„Egal, was meine Wähler denken“: Warum Aussage mehr Bock auf Baerbock macht

Von: Jan Knötzsch

Annalena Baerbock hält in Prag eine Rede. Und steht danach in der Kritik. Wegen ihrer Wortwahl und eines Satzes. Zu Unrecht. Ein Kommentar.

Berlin/Prag – Prag. Immer wieder Prag. Die tschechische Hauptstadt hat in der Politik eine historisch wichtige Rolle: Wer sich nicht nur in Deutschland ein bisschen auskennt, der hantiert zweifellos sicher mit Begriffen wie dem Prager Frühling und dem Prager Fenstersturz. Auch, dass Hans-Dietrich Genscher in Prag auf einem gewissen Balkon einer ganz gewissen Botschaft mit ein paar wenigen Worten geschichtlich Großes in Prag verkündet hat, weiß jeder politisch Interessierte. In Genschers Sphären ist Außenministerin Annalena Baerbock noch nicht angekommen. Auch wenn sie das gleiche Amt ausfüllt wie einst der FDP-Politiker, dessen Erben gerade ein „wuchtiges Entlastungspaket“ mitgestalten.

Auch Annalena Baerbock aber repräsentiert wie weiland Genscher in ihrem Amt die Bundesrepublik. Und: Sie ist von den Wählerinnen und Wählern in diesem Land gewählt. Laut Amtseid verpflichtet, mit ihrer Arbeit dem Wohle des Deutschen Volkes zu dienen. Sprich: den Wähler(-willen) ernst zu nehmen. Und die Außenministerin? Pfeift aufs Volk! Könnte man zumindest meinen. Nach einem Satz. Zur Ukraine. Gesagt in Prag. Und mal wieder völlig missverstanden, in nur eine Richtung ausgelegt: Annalena Baerbock zu schaden. Doch die Kritik an ihr ist mit gespaltener Zunge gesprochen.

Ukraine-Aussage von Annalena Baerbock bei Forum 2000 in Prag: Nimmt sie Wähler nicht ernst?

Zunächst einmal die Fakten zur Aussage von Annlena Baerbock zur Ukraine beim Forum 2000 in Prag, dann die Meinung: In den sozialen Medien, mit deren teils überbordender Wirkung – vor allem im negativen Sinne – die Genschers, Kinkels, Fischers und wie Baerbocks Vorgänger im Außenminister-Amt sonst noch so hießen, nicht viel zu tun hatten, existiert ein Video. Von einem Auftritt von Annalena Baerbock in Prag. beim Forum 2000. In dieser Video-Sequenz sagt die Außenministerin einen Satz. Einen Satz, der nur ein Nebensatz ist, aber im Nachgang vor allem bei Twitter das Hauptaugenmerk abbekommt: „No matter what my german voters think“, heißt es von Baerbock dort. Auf deutsch: „Egal, was meine deutschen Wähler denken.“ Dabei geht es um den Ukraine-Krieg und Sanktionen gegen Russland.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock steht in der Kritik – zurecht? © IMAGO / Political-Moments

„Wenn ich den Menschen in der Ukraine das Versprechen gegeben habe, ‚Wir stehen an eurer Seite – so lange, wie ihr uns braucht‘, dann will ich das auch einhalten – egal, was meine deutschen Wähler denken“, lautet die gesamte Aussage von Annalena Baerbock beim Forum 2000. Es ist wichtig, das zu wissen und nicht unter den Teppich zu kehren, wie der genaue Wortlaut von Annalena Baerbock in Sachen Ukraine ist. Nach der Aussage von Baerbock in Prag war „#BaerbockRuecktritt“ am Donnerstagabend, 1. September 2022, der meistgenutzte Hashtag auf Twitter in Deutschland. Hinzu kamen Hashtags wie „Hochverrat“ und „Amtseid“. Klarer Tenor: Die Außenministerin pfeift aufs deutsche Volk, nimmt die Wähler nicht ernst – und sich dafür umso wichtiger. Also: Weg mit der!

Aussage zur Ukraine in Prag: Annalena Baerbock sagt, was Sache ist – sie hebt sich von Nichts-Sagern der Politik ab

Klingt in der Höher-Weiter-Krawalliger-Lauter-Gesellschaft in Deutschland natürlich erstmal ganz nett. Zumindest aus Sicht derer, die nach Aufmerksamkeit gieren und dem politischen Gegner – pardon für die Wortwahl – ans Bein pinkeln, wo sie nur können. Ist aber wieder einmal viel zu kurz gedacht. Zu überdreht, zu polternd, zu laut. Natürlich wird Annalena Baerbeock zum einen trotz des Zitats zur Ukraine beim Auftritt in Prag wissen, dass sie dem Wohle des deutschen Volkes dient. Dass ihr das, was ihre Wähler als Meinung haben, nicht am Allerwertesten vorbeigehen und sie sich im Pipi Langstrumpf-Stil die Welt machen kann, wie es ihr gefällt. Das bekommt selbst eine deutsche Außenministerin so nicht hin. Auch wenn sie qua ihres Amtes schon einiges an Bedeutung und Macht hat.

Überhaupt: Was will Deutschland denn? Auf der einen Seite wird gemeckert, gemotzt und gezetert bis zum Geht-nicht-mehr, wenn sich Olaf Scholz, seit dem Cum-Ex-Skandal auch als Kanzler der Erinnerungslücken bekannt, wortreich mit leeren Phrasen durch Fragestunden und Kritik lavriert, ohne dabei wirklich etwas zu sagen. Der Ruf nach Politikern, die sagen, was Sache ist, nicht drumherum reden und ehrlich sind, wird in Momenten wie diesen lauter. Und dann, wenn eine, so wie Baerbock in Prag in Sachen Ukraine tut, ist es doch falsch? Annalena Baerbock war in Prag mit ihrem „Egal, was die Wähler denken“-Satz nur ehrlich. Sie hat gesagt, was sie denkt: Dass die Ukraine Hilfe benötigt. Dass Deutschland im Ukraine-Krieg, den der russische Präsident Wladimir Putin vom Zaun gebrochen hat, an der Seite der Ukraine steht.

Kritik an Baerbock auf Twitter ist nur ein Ränkespiel um die Macht – Kritik gebührt eher den Kritikern

Dinge, die von Deutschland erwartet werden. Dinge, wie sie eine Außenministerin wie Baerbock als Repräsentantin des Landes sagen muss. Wie soll Deutschland sonst in der Welt als verlässlicher Partner profilieren? Baerbock hat in diesem Moment eines getan: Gesagt, was die denkt und gefühlt. Und sie hat damit noch etwas Zweites getan: Alles richtig gemacht. Klare Kante gezeigt, wie man sie sich von anderen Politikern nur wünschen kann. Sie hat Menschlichkeit gezeigt. Auch das darf man in der Politik. Wenn ihr Wohl und Schicksal der Menschen in der Ukraine nahe gehen und Sanktionen gegen Russland nun einmal nötig sind, dann muss eine deutsche Außenministerin das auch formulieren dürfen.

Demokratische Politiker müssen versuchen, die Anderen mit guten Argumenten zu überzeugen und nicht mit Basta.

Dass CDU-Außenexperte Norbert Röttgen mit Blick auf die Baerbock-Aussagen auf Twitter konstatiert, demokratische Politiker müssten versuchen, andere „mit guten Argumenten zu überzeugen und nicht mit Basta“, ist nichts anderes als politisches Ränkespiel. Es geht wie immer in der Politik um Macht. Darum, die Gegenseite in Misskredit zu stellen. Egal wo. Ob auch Twitter oder sonstwo. Egal wie. Dabei ist die Kritik an die Adresse von Annalena Baerbock nach ihrem Zitat zur Ukraine beim Forum 2000 in Prag und den Wählern in Deutschland falsch. Vielmehr müssen sich die Kritiker Kritik gefallen lassen: Was wollt ihr denn statt Klartext? Konsequente Nichts-Sager, die am Ende inkonsequent klein beigeben?

Dann lieber Annalena Baerbock, die nicht nur in Prag und zur Ukraine sagt, was Sache ist – auch auf die Gefahr hin, dass ihre Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen werden und via Twitter versucht wird, zu spalten. Art, Auftritt und Kommunikation der Außenministerin beim Forum 2000 in Prag machen zumindest weit mehr Bock auf Baerbock als auf viele andere politische Wort-Weichspüler.