugzeuge. Die Wirtschaft wurde liberalisiert, Handelsschranken fielen, und die Industriepolitik kam aus der Mode. Die Vereinigten Staaten verkauften in der Zwischenzeit sehr erfolgreich Standardjets. Die F-16 von Lockheed Martin beherrschte den Markt und bot ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, ohne dass Entwicklungskosten anfielen. Zwischen 1991 und 1995 bauten westliche Hersteller 1.667 Kampfflugzeuge; 727 davon waren F-16 und 597 waren andere US-Typen, so die Daten von AeroDynamic Advisory.

Als Folgeprodukt entwickelten die Vereinigten Staaten den F-35 Joint Strike Fighter, der 2015 in Dienst gestellt wurde. Die F-35 zementierte die Exportdominanz Washingtons auf dem globalen Kampfjetmarkt. Mit bisher mehr als 20 Exportkunden von Norwegen bis Südkorea war die F-35, wie auch ihr Vorgänger, ein großer Erfolg. Doch die F-35 ist ein Produkt der Ära nach dem Kalten Krieg, als sich die Staaten damit begnügten, Produkte von der Stange zu kaufen. Da neue Wettbewerber auf den Markt drängen, wird die F-35 nicht ausreichen, um die US-Industrie in die Zukunft zu führen.

Was aus den nationalen Kampfflugzeugprogrammen geworden ist

Japan ist ein gutes Beispiel dafür, was aus den nationalen Kampfflugzeugprogrammen geworden ist – und wohin sie sich entwickeln könnten. In den 1990er Jahren gab Japan Milliarden von Dollar für die Entwicklung der Mitsubishi F-2 aus und wurde in Washington mit dem vorhersehbaren Zähneknirschen konfrontiert, dass ein Technologietransfer dazu führen würde, dass die Vereinigten Staaten ihre Führungsrolle bei Kampfflugzeugen und Rüstungsexporten aufgeben würden. Als Japan jedoch erkannte, dass es Geld verschwendet hatte, um die F-16 quasi neu zu erfinden, baute es weniger als 100 F-2. Jetzt plant das Land den Kauf von 147 F-35, die von der Stange kommen. Trotz seiner Abhängigkeit von US-Kampfflugzeugen hat sich Japan kürzlich mit dem Vereinigten Königreich zusammengetan, um gemeinsam einen neuen Jet zu entwickeln, der in beiden Ländern gebaut werden soll. Ab den späten 2030er Jahren werden London und Tokio die Beschaffung von F-35 beenden und mit dem Bau ihres gemeinsamen Flugzeugs beginnen.

Südkorea, der einzige nationale Hersteller von Kampfflugzeugen, der seit dem Kalten Krieg mit der Entwicklung neuer Flugzeuge begonnen hat, ist das Land, das diesen Trend mit der KF-21 Boramae wirklich eingeleitet (oder wieder aufgenommen) hat. Jetzt hat sich die Türkei mit ihrem Kaan TF-Kampfflugzeug angeschlossen. Auch Taiwan ist wieder mit von der Partie, und zwar mit einem wiederbelebten Ching-Kuo-Trainer und einer leichten Angriffsversion sowie einem Jagdflugzeug der nächsten Generation. Die Vereinigten Arabischen Emirate, ein wichtiger Markt für Kampfflugzeuge, haben Anfang des Jahres ihre Ambitionen zur Entwicklung eines eigenen Flugzeugs bekannt gegeben.

Indiens Status ist ein wenig widersprüchlich – es ist ein aufstrebender Hersteller. Neu-Delhi versucht bereits seit den 1950er Jahren, ein eigenes Kampfflugzeug zu bauen. Das Programm für das leichte Kampfflugzeug Tejas – Gegenstand der Ankündigung des Weißen Hauses – läuft seit Anfang der 1980er Jahre und kam 2015 in kleinen Stückzahlen auf den Markt. Doch nun könnte das Tejas bereit sein, auf eine zweistellige Produktionsrate hochgefahren zu werden, insbesondere mit Hilfe von General Electric.

Indien möchte dem Tejas ein größeres, weniger veraltetes, fortschrittliches mittleres Kampfflugzeug folgen lassen, das in den 2030er Jahren in Dienst gestellt werden soll. Doch im Gegensatz zu den meisten anderen aufstrebenden Herstellern gibt es Grund, skeptisch zu sein, ob Indien in der Lage ist, die Produktion zu skalieren, denn Neu-Delhi verlässt sich weitgehend auf staatliche Auftragnehmer und nicht auf den privaten Sektor.

Globale Spannungen fördern gesamte Rüstungsindustrie

Es geht nicht nur um Kampfflugzeuge. Mittlere Mächte planen, ihre heimischen Raketenprogramme, Raumfahrtsysteme, Munitionsproduktion und Instandhaltungsfähigkeiten auszubauen. Australien sucht Partnerschaften mit anderen Ländern und internationalen Auftragnehmern, um Industrien für Raketen, Drohnen und, wie bekannt, AUKUS-U-Boote aufzubauen. Israel hat nach der Einstellung seines IAI-Lavi-Programms 1987 kein Kampfflugzeug gebaut – und wird es wahrscheinlich auch nicht tun, auch weil Israel vorrangigen Zugang zu US-Flugzeugen genießt -, aber seine Rüstungsexporte haben Rekordhöhen erreicht, insbesondere bei der Raketenabwehr. Sogar Saudi-Arabien, das bis vor kurzem kaum über eine eigene Rüstungsindustrie verfügte, strebt nun an, bis 2030 50 Prozent der nationalen Rüstungsbeschaffung zu lokalisieren – und möchte sich vielleicht sogar dem britisch-japanischen Kampfflugzeugprojekt anschließen.

Es gibt viele Gründe für eine erneute Betonung der Verteidigungsfähigkeiten. Da die Spannungen in Asien und jetzt auch in Osteuropa zugenommen haben, sind die Verteidigungshaushalte in die Höhe geschnellt. Gleichzeitig bilden die aufstrebenden Herstellerländer mehr Ingenieure und technisches Personal aus. Im Gegensatz dazu haben die traditionellen Herstellerländer mit steigenden Arbeitskosten und einem knappen Angebot an technischen Fachkräften zu kämpfen.

Und dann ist da noch die Rückkehr der Industriepolitik. Nationale Erfolge in der Luft- und Raumfahrt verleihen Politikern eine Art technokratische und sicherheitspolitische Legitimität – das Gefühl, dass der Mann an der Spitze weiß, was er tut, auch wenn seine Pläne viel kosten. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan beispielsweise nutzte die Luft- und Raumfahrtindustrie seines Landes, um seine jüngste Wiederwahlkampagne zu unterstützen; Partnerschaften im Bereich der Verteidigungstechnologie mit anderen Ländern haben auch die Soft Power seiner Regierung im Ausland gestärkt.

Aber es ist der Krieg in der Ukraine, der den Trend zu nationalen Kampfflugzeugen wirklich beschleunigt hat. Es gibt einen wachsenden Konsens darüber, dass die Welt viel mehr Kapazitäten in der Verteidigungsindustrie braucht, nicht weniger. Südkorea, das einzige Land, das in den letzten 30 Jahren die Pläne für eine nationale Verteidigungsindustrie vorangetrieben hat, wurde mit Aufträgen aus der Türkei, Norwegen, Indonesien und vielen anderen Ländern für Hunderte von Panzern, Artilleriegeschützen und Flugzeugen - darunter zuletzt 48 leichte Kampfflugzeuge vom Typ FA-50 für Polen - reichlich belohnt.

Warum die USA seine Marktdominanz in der Kampfflugzeugindustrie verlieren wird

Auch auf dem Markt gibt es eine Lücke. Moskau war jahrelang der weltweit zweitgrößte Exporteur von Rüstungsgütern, aber schon vor dem Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 gingen seine Ausfuhren zurück. Die beiden großen Märkte Russlands waren China, das seine Selbstversorgung mit Rüstungsgütern stark ausgebaut hat, und Indien, das sich westlichen und alternativen Anbietern zugewandt hat. Russlands Krieg verdammt die Zukunft seiner Rüstungsexporte, vor allem bei hochkarätigen Systemen wie Kampfjets. Und wie ich bereits geschrieben habe, ist China nicht in der Lage, die Position Russlands einzunehmen.

Leider sind die Vereinigten Staaten nicht in der Lage, diese Lücke langfristig zu schließen. Die F-35 wurde in einer ganz anderen Zeit entwickelt, als Washington glaubte, dass das Fehlen eines gleichwertigen Gegners bedeutete, dass ein einziges Kampfflugzeug die Bedürfnisse aller US-Dienststellen und der meisten internationalen Kunden erfüllen könnte.

Aber die Strategie Washingtons hat sich geändert. Das „Next Generation Air Dominance“-Programm der US-Luftwaffe zielt darauf ab, bis Anfang der 2030er Jahre einen sehr teuren, sehr großen Jet zu produzieren, der sowohl aus Kosten- als auch aus Sicherheitsgründen (wie das letzte reine US-Luftwaffen-Kampfflugzeug, die F-22 von Lockheed Martin) wahrscheinlich nicht exportierbar sein wird. Die F/A-XX der US-Marine wird frühestens Mitte der 2030er Jahre auf den Markt kommen, aber auch sie wird groß und teuer sein und für den Einsatz auf Flugzeugträgern optimiert sein – eine Fähigkeit, die nur wenige Importeure benötigen. Die Vereinigten Staaten werden die F-35 kontinuierlich aufrüsten, aber Ende der 2030er Jahre werden ihr Alter und die Entwicklung neuerer Flugzeuge ihre Attraktivität insgesamt beeinträchtigen.

Mit der weiteren Fragmentierung der Kampfflugzeugindustrie wird Washington wahrscheinlich seine historische Marktdominanz verlieren. US-Unternehmen und -Behörden müssen daher aktiver mit europäischen Herstellern konkurrieren, wenn es darum geht, Technologien und Systeme für die Kampfflugzeugprogramme anderer Länder zu liefern, wobei der Triebwerksverkauf von General Electric an Indien als Vorbild für die Zukunft dienen sollte.

+ Foreign Policy Logo © ForeignPolicy.com

Europäische Kampfflugzeugindustrie bestimmt die Zukunft, USA muss aufholen

Während die Vereinigten Staaten bisher zögern, haben europäische Unternehmen erkannt, dass neue Kampfflugzeuge eine große Chance darstellen, und entwickeln Systeme und Technologien, die für diese Kampfflugzeuge geeignet sind. So hat beispielsweise das italienische Verteidigungsunternehmen Leonardo vor kurzem eine Partnerschaft mit dem südkoreanischen Unternehmen Hanwha geschlossen, um ein neues aktives elektronisch abgetastetes Radar für Kampfflugzeuge zu entwickeln – eine Technologie, die für moderne Kampfflugzeuge unerlässlich ist.

Auf regulatorischer Ebene müssen die US-Beamten die Änderungen der Richtlinien für Waffenexporte und der gesetzlichen Regelungen beschleunigen. Der Verkauf von Komponenten wie Radaren, anderen Sensoren und elektronischer Kriegsführung sollte für die Vereinigten Staaten hohe Priorität haben. Die jüngsten Bemühungen des Verteidigungsministeriums, die Verfahren für ausländische Militärverkäufe zu straffen, sind ein Schritt in die richtige Richtung. Die Beamten sollten auch darauf hinwirken, dass die Exporte von Verteidigungssystemen schneller genehmigt werden, damit Washington keine wichtigen Aufträge verpasst. Da die US-Behörden die Genehmigung des Technologietransfers für die südkoreanische KF-21 Boramae hinausgezögert haben, ist das Flugzeug größtenteils mit europäischen Raketen und anderen europäischen und israelischen Technologien ausgestattet; das einzige wichtige US-System in der KF-21 sind die F414-Triebwerke von General Electric.

Herausforderungen und Chancen im veränderten Kampfflugzeugmarkt

Eine Reform des Regelwerks allein reicht nicht aus. Die US-Unternehmen müssen neue Produkte für mehrere aufstrebende Kampfflugzeuge entwickeln, das Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit verstärken und ihre Erwartungen anpassen. Obwohl es mehr Möglichkeiten in mehr Ländern geben wird, wird die Geschäftsentwicklung schwieriger sein, und die Produktionsläufe und Verträge werden kleiner sein. Vor zwanzig Jahren war es für einen Auftragnehmer eine seltene Gelegenheit, einen Platz in einem neuen Flugzeug wie dem F-35 zu bekommen, aber die Glücklichen gewannen quasi im Lotto. Heute gibt es jede Menge KF-21, MQ-28 und Kaan TF, aber die Gewinne sind weniger hoch.

Die Vereinigten Staaten können die Tatsache nicht ignorieren, dass sich der Markt für Kampfflugzeuge verändert. Da der Rest der Welt ein Stück vom Kuchen abhaben will, wird der Marktanteil der US-Industrie allmählich schrumpfen. Aber Washingtons beherrschende Rolle auf dem globalen Waffenexportmarkt hat seine Beziehungen zu Ländern in aller Welt gestärkt. Mit den richtigen Strategien können die Vereinigten Staaten zumindest auf diesen Beziehungen aufbauen und ihre Führungsrolle bei den Technologien, die die Kampfflugzeuge der Welt antreiben, beibehalten. Der Verkauf von Triebwerken an Indien ist zwar nicht so lukrativ wie der Verkauf von F-35-Flugzeugen an die ganze Welt, aber er ist immer noch profitabel und besser als ein völliger Verlust des Geschäfts. (Richard Aboulafia)

Über den Autor Richard Aboulafia ist geschäftsführender Direktor bei AeroDynamic Advisory, einer Unternehmensberatung für die Luft- und Raumfahrt- sowie die Verteidigungsindustrie. Er ist seit 1988 als Analyst und Berater in der Branche tätig.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 14. August 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.