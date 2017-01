Jetzt im Live-Ticker: Donald Trump wehrt sich gegen „Fake-News“

New York - Am 20. Januar wird Donald Trump als nächster US-Präsident vereidigt. Am Mittwoch gibt er seine erste allgemeine Pressekonferenz. Der News-Ticker.

Erste allgemeine Pressekonferenz des designierten US-Präsidenten Donald Trump in 2017

Einen Tag zuvor hatte Barack Obama eine bewegende Abschiedsrede gehalten

Zuletzt war es vergleichsweise ruhig geworden um den zukünftigen Präsidenten

Die Schauspielerin Meryl Streep hatte jüngst Trump attackiert und seinen Zorn zu spüren bekommen

Er spricht live aus New York

>>aktualisieren<<

+++ Ein riesiger Stapel an Papieren wurden jetzt vor dem Rednerpult aufgeschichtet. So will Trump zeigen, dass er nichts zu verbergen habe, während seine Anwältin die Zukunft von Trumps Unternehmen aufschlüsselt. Er werde keinerlei Rolle in der Ausrichtung des Konzerns spielen.

+++ Der zukünftige Präsident überlässt das Podium jetzt seiner Rechtsanwältin, die nochmals betont, dass es keine Interessenkonflikte geben werde. Sein Amt sei komplett getrennt von seinen privaten Geschäften, so die Anwältin.

+++ Trump zu seiner ausstehenden Steuererklärung: „Nur die Journalisten machen sich Sorgen um meine Steuererklärung. Die Amerikaner interessiere das gar nicht. Ich werde meinen beiden Söhnen die Geschäftsführung übertragen.“

+++ „Ich habe keine geschäftlichen Beziehungen in Russland“, bekräftigt er noch einmal. Man habe ihm zudem zwei Milliarden Dollar für ein Geschäft in Dubai angeboten: „Aber ich wollte keine Konfliktsituationen. Es gibt keine Interessenkonflikte.“

+++ Als nächstes geht es um die Beziehung zu Russland und im Speziellen zu Wladimir Putin: „Ich glaube, dass wir ganz gut miteinander umgehen werden. Glauben sie denn wirklich, dass Hillary besser mit ihm umgegangen wäre?“

+++ Bereits jetzt geht Trump auf die ersten Fragen der Journalisten ein. Die erste Frage geht um die Informationen der Geheimdienste. „Es handelt sich alles um Falschmeldungen“, meint der designierte Präsident. Es sei eine „absolute Schande“, dass so etwas an die Öffentlichkeit gelangt sei. Doch trotzdem spricht sich Trump dafür aus, die Hacker-Abwehr seines Landes zu verbessern.

+++ Er will sich, zusammen mit David N. Bossie, zukünftig auch besser um die Veteranen seines Landes und deren Versorgung kümmern.

+++ „Wir werden der größte Arbeitsplatz-Beschaffer sein, den Gott je gesehen hat.“ Damit zeigt Trump jetzt schon, dass er nicht zurückstecken wird und auch überzeugt ist, von der Durchschlagskraft seiner zukünftigen Regierung.

+++ Trump geht auch gleich auf seine wirtschaftlichen Erfolge ein: Ford habe seine Pläne in Mexiko aufgegeben und werde in Flint produzieren. „Viele Firmen werden zurückkommen in dieses Land“, ist er überzeugt.

+++ Donald Trump steht jetzt am Rednerpult. Es gibt für ihn eher verhaltenen Applaus. Auch er bezeichnet die neuesten Meldungen um seine Person als „Schwachsinn“.

+++ Er geht auch auf die angeblichen Falschmeldungen über Russland ein.

+++ Der zukünftige Vizepräsident Mike Pence richtet jetzt erst einmal ein paar Worte an das Volk. Er sei sich sicher, dass Trump mit viel Agilität sein Amt ausüben werde.

+++ Jetzt betritt Donald Trump die Bühne, zusammen mit seiner Tochter Ivanka Trump.

+++ Wie lange die Pressekonferenz dauern wird, ist auch völlig unklar.

+++ Der designierte US-Präsident Donald Trump lässt noch auf sich warten in New York. Der Saal ist gepackt voll mit Journalisten und Zuhörern.

+++ Amerika gehe es wirtschaftlich besser, meinte Barack Obama in seiner Abschiedsrede. Ob Trump der gleichen Meinung ist, dass der scheidende Präsident ein ökonomisch gesundetes Amerika an seinen Nachfolger übergibt, bleibt abzuwarten.

+++ Über sein Lieblingsnetzwerk Twitter hatte Trump jüngst erklärt, dass Russland nie Druck auf ihn ausgeübt habe. Nach Medienberichten hatten US-Geheimdienste Trump kürzlich darüber informiert, dass Russland Informationen über sein Privatleben und Geschäftsbeziehungen gesammelt haben soll, um ihn erpressbar zu machen. Er bezeichnete dies als „Falschinformationen“ und stellte auf Twitter die Frage: Leben wir in Nazi-Deutschland?

+++ Guten Abend zu unserem News-Ticker zur ersten Pressekonferenz von Donald Trump im neuen Jahr. Bislang hat es der baldige Präsident noch offen gelassen, um welche Themen es gehen soll in seiner Ansprache. Man darf gespannt sein.

Die jüngsten Bekanntgaben von Donald Trump

Gemessen an der Schlagzahl des vergangenen Jahres ist es in 2017 bislang vergleichsweise ruhig gewesen um den designierten US-Präsidenten Donald Trump. Doch der Kandidat der Republikaner war natürlich keineswegs still. Vielmehr war er wie gewohnt äußerst umtriebig und gab auch seine Meinung zu vielen Geschehnissen auf der Welt via Twitter kund.

Zuvor allerdings verkündete Trump auf seinem sozialen Lieblingsnetzwerk noch den Termin seiner ersten allgemeinen Pressekonferenz: „Ich werde am ELFTEN JANUAR in New York City eine allgemeine Pressekonferenz abhalten. Danke.“, schrieb der Multimilliardär auf Twitter und traf damit ähnlich wie bei seinem letzten Tweet im vergangenen Jahr einen seltsam unattackierenden Ton:

I will be having a general news conference on JANUARY ELEVENTH in N.Y.C. Thank you. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. Januar 2017

Um welche Themen es dabei gehen sollte, darüber wahrte der zukünftige Bewohner der Pennsylvania Avenue 1600 (Die Adresse des Weißen Hauses in Washington D.C.) Stillschweigen. Dabei hat sich neben der durch aus diskussionswürdigen Besetzung der Kabinettsposten auch in diesem Jahr schon einiges angesammelt:

So hatte er einem der großen Auto-Konzerne in den Vereinigten Staaten, General Motors, wegen dessen Produktionen im Ausland unverholen gedroht. Danach war Trump - wie auch im letzten Jahr - nicht zu bremsen und führte seinen sozial-medialen Feldzug gegen Andersdenkende fort. Zuletzt bekam dies die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin Meryl Streep zu spüren, die während ihrer Rede bei der Verleihung der Golden Globes Trump angriff.

Seine für ihn so typische Reaktion darauf (natürlich ebenfalls auf Twitter) brachte Trump ebenso wieder einmal einen Sturm der Kritik ein, wie auch die Entscheidung, seinen Schwiegersohn Jared Kushner als Berater ins Weiße Haus zu berufen.

Die allgemeine Pressekonferenz von Donald Trump am Mittwoch beginnt um 17 Uhr deutscher Zeit. Wir begleiten diese in Auszügen hier im Ticker.

