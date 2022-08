SPD will 3. Entlastungspaket: Wer von den Direktzahlungen profitieren soll

Von: Anika Zuschke

Die SPD mit ihrem Vorsitzenden Rolf Mützenich fordert ein weiteres Entlastungspaket – dieses Mal für Haushalte mit geringen Einkünften. (kreiszeitung.de-Montage) © Patrick Pleul/Michael Kappeler/dpa

Die SPD plant ein 3. Entlastungspaket für Bürger in Deutschland. Darin enthalten sind neue Direktzahlungen sowie das 49-Euro-Ticket. Wer davon profitieren soll.

Berlin – Neben den bereits seit Monaten explodierenden Gaspreisen steigen nun auch die Strompreise in „besorgniserregende“ Höhen. Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil fordert deswegen ein „Eingreifen des Staates“ – und auch die Rufe nach neuen Entlastungen für Verbraucher setzen die Politik zunehmend unter Druck. Im Zuge dessen arbeitet die SPD derzeit an einem 3. Entlastungspaket, das bestimmte Bevölkerungsgruppen mit Direktzahlungen unterstützen soll. Wer demzufolge von dem neuen Entlastungspaket profitieren wird.

3. Entlastungspaket von der SPD: Wer soll mit neuen Direktzahlungen entlastet werden?

Ein weiteres Entlastungspaket steht bereits seit einiger Zeit im Raum, so hat auch Bundeskanzler Olaf Scholz schon ein drittes Entlastungspaket versprochen. Doch wann können verzweifelte Verbraucher endlich mit den finanziellen Hilfen rechnen und wer profitiert dann überhaupt davon? Die SPD-Fraktion unter ihrem Vorsitzenden Rolf Mützenich arbeitet derzeit an einem Maßnahmenpaket, das auch neue Direktzahlungen für gewisse Personengruppen vorsieht.

„Mir ist wichtig, dass wir als Fraktion mit einem Gesamtkonzept agieren. Deswegen sind wir über die Sommerpause nicht mit einzelnen Vorschlägen an die Öffentlichkeit gegangen, sondern haben sorgfältig an diesem Papier gearbeitet, um es bei unserer Klausur als Ganzes präsentieren zu können“, sagte Fraktionsvorsitzender Mützenich der Süddeutschen Zeitung. Am Dienstag, 30. August 2022, und Mittwoch kommt die Ampel nämlich zur Kabinettsklausur im brandenburgischen Meseberg zusammen. Dort sollen erste Schritte eines neuen Entlastungspaketes besprochen werden.

SPD fordert drittes Entlastungspaket – Direktzahlungen für Rentner, Studenten und Geringverdiener

Genau wie mit der Energiepauschale in Höhe von 300 Euro, die im September endlich ausgezahlt wird, sollen Bürger in Deutschland also in Anbetracht der hohen Energiepreise mit neuen Direktzahlungen entlastet werden – doch sollen der SPD zufolge dieses Mal andere Personengruppen profitieren: Das dritte Entlastungspaket soll demnach vor allem Beziehern mittlerer und unterer Einkommen sowie Rentnern, Arbeitslosengeldempfängern, Studierenden und Auszubildenden zugutekommen.

Direktzahlungen sollen sogar auf diese Bevölkerungsgruppen beschränkt werden, berichtet der Deutschlandfunk. Das geht aus dem Papier der SPD-Fraktionsführung hervor, das dem Deutschlandfunk und dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Über die Höhe der neuen Auszahlungen wurden jedoch keine näheren Angaben gemacht und auch der Empfängerkreis wird in dem Entwurf noch nicht genau definiert.

Neues Entlastungspaket 2022: Was die SPD für die Bürger Deutschlands fordert

Doch die Erwartungen an Finanzminister Christian Lindner sind da: „Für die Auszahlung erwarten wir schnellstmöglich einen an die Steuer-ID und das Einkommen geknüpften Vorschlag des Bundesfinanzministeriums“, heißt es laut der Tagesschau in dem Papier.

Neben den Direktzahlungen möchte die SPD im Zuge des dritten Entlastungspaketes auch über eine „Strom- und Gaspreisbremse“ für einen noch festzulegenden Grundbedarf diskutieren, berichtet der Deutschlandfunk. Das sei jedoch abhängig von der weiteren Versorgungslage und der ökonomischen Situation in Deutschland.

SPD-Entwurf für 3. Entlastungspaket: Mietern soll nicht gekündigt werden dürfen

Zudem soll Mietern nicht gekündigt werden dürfen, wenn sie ihre Nebenkosten nicht länger bezahlen können. „Daher wollen wir Kündigungen von Mietverhältnissen wegen nicht geleisteter Betriebskostennachzahlungen für die Abrechnungsperioden 2021 und 2022 jeweils für sechs Monate ab Abrechnung der Kosten ausschließen“, heißt es laut der Süddeutschen Zeitung in dem SPD-Entwurf. Beim Wohngeld sollen demnach auch die Heizkosten dauerhaft berücksichtigt werden.

Entlastungspaket der SPD beinhaltet Nachfolger für 9-Euro-Ticket: das 49-Euro-Ticket

Ein bundesweit rege diskutiertes Thema stellt momentan auch ein potenzieller Nachfolger des 9-Euro-Tickets dar – und auch dieses wurde in dem neuen Entlastungspaket der SPD aufgegriffen: Die Fraktion fordert demnach ein bundesweit gültiges 49-Euro-Ticket, das jeweils zur Hälfte von Bund und Ländern getragen werden soll.

Darüber hinaus möchte die SPD Hilfen für kommunale Energieversorger bereitstellen, die umstrittene Gasumlage nachjustieren – was auch Wirtschaftsminister Robert Habeck derzeit plant – sowie Anreize zum Energiesparen und einen beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien schaffen.